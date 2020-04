Välimiesoikeus on vahvistanut Coronaria Oy:n lunastusoikeuden Silmäasema Oyj:n osakkeisiin ja kaupankäynti Silmäaseman osakkeilla on keskeytetty



28.4.2020 klo 9.50



Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan nimittämä välimiesoikeus on 27.4.2020 vahvistanut, että Coronaria Oy:llä (”Coronaria”) on oikeus lunastaa Silmäasema Oyj:n (”Silmäasema”) vähemmistöosakkeet ja että Coronarialla on oikeus saada vähemmistöosakkeet omistukseensa asettamalla välimiesoikeuden hyväksymä vakuus lunastushinnan ja sille kertyvän koron maksamisesta.

Silmäasema on 16.4.2020 jättänyt Nasdaq Helsinki Oy:lle Silmäaseman osakkeiden pörssilistalta poistamista koskevan hakemuksen. Hakemuksessa pyydetään, että Silmäaseman osakkeiden noteeraus Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla päättyy mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Coronaria on saanut lunastusmenettelyssä omistusoikeuden kaikkiin Silmäaseman osakkeisiin.

Coronarian lunastusoikeuden vahvistamisen seurauksena Nasdaq Helsinki Oy on keskeyttänyt kaupankäynnin Silmäaseman osakkeilla tänään kello 9.02. Vakuuden asettamisesta ja sitä seuraavasta Silmäaseman osakkeiden pörssilistalta poistamisesta tullaan tiedottamaan erillisellä pörssitiedotteella.





Toimitusjohtaja Teppo Lindén, p. 0400 684 119

Viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Niina Streng, p. 050 322 5195





