OP-Asuntoluottopankki Oyj

Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020

Pörssitiedote 28.4.2020 klo 10.00

OP-Asuntoluottopankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020



OP-Asuntoluottopankki Oyj (OPA) on osa OP Ryhmää, ja sen rooli on yhdessä OP Yrityspankki Oyj:n kanssa vastata OP:n varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OPA vastaa ryhmän kiinteistövakuudellisesta varainhankinnasta laskemalla liikkeeseen katettuja joukkovelkakirjalainoja.



Taloudellinen asema



OPAn väliluotot ja luottokanta olivat maaliskuun lopussa 14 217 miljoonaa euroa (14 335). OPA laski liikkeeseen tammi-kuussa 8,25 vuoden mittaisen kansainvälisille pääomamarkkinoille suunnatun kiinteäkorkoisen kiinteistövakuudellisen 1 miljardin euron suuruisen joukkovelkakirjalainan. Helmikuussa toteutettiin uusi väliluottomallin laajennus helmikuussa 2019 liikkeeseen laskettuun joukkovelkakirjalainaan, joka erääntyy 2029. Laajennuksessa 7 osuuspankkia haki OPAn väliluottoa yhteensä 185 miljoonalla eurolla. Maaliskuun lopussa OPAn väliluottoja oli 120 osuuspankilla yhteensä 8 891 miljoonalla eurolla (8 706).

Yhtiön taloudellinen asema säilyi katsauskaudella vakaana. Tulos ennen veroja oli 1,8 miljoonaa euroa (4,2).

*Suluissa on vertailuluku vuodelta 2019. Tuloslaskelma- ja muiden kertymätyyppisten lukujen osalta vertailuna on tammi–maaliskuun 2019 luku. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten lukujen osalta vertailuna on edellisen tilinpäätöksen (31.12.2019) luku.

Yleiseen liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen vakuudet

Lain kiinnitysluottopankkitoiminnasta (688/2010) alla 12.11.2010 perustetun 20 miljardin Euro Medium Term Covered Note -ohjelman liikkeeseen laskettujen katettujen joukkovelkakirjalainojen vakuutena olevia luottoja oli maaliskuun 2020 lopussa 14 475 miljoonaa euroa.

Vakavaraisuus

OPAn ydinvakavaraisuus (CET1) oli maaliskuun lopussa 55,1 prosenttia (69,8). Vakavaraisuus laski keskimääräisten riskipai-nojen noustua uuden maksukyvyttömyyden määritelmän käyttöönottoon liittyen EKP:n asettamien riskiparametrikertoimien seurauksena. Ydinpääoman minimivaade on 4,5 prosenttia ja kiinteä lisäpääomavaatimus on 2,5 prosenttia, eli ydinpääoman vaade on yhteensä 7 prosenttia. Kokonaisvakavaraisuuden minimivaade on 8 prosenttia ja kiinteällä lisäpääomavaatimuksella lisättynä 10,5 prosenttia. Tilikauden tulosta ei ole luettu ydinpääomaan (CET1).

Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus lasketaan käyttämällä luottoriskin sisäisten luokitusten menetelmää. Operatiivisten riskien pääomavaatimus lasketaan standardimenetelmällä.

Omat varat ja vakavaraisuus on esitetty EU:n vakavaraisuusasetuksen (EU 575/2013) mukaisesti.

Omat varat ja vakavaraisuus, teur 31.3.2020 31.12.2019

Oma pääoma 366 202 376 616 Ydinpääoma (CET1) ennen vähennyksiä 366 202 376 616 Eläkevastuun ylikate -69 -69 Osuus tuloksesta, jota ei ole tarkastettu -1 477 -11 892 Arvonalentumiset - odotetut tappiot alijäämä -5 666 -5 589 Ydinpääoma (CET1) 358 989 359 066 Ensisijainen pääoma (T1) 358 989 359 066 Toissijainen pääoma (T2) 0 0 Omat varat yhteensä 358 989 359 066 Kokonaisriski Luotto- ja vastapuoliriski 616 625 476 138 Operatiivinen riski 34 748 38 237 Yhteensä 651 373 514 375 Suhdeluvut, % Ydinpääomien (CET1) vakavaraisuussuhde 55,1 69,8 Tier 1 -vakavaraisuussuhde 55,1 69,8 Vakavaraisuussuhde 55,1 69,8 Pääomavaatimus Omat varat 358 989 359 066 Pääomavaatimus 68 394 54 012 Puskuri pääomavaatimukseen 290 595 305 055



Yhteenliittymän keskinäinen vastuu

Talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaan yhteenliittymä muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP Osuuskunta), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä sekä sellaisista luottolaitoksista, rahoituslaitoksista ja palveluyrityksistä, joiden äänivallasta edellä mainitut yhdessä omistavat yli puolet. Yhteenliit-tymää valvotaan konsolidoidusti. OP Osuuskunnan jäsenluottolaitoksia olivat 31.3.2020 yhteensä 142 osuuspankkia sekä OP Yrityspankki Oyj, OPA ja OP-Korttiyhtiö Oyj.



Keskusyhteisö on velvollinen antamaan jäsenluottolaitoksilleen ohjeita niiden sisäisestä valvonnasta sekä riskienhallinnasta, niiden toiminnasta maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaamiseksi sekä yhtenäisten tilinpäätösperiaatteiden noudattamisesta yhteenliittymän yhdistellyn tilinpäätöksen laatimisessa.

Keskusyhteisö on velvollinen suorittamaan yhteenliittymälaissa tarkoitettuna tukitoimena jäsenluottolaitokselle määrän, joka on tarpeen jäsenluottolaitoksen selvitystilan estämiseksi. Lisäksi keskusyhteisö vastaa jäsenluottolaitoksen niistä veloista, joita ei saada suoritetuksi jäsenluottolaitoksen varoista.

Jäsenpankki on velvollinen suorittamaan keskusyhteisölle osuutensa määrästä, jonka keskusyhteisö on suorittanut joko toiselle jäsenpankille tukitoimena taikka toisen jäsenpankin velkojalle maksuna erääntyneestä velasta, johon velkoja ei ole saanut suoritusta jäsenpankilta. Jäsenpankilla on lisäksi keskusyhteisön maksukyvyttömyystilanteessa osuuskuntalaissa tarkoitettu rajaton lisämaksuvelvollisuus keskusyhteisön veloista.

Jäsenpankin vastuu määrästä, jonka keskusyhteisö on jonkin jäsenpankin puolesta tämän velkojalle suorittanut, jakautuu jäsenpankkien kesken niiden viimeksi vahvistettujen taseiden loppusumman mukaisessa suhteessa. OP Ryhmän vakuutusyhtiöt eivät kuulu keskinäisen vastuun piiriin.

Katetun joukkolainan haltijalla on lain kiinnitysluottopankkitoiminnasta 25 §:n mukaisesti OPAn selvitystilan tai konkurssin estämättä oikeus saada suoritus koko joukkovelkakirjalainan laina-ajalta sopimusehtojen mukaisesti joukkovelkakirjalainan vakuudeksi merkityistä varoista ennen muita saatavia.

Henkilöstö

OPAn palveluksessa oli katsauskauden lopussa seitsemän henkilöä. OPA on digitalisoinut toimintaansa ja ostaa kaikki keskeiset tukipalvelut OP Osuuskunnalta ja sen tytäryhtiöiltä, mikä vähentää OPAn oman henkilöstön tarvetta.

Hallinto

Hallituksen kokoonpano on seuraava:

Puheenjohtaja:

Vesa Aho, Talous- ja rahoitusjohtaja, OP Osuuskunta

Jäsenet:

Kaisu Christie, Johtaja, Asuntorahoitus ja asumisen palvelut, OP Osuuskunta

Lauri Iloniemi, Johtaja, Keskuspankki ja tasehallinta, OP Yrityspankki Oyj

OPAn toimitusjohtajana toimii Sanna Eriksson. Toimitusjohtajan sijaisena toimii Keskuspankin päällikkö Pekka Moisio.

Riskiasema

OPA lähtee vuoteen 2020 vahvalla vakavaraisuudella, pääomapuskureilla ja riskinkantokyvyllä. Vuoden 2020 alussa voimakkaasti levinnyt koronaviruspandemia vaikutti maailmanlaajuisesti yhteiskuntien toimintaan, mikä on vaikuttanut edelleen talouskehitykseen ja finanssisektorin toimintaedellytyksiin. Näin myös Suomessa.

Koronaviruspandemia voi vaikuttaa eritoten riskeihin, jotka liittyvät luotonantoon, maksuvalmiuden ylläpitämiseen ja liike-toimintaprosesseihin. OPAn pääomat ovat riittävät turvaamaan toiminnan jatkuvuuden.

OPAn merkittävimmät yksittäiset riskilajit ovat luottoriski, rakenteellinen rahoitusriski, maksuvalmiusriski ja korkoriski. OPAn keskeiset luottoriskimittarit osoittavat luottoriskitilanteen olevan vakaa, eikä OPAn hallituksen asettama likviditeettiriskin riskiraja ole ylittynyt. OP Ryhmän maksuvalmiuden hoito on keskitetty OP Yrityspankkiin, ja tästä syystä myös OPA voi hyö-dyntää OP Ryhmän maksuvalmiusreservejä. OPA on suojannut korkoriskiään koronvaihtosopimuksilla. Koronvaihtosopimuksilla on vaihdettu asuntoluottojen ja väliluottojen korot ja liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen korot samaan korkoperustaan. Kaikki johdannaissopimukset on solmittu suojaustarkoituksessa, ja niiden vastapuolena on OP Yrityspankki Oyj. OPAn korkoriskiä voidaan pitää pienenä, ja se on ollut asetetun limiitin puitteissa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

OPA laski liikkeeseen huhtikuussa 2 vuoden mittaisen vaihtuvakorkoisen kiinteistövakuudellisen 500 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan. Lisäksi OPA laski liikkeeseen huhtikuussa 8 vuoden mittaisen vaihtuvakorkoisen kiinteistövakuudellisen 300 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan. Nämä joukkovelkakirjat toteutettiin OP Ryhmän sisäisinä liikkeeseenlaskuina.

Väliluottoina välitettiin 21.4.2020 yhteensä 1 284 miljoonaa euroa, näistä 984 miljoonaa euroa liittyy tammikuussa liikkeeseen laskettuun joukkovelkakirjalainaan ja 300 miljoonaa euroa huhtikuussa liikkeeseen laskettuun 300 miljoonan euron suuruiseen joukkovelkakirjalainaan.

Osavuosikatsauksen julkaisupäivänä 28.4.2020 väliluottoja on 123 pankilla yhteensä 10 175 miljoonalla eurolla.

Tulevaisuuden näkymät

Koronaviruspandemian taltuttamistoimet suistivat maailmantalouden taantumaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Rahoitusmarkkinoilla pankkien varainhankinnan kustannukset nousivat selvästi. OPAn vakavaraisuuden arvioidaan pysyvän edelleen erittäin vahvana ja luottosalkun laadun hyvänä. Tämä mahdollistaa uusien kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseen laskun myös jatkossa.





Vuoden 2020 osavuosikatsausten julkaisupäivät

Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020 21.7.2020

Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020 22.10.2020

Helsingissä 28.4.2020

OP-Asuntoluottopankki Oyj

Hallitus

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Sanna Eriksson, puh. +358 10 252 2517

