|AUCTION DATE:
|APR 28, 2020
|START DATE:
|APR 29, 2020
|MATURITY DATE:
|MAY 6, 2020
|NOMINAL AMOUNT:
|380.0 BLN
|FIXED RATE:
|0.00 %
PROJECTED LIQUIDITY SURPLUS FOR THE PERIOD APR 29-MAY 6 2020: 685 BLN SEK.
AT FULL ALLOTMENT EXCESS LIQUIDITY WILL AMOUNT TO APPROXIMATELY 305 BLN SEK FOR THE PERIOD APR 29-MAY 6 2020.
ALL MONETARY POLICY COUNTERPARTIES ARE INVITED TO SUBMIT BIDS TO THE RIKSBANK (08-6966970) BY 10.00 AM ON APR 28 2020, AT THE LATEST.
CONFIRMATION OF BIDS TO E-MAIL: RBCERT@riksbank.se
THE LOWEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 1 MLN.
THE HIGHEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 380.0 BLN.
RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED AT 10.15 (CEST) ON APR 28, 2020.
COMPLETE TERMS AND CONDITIONS CAN BE RETRIEVED AT WWW.RIKSBANK.SE
Sveriges Riksbank
Stockholm, SWEDEN
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