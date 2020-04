Frankfurt a. M., April 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Appian (NASDAQ: APPN ) stellt seine neue Workforce Safety and Readiness-Anwendung vor, die ab sofort verfügbar ist. Mithilfe der neuen App gewährleisten Unternehmen oder Regierungsbehörden die Sicherheit ihrer Mitarbeiter während einer Krise. Gleichzeitig können sie deren Rückkehr an ihre Arbeitsplätze besser koordinieren, sobald sich die Situation wieder entspannt.



Human Resources- und Krisenmanagement-Teams arbeiten durch die COVID-19-Pandemie bereits am Anschlag. Sie planen jetzt, wie sie ihre Belegschaft sicher wieder zurück an ihre Arbeitsplätze bringen – und einen komplexen Wechsel in die Tat umsetzen. Um zu gewährleisten, dass Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz produktiv und sicher sind, müssen Organisationen eine individuelle Gesundheits- und Risikovorsorge für jeden Mitarbeiter berücksichtigen. Darüber hinaus sollte geprüft werden, ob ein Mitarbeiter seine Aufgaben auch effizient remote erledigen kann – und all dies im Einklang mit den Unternehmensrichtlinien sowie nationalen und regionalen Regierungsverordnungen.

Die neue Workforce Safety and Readiness-Anwendung von Appian ermöglicht es Unternehmen, den komplexen Prozess rund um die Rückkehr der Belegschaft an den Arbeitsplatz intelligent zu managen und dabei Regierungsverordnungen und Unternehmensrichtlinien einzuhalten. Die Gesundheit der Mitarbeiter sowie die Sicherheit am Arbeitsplatz haben dabei stets oberste Priorität.

Zu den Funktionen der Applikation gehören:

Einheitliche Steuerungszentrale. Die App etabliert eine zentrale Steuerungszentrale, um die Gesundheit und Sicherheit der Belegschaft zu gewährleisten. So lässt sich der Gesundheits- und Arbeitsstatus aller Mitarbeiter in Echtzeit einsehen und managen.



Die App etabliert eine zentrale Steuerungszentrale, um die Gesundheit und Sicherheit der Belegschaft zu gewährleisten. So lässt sich der Gesundheits- und Arbeitsstatus aller Mitarbeiter in Echtzeit einsehen und managen. Schnelles, einfaches Mitarbeiter-Screening. Mitarbeiter nutzen eine einfache webbasierte oder mobile Oberfläche, um persönliche Gesundheits- und Risikodaten, die vom lokalen Gesetz und von den Unternehmensrichtlinien vorgeschrieben sind, zu übermitteln und zu aktualisieren.



Mitarbeiter nutzen eine einfache webbasierte oder mobile Oberfläche, um persönliche Gesundheits- und Risikodaten, die vom lokalen Gesetz und von den Unternehmensrichtlinien vorgeschrieben sind, zu übermitteln und zu aktualisieren. Intelligente Return-to-Work-Zertifizierung . Organisationen definieren interne Richtlinien für die Return-to-Work-Autorisierung, basierend auf einer kontinuierlich wachsenden Bibliothek an vorkonfigurierten Regeln. Diese basieren wiederum auf den Regularien der Gesundheitsorganisationen sowie Regierungsverordnungen. Diese Richtlinien werden dann auf die Gesundheits- und Risikodaten der Mitarbeiter angewandt und autorisieren automatisch die Rückkehr an den Arbeitsplatz.



. Organisationen definieren interne Richtlinien für die Return-to-Work-Autorisierung, basierend auf einer kontinuierlich wachsenden Bibliothek an vorkonfigurierten Regeln. Diese basieren wiederum auf den Regularien der Gesundheitsorganisationen sowie Regierungsverordnungen. Diese Richtlinien werden dann auf die Gesundheits- und Risikodaten der Mitarbeiter angewandt und autorisieren automatisch die Rückkehr an den Arbeitsplatz. Unterstützung für eine phasenweise Rückkehr an den Arbeitsplatz. Die Lösung ermöglicht die Automatisierung eines Phasen- oder Rotationsansatzes für die Rückkehr der Belegschaft. Rückkehrzertifikate werden den Mitarbeitern basierend auf Region, Team, Position, persönlichen Gesundheitsrisiken, Arbeitsplatzkapazität und anderen Faktoren ausgestellt.



Die Lösung ermöglicht die Automatisierung eines Phasen- oder Rotationsansatzes für die Rückkehr der Belegschaft. Rückkehrzertifikate werden den Mitarbeitern basierend auf Region, Team, Position, persönlichen Gesundheitsrisiken, Arbeitsplatzkapazität und anderen Faktoren ausgestellt. Schnelle Lösung von Herausforderungen. Ausnahmen, Einsprüche oder Bedenken der Mitarbeiter lassen sich von der Personalabteilung mithilfe der integrierten Fallverwaltungsfunktionen schnell adressieren.

Ausnahmen, Einsprüche oder Bedenken der Mitarbeiter lassen sich von der Personalabteilung mithilfe der integrierten Fallverwaltungsfunktionen schnell adressieren. Datenschutz und -sicherheit. Die Anwendung läuft in der Appian HIPPA-konformen Cloud und schützt die sensiblen Gesundheitsdaten von Mitarbeitern.



Die Anwendung läuft in der Appian HIPPA-konformen Cloud und schützt die sensiblen Gesundheitsdaten von Mitarbeitern. Globale Reichweite. Die Oberfläche der Applikation ist in Englisch, Italienisch, Spanisch, Deutsch und Französisch verfügbar, weitere Sprachen folgen.

Die Anmeldung ist ab dem 1. Mai 2020 möglich. Die Applikation ist ab 5.000 US-Dollar im Monat erhältlich und kann sowohl in der Appian Cloud als auch on-premise eingesetzt werden. Organisationen können sie innerhalb weniger Stunden implementieren.

Weitere Informationen zur App gibt es am 6. Mai 2020 um 17.00 Uhr im Webinar „ Manage Workforce Safety and Readiness: Dealing with the Complexities of Return-to-Work ”. Registrierung unter https://ap.pn/2VsE7NG .

Über Appian

Appian bietet eine Low-Code-Automatisierungsplattform, welche die Erstellung von wesentlichen Geschäftsanwendungen beschleunigt. Viele der weltweit größten Unternehmen nutzen Appian-Anwendungen, um die Kundenzufriedenheit zu verbessern, operative Exzellenz zu erreichen und das globale Risikomanagement sowie die Einhaltung der Compliance zu vereinfachen. Weitere Informationen finden Sie unter de.appian.com .

