MCLEAN, Va., April 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Appian (NASDAQ: APPN) ha anunciado hoy la disponibilidad de la nueva aplicación Workforce Safety and Readiness con capacidad para garantizar la seguridad de la fuerza laboral de una compañía o agencia gubernamental durante una crisis, y gestionar su regreso al trabajo después de interrupciones.



Los equipos de Recursos Humanos y de Gestión de Crisis que ya están sometidos a la presión de la pandemia COVID-19 deben ahora planificar cómo traer de vuelta toda la fuerza de trabajo al lugar físico de trabajo de forma segura. Además, estas transiciones serán complejas y para garantizar que las personas sean productivas y estén seguras en el lugar de trabajo, las empresas deberán tener en cuenta los exámenes de salud y de riesgos de cada empleado, si el papel de un empleado puede realizarse de manera eficiente a distancia, las políticas corporativas y una variedad de regulaciones gubernamentales nacionales y regionales.

La nueva aplicación Workforce Safety and Readiness de Appian permite a las empresas gestionar de forma inteligente las complejidades de la reincorporación de los trabajadores al lugar de trabajo, incluyendo el cumplimiento de las normativas gubernamentales, la política de la empresa, la prioridad de la salud de los empleados y la seguridad en el lugar de trabajo.

La aplicación incluye:

Un centro de mando unificado . La aplicación establece un centro de comando central para velar por la salud y la seguridad de los empleados. Los empleadores pueden ver y gestionar la salud y el estado de trabajo de todos los empleados en tiempo real.



. La aplicación establece un centro de comando central para velar por la salud y la seguridad de los empleados. Los empleadores pueden ver y gestionar la salud y el estado de trabajo de todos los empleados en tiempo real. Una selección de personal rápida y fácil . Los empleados utilizan una simple interfaz web o móvil para presentar y actualizar los datos personales de salud y de riesgo requeridos por la legislación local y por la política de la empresa.



. Los empleados utilizan una simple interfaz web o móvil para presentar y actualizar los datos personales de salud y de riesgo requeridos por la legislación local y por la política de la empresa. Certificación inteligente de regreso al trabajo . Las empresas definen normas de política interna relativas a la autorización de regreso al trabajo, aprovechando una biblioteca en expansión de normas preconstruidas basadas en las directrices de las organizaciones de salud y las reglamentaciones gubernamentales. Estas reglas se aplican luego a los datos de salud y de riesgos de los empleados para autorizar automáticamente a un empleado a volver al trabajo.



. Las empresas definen normas de política interna relativas a la autorización de regreso al trabajo, aprovechando una biblioteca en expansión de normas preconstruidas basadas en las directrices de las organizaciones de salud y las reglamentaciones gubernamentales. Estas reglas se aplican luego a los datos de salud y de riesgos de los empleados para autorizar automáticamente a un empleado a volver al trabajo. Apoyo para el regreso gradual al trabajo . La solución permite la automatización de un enfoque gradual o rotativo para el retorno de los empleados. Las certificaciones de retorno pueden ser entregadas a los empleados en base a la geografía, el equipo, el rol, el riesgo de salud personal, la capacidad del espacio de trabajo u otros factores.





. La solución permite la automatización de un enfoque gradual o rotativo para el retorno de los empleados. Las certificaciones de retorno pueden ser entregadas a los empleados en base a la geografía, el equipo, el rol, el riesgo de salud personal, la capacidad del espacio de trabajo u otros factores. Resolución rápida del problema . Las excepciones, apelaciones o inquietudes de los empleados pueden ser gestionadas rápidamente por RRHH utilizando las capacidades incorporadas de gestión de casos.





. Las excepciones, apelaciones o inquietudes de los empleados pueden ser gestionadas rápidamente por RRHH utilizando las capacidades incorporadas de gestión de casos. Privacidad y seguridad . La aplicación se ejecuta en el cloud que cumple con la HIPAA de Appian y ayuda a proteger los datos de salud de los empleados.





. La aplicación se ejecuta en el cloud que cumple con la HIPAA de Appian y ayuda a proteger los datos de salud de los empleados. Alcance mundial. La interfaz de la aplicación está disponible en inglés, italiano, español, alemán y francés, con la posibilidad de aplicarse a otros idiomas.

La aplicación estará disponible para su compra el 1 de mayo y puede ser utilizada en el cloud de Appian y on-premise. Asimismo, la aplicación puede adquirirse a partir de 5.000 dólares al mes.

Para más información, únase al webinar, "Gestionar la seguridad y la preparación de los empleados: lidiando con las complejidades del regreso al trabajo" , el 6 de mayo de 2020 a las 17pm CEST. Regístrese aquí.

Acerca de Appian

Appian es una plataforma de automatización de aplicaciones que combina la automatización inteligente con la capacidad Low-Code permitiendo a las grandes empresas crear aplicaciones a gran escala de forma muy rápida. Gran parte de las multinacionales más importantes del mundo crean aplicaciones en Appian, para diferenciarse de la competencia a través de la experiencia de sus clientes, excelencia operativa, gestión del riesgo y cumplimiento normativo. Para obtener más información, visita www.appian.es

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3821a945-5393-4075-bc11-c2d4c42cd685