MILANO, April 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Appian (NASDAQ: APPN) annuncia oggi la disponibilità di una nuova applicazione per la sicurezza e la gestione della forza lavoro , che garantisce protezione per i dipendenti di un'azienda o di una pubblica amministrazione durante una crisi e gestisce, dopo un’ interruzione, il loro ritorno sul posto di lavoro.



I team di gestione delle risorse umane e delle emergenze, già messi a dura prova dalla pandemia di COVID-19, devono ora pianificare il rientro del personale sul posto di lavoro in condizioni di sicurezza. Queste transizioni saranno complesse. Per far sì che i dipendenti siano produttivi e al tempo stesso sicuri sul luogo di lavoro, le organizzazioni dovranno considerare la salute dei singoli dipendenti e i possibili rischi, nonchè la possibilità di svolgere in modo efficiente il proprio ruolo a distanza, sempre tenendo presenti le policy aziendali e una serie di regolamenti governativi nazionali e regionali.

La nuova applicazione Appian Workforce Safety and Readiness consente alle organizzazioni di gestire in modo intelligente le difficoltà del rientro dei dipendenti, rispettando normative governative e policy aziendali, dando priorità alla salute dei collaboratori e alla sicurezza del posto di lavoro.

L’applicazione include:

L'app introduce un centro di comando centrale per salvaguardare la salute e la sicurezza dei dipendenti. I datori di lavoro possono vedere e gestire la salute e lo stato di lavoro di tutti i dipendenti in tempo reale. Controllo rapido e facile della forza lavoro. I dipendenti possono utilizzare una semplice interfaccia web o mobile per inviare e aggiornare i propri dati personali riguardanti lo stato di salute e i rischi previsti dalla legge locale e dalla policy aziendale.



Portata globale. L'interfaccia dell'applicazione è disponibile in inglese, italiano, spagnolo, tedesco e francese, e può essere implementata in altre lingue.

L'applicazione sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 1° maggio e potrà essere distribuita su Appian Cloud o on-premises. Le organizzazioni potranno essere operative nel giro di poche ore. L'applicazione può essere acquistata a partire da 5.000 dollari al mese.

Per ulteriori informazioni puoi partecipare al webinar, “ Manage Workforce Safety and Readiness: Dealing with the Complexities of Return-to-Work ,” che si terrà il 6 maggio alle ore 11am ET. Per registrarsi accedere al seguente link https://ap.pn/2VsE7NG .

A proposito di Appian

Appian fornisce una piattaforma di sviluppo low-code che accelera la creazione di applicazioni aziendali ad alto impatto. Molte tra le più grandi organizzazioni al mondo utilizzano le applicazioni Appian per migliorare l'esperienza del cliente, raggiungere l'eccellenza operativa e semplificare la gestione globale del rischio e la compliance. Per ulteriori informazioni, visita www.appian.it .

