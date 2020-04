Portland, OR, April 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Laut dem von Allied Market Research veröffentlichten Bericht belief sich der weltweite Markt für Fahrzeugfederung im Jahr 2019 auf 55,28 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich bis 2027 73,36 Milliarden US-Dollar einbringen, was einer jährlichen Wachstumsrate von 3,5% von 2020 bis 2027 entspricht. Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse der Veränderungen Markttrends, Top-Investitionstaschen, Markttrends und Schätzungen, wichtige Segmente und Wettbewerbsszenario.

Fortschritte bei den Technologien, die steigende Nachfrage nach Komfort und Luxus in Fahrzeugen und der Anstieg der Fahrzeugproduktion befeuern den globalen Markt für Fahrzeugfederung. Teure Wartungsarbeiten an fortschrittlichen Federungssystemen und verbesserte Standards für Fahrzeuge hemmen das Marktwachstum jedoch bis zu einem gewissen Grad. Andererseits bieten die Nachfrage nach leichten Federungssystemen und die Entwicklung fortschrittlicher Federungssysteme in den nächsten Jahren neue Möglichkeiten.

Bezogen auf die Komponenten trug das Segment Streben im Jahr 2019 mit einem Anteil von fast einem Drittel zum weltweiten Marktanteil von Fahrzeugfederungen zum größten Marktanteil bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich den Umsatz dominieren. Dies ist auf die Vorteile zurückzuführen, die sich aus dem Ausgleich des Gesamtgewichts der Fahrzeuge und der zunehmenden Herstellung technisch fortschrittlicher Komponenten ergeben. Es wird jedoch geschätzt, dass das Luftkompressorsegment von 2020 bis 2027 die schnellste CAGR von 5,3% aufweist.

Unter den Untersegmenten des Fahrwerkstyps machte das Segment der hydraulischen Aufhängungen im Jahr 2019 mehr als die Hälfte des Gesamtmarktanteils aus und dürfte im Prognosezeitraum weiterhin führend sein. Dies ist auf seine Verwendung als konventionelles Federungssystem im Automobilsektor zurückzuführen. Es wird jedoch geschätzt, dass das Segment Luftfederung von 2020 bis 2027 die größte CAGR von 4,3% aufweist.

Geografisch machte der asiatisch-pazifische Raum 2019 fast zwei Fünftel des gesamten Marktanteils aus und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum seinen dominierenden Anteil beibehalten. Darüber hinaus wird geschätzt, dass dieses Segment von 2020 bis 2027 die höchste CAGR von 4,1% verzeichnet. Dies ist auf den entwickelten Automobilsektor sowie auf laufende Forschungsaktivitäten und Entwicklungen im Zusammenhang mit Fahrzeugkomponenten in der Region zurückzuführen. Nordamerika hatte bis 2026 den zweithöchsten Marktanteil in Bezug auf den Umsatz. Die Studie analysiert auch die Regionen einschließlich Europa und LAMEA.

Zu den führenden Marktteilnehmern, die in der Studie analysiert wurden, gehören die Continental AG, Gabriel India Limited, Fox Factory, Inc., die KYB Corporation, Hendrickson USA, L. L. C., Sogefi S. P. A., Mando Corporation, Wabco, Tenneco Inc. und ZF TRW.

