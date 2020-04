A ce titre, il pilote le Comité de Direction et l’ensemble des périmètres du Groupe.



« La nomination de Cédric intervient à un moment clé de l’histoire d’AntemetA. Le Groupe, qui fête ses 25 ans cette année, a pour objectif de devenir un acteur majeur du Cloud en France, et d’atteindre 100 Millions d’Euros de chiffre d’affaires en 2021 et 150 Millions d’Euros en 2025 » introduit Stéphane Blanc, Président et fondateur du Groupe AntemetA.

Avec une croissance financière et humaine à deux chiffres, AntemetA affiche un dynamisme sans pareil.

En 2019, AntemetA a reçu du Ministère des Armées le label « Utilisé par les Armées Françaises », qui certifie que son offre de cloud automatisé on-premises « MyADC » est parfaitement adaptable à des environnements sensibles ou confidentiels.



« AntemetA est une entreprise au potentiel exceptionnel. Son positionnement est plus que jamais en phase avec les enjeux et les prises de conscience du marché. Aux besoins et usages de toutes les Directions Métiers, il existe une réponse AntemetA. Souveraineté, réversibilité, Cloud Hybride, cybersécurité : notre ambition est de faire du Groupe une entreprise de premier plan, et d’accélérer la transition initiée vers les sujets de Services Managés », commente Cédric Pin.



A 49 ans et avec cette nomination, Cédric Pin prend donc la Direction des activités stratégiques et opérationnelles du Groupe.

Après avoir passé 16 ans chez Micropole, ESN Internationale, où il a successivement occupé les postes de Directeur Commercial, de COO et enfin de CEO, il a ensuite accompagné et conseillé plusieurs start-up et PME, avant de rencontrer Stéphane Blanc, en 2019, et de rejoindre le Groupe AntemetA en avril 2020.

« Tant au regard de ses succès que de ses convictions et de ses valeurs, Cédric, en tant que DG, vient compléter l’organisation managériale en place ! Nul doute qu’ensemble nous emmènerons le Groupe vers toujours plus de réussites, d’innovation, de valeur ajoutée et de qualité de service » conclut Stéphane Blanc.