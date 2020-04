Investor news

Fragtfærgeservice mellem Estland og Finland forbedret gennem en fragtaftale med Eckerö Line

Kapacitet reduceret på DFDS’ rute Hanko-Paldiski

Fartplanen mellem Estland og Sverige forbedret

Som følge af de seneste ændringer i færgemarkedet i den nordlige del af Østersøen har DFDS forbedret vores tilbud til kunderne ved at optimere rutedriften.

Fartplanen mellem den estiske havn Paldiski og den svenske havn Kapellskär i Sverige er forbedret for både godskunder og passagerer gennem mere attraktive afgange om aftenen med ankomst om morgenen på alle ugens dage.

Forbedringen muliggøres ved en halvering af antallet af sejladser mellem den estiske havn i Paldiski og den finske havn i Hanko efter reduceret efterspørgsel på denne rute. Den reducerede sejlads gør det muligt for den kombinerede fragt- og passagerfærge på ruten fremover også at gennemføre sejladser på Paldiski-Kapellskär.

Derudover er der indgået en fragtaftale med Eckerö Line på ruten mellem Muuga / Tallinn i Estland og Vuosaari / Helsinki i Finland. Aftalen starter fra slutningen af ​​april 2020.

Med disse ændringer kan DFDS tilbyde kunderne i alt 30 afgange om ugen mellem Estland og Finland. Derudover forventes den samlede udnyttelse af færge-kapaciteten mellem Estland og Finland at blive forbedret.





