ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.4.2020 KLO 12.15



Orion Oyj: Muutos Orionin johtoryhmässä 1.5.2020 lukien

Orion-konsernin Kasvuhankkeet-yksiköstä vastaava johtaja ja Orion-konsernin johtoryhmän jäsen Markku Huhta-Koivisto jää eläkkeelle heinäkuussa 2020. Hän jättää nykyiset tehtävänsä ja jää pois Orion-konsernin johtoryhmästä 1.5.2020 lukien.

Markku Huhta-Koiviston tehtävät siirtyvät konsernin johtoryhmän muille jäsenille sekä muulle johdolle, eikä johtoryhmään nimitetä Huhta-Koivistolle seuraajaa.

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen toteaa:

”Markku Huhta-Koivisto on tehnyt pitkän ja ansiokkaan uran Orionissa. Monipuolinen kokemus erilaisista tehtävistä on tuonut Markulle erittäin vahvan ja laaja-alaisen lääketeollisuuden osaamisen, joka on ollut Orionille hyvin arvokasta yhtiön kehittämisen eri vaiheissa. Minulla on ilo kiittää Markkua hänen erinomaisesta panoksestaan Orionin eri yksiköiden johtamisessa useiden vuosikymmenten aikana.”

Markku Huhta-Koivisto toteaa:

”Jään haikein mielin eläkkeelle Orionista 37,5 vuoden palveluksen jälkeen. Olen kiitollinen siitä, että olen saanut työskennellä monissa johtotehtävissä eri puolilla Orionia erittäin sitoutuneiden ja osaavien ammattilaisten kanssa. Jättäessäni Orionin katson hyvin luottavaisesti yhtiön tulevaisuuteen.”

ORION OYJ

Timo Lappalainen

Toimitusjohtaja Olli Huotari

Johtaja, Esikuntatoiminnot

Yhteyshenkilö:

Timo Lappalainen, toimitusjohtaja, Orion Oyj

puh. 010 426 3692 tai 050 966 3692

timo.lappalainen@orion.fi

Julkaisija:

Orion Oyj

Viestintä

Orionintie 1A, 02200 Espoo

www.orion.fi

http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet, suomalaisen tautiperimän harvinaissairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2019 oli 1 051 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 300 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.