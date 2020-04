Paris, le 28 avril 2020 – Atos, leader international de la transformation digitale, mobilise son leadership technologique, ses compétences et ses ressources pour participer à l'effort global contre le Covid-19. À travers diverses initiatives directes ou menées par ses partenaires dans le monde entier, Atos fournit ses solutions et sa puissance de calcul pour contribuer à limiter la propagation du virus, soutenir la communauté scientifique, accélérer la recherche d'un vaccin et assurer la continuité des activités critiques.

« La résolution de la crise sanitaire actuelle appelle une réponse globale, soutenue par une collaboration forte entre les acteurs privés et publics. En partageant nos ressources et solutions, nous sommes fiers d'aider les professionnels qui travaillent en première ligne pour combattre la pandémie. La situation que connaît le monde est inédite mais l'engagement et la volonté d'Atos d'aider les citoyens à vivre et travailler de manière sûre et durable à l'ère du numérique restent intacts, durant cette pandémie et au-delà », explique Elie Girard, Directeur général d'Atos.

Aider les autorités locales à contenir le virus

La mobilité grandissante de la population rend difficile la prévention de la propagation des maladies. La réponse doit être rapide et efficace, et ce à tous les niveaux.

Expert de la transformation digitale du secteur public et de la santé, Atos a conçu un système de gestion des épidémies (Epidemic Management System - EMS), baptisé EpiSYS. Il fournit aux professionnels de santé une photographie précise de la situation épidémiologique, en stockant et traitant en temps réel toutes les données liées aux patients et au virus. En outre, il assure une surveillance et un suivi des rapports d'incidents concernant les malades. EpiSYS a été adopté en Autriche au début du mois de mars pour aider à contrôler la propagation du Covid-19 et accélérer la prise de décisions stratégiques durant la crise.

Capitaliser sur la puissance des supercalculateurs et du machine learning pour accélérer la recherche

Les supercalculateurs d'Atos sont des milliers de fois plus rapides que les ordinateurs traditionnels. Qu'ils soient utilisés pour réaliser des simulations, élaborer des modèles prédictifs, analyser la progression du virus ou développer de nouveaux traitements, ces supercalculateurs réalisent des calculs intensifs essentiels dans cette course contre la montre.

Les supercalculateurs d'Atos sont sollicités dans le monde entier. En France, deux des supercalculateurs les plus puissants de France, Joliot-Curie, opéré au TGCC (Très Grand Centre de Calcul du CEA) et Occigen au CINES (centre national de calcul de la CPU), fournissent depuis quelques semaines un accès prioritaire d’une grande partie de leurs ressources de calcul à des équipes de recherche européennes participant à la lutte contre le COVID-19.

Au Royaume-Uni, le Centre des installations scientifiques et technologiques (STFC) Hartree mobilise son supercalculateur Atos BullSequana pour simuler le comportement des protéines du Covid-19. D'autre part, le supercalculateur d'intelligence artificielle JADE, fourni et administré par Atos, est utilisé par les chercheurs britanniques des Universités d'Oxford, de Cambridge et de Southampton pour réaliser des simulations biomoléculaires. Détenu par l'Université d'Oxford et hébergé au centre Hartree, ce supercalculateur contribue aux efforts de recherche pour mettre au jour un vaccin et des médicaments antiviraux contre le SARS-COV2, mais également pour comprendre le fonctionnement et l'architecture moléculaire du virus.

Les supercalculateurs d'Atos participent également à la recherche contre le Covid-19 en République Tchèque ou encore au Brésil.

Faciliter la continuité d'activité grâce à des environnements digitaux sûrs et flexibles

Les technologies Atos jouent un rôle critique dans la continuité de l'économie durant la pandémie. Le confinement a entraîné une adoption massive et accélérée du télétravail qui s'accompagne de nombreux défis pour les entreprises. Atos a construit et adapté une offre complète de services de télétravail et fournit des solutions de-bout-en-bout, depuis la gestion à distance jusqu'aux technologies sans fil, tout en assurant la sécurité de tous les environnements de travail.

Il est également essentiel pour les gouvernements et les autorités publiques de continuer de fournir aux citoyens les services indispensables de la vie quotidienne. Au cours des dernières semaines, des fournisseurs d'énergie et d'eau dans plusieurs pays, comme Scottish Water en Ecosse, ont fait appel aux experts et aux technologies d'Atos pour continuer leurs activités, tout en garantissant la qualité de service.

Partager nos compétences en science des données avec la communauté de chercheurs

Atos participe au ‘Covid-19 Dataset Challenge’, une compétition internationale lancée par la Maison Blanche. Adressé aux chercheurs en intelligence artificielle (IA), le concours invite à utiliser les outils et techniques de machine learning pour apporter des réponses aux questions concernant le Covid-19. Atos a mobilisé une équipe de 10 experts pour travailler sur ce projet.

