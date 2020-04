Selskabsmeddelelse

Til Nasdaq Copenhagen A/S og pressen

Nørresundby, den 28. april 2020

Selskabsmeddelelse nr. 30/2020





Delårsrapport for 2. kvartal og 1. halvår 2019/20

(perioden 01.10.2019 - 31.03.2020)

”I vores 2. kvartal blev leverancer fra marts udskudt til vores 3. kvartal på grund af midlertidig påvirkning af vores forsyningskæde forårsaget af COVID-19 situationen i Kina. Omsætning udskydes dermed fra 2. til 3. kvartal. Jeg er imponeret over den måde, hvorpå vores medarbejdere rundt omkring i verden håndterer situationen med stort engagement overfor RTX og vores kunder, og med en stor grad af fleksibilitet for at finde nye måder at arbejde på. Kombineret med den stærke position, som vores kunder har i deres forretningsområder samt robustheden i RTX’s forretningsmodel, er medarbejdernes dedikation årsagen til, at RTX stadig kan fastholde forventningerne til 2019/20. Der er naturligvis en global usikkerhed, som kan påvirke vores regnskabsår 2019/20, men med den nuværende visibilitet er vi i stand til at fastholde vores forventninger til året”.

Peter Røpke, Administrerende direktør

HOVEDPUNKTER FOR 2. KVARTAL 2019/20 FOR RTX KONCERNEN

Nettoomsætningen faldt med 18,3% til DKK 112,7 mio. i 2. kvartal 2019/20 (2. kvartal 2018/19: DKK 137,9 mio.). Faldet er primært forårsaget af påvirkningerne af COVID-19 udbruddet og de afledte foranstaltninger i Kina på RTX's forsyningskæde, der har udskudt omsætning fra 2. kvartal til 3. kvartal hovedsageligt i Business Communications. Business Communications : omsætningen faldt med 14,8% til DKK 78,2 mio. Faldet er forårsaget af påvirkningerne af COVID-19 udbruddet og modforanstaltningerne i Kina, som har udskudt genoptagelsen af arbejdet hos RTX’s leverandører (eksterne produktionsfaciliteter) i Kina efter det kinesiske nytår. Dette har udskudt produktion og dermed leverancer fra marts 2020 ind i RTX’s 3. kvartal 2019/20, og dermed også udskudt omsætning. Den underliggende forretning udviklede sig positivt i 2. kvartal, dog med kvartalsvise udsving i opstartsfaserne af de store rammeaftaler, der blev annonceret i 2017/18, hvilket påvirkede indtægterne fra disse rammeaftaler i 2. kvartal. Design Services: omsætningen faldt med 25,2% til DKK 34,5 mio. forårsaget af en lavere omsætning fra det timebetalte udviklingsarbejde, dels på grund af en forsinkelse i færdiggørelsen af visse kundeprojekter, dels som et resultat af at udviklingsaktiviteterne i divisionen stigende grad fokuserer på at øge de tilbagevendende indtægter i stedet for at udføre rene udviklingsprojekter.

Korrigeret for effekten af udviklingen i valutakurserne, faldt omsætningen i forhold til 2. kvartal sidste år med 20,2%, da omsætningen i mindre grad var positivt påvirket af udviklingen i USD valutakursen.

Bruttoresultatet faldt med 15,4% til DKK 66,3 mio. i 2. kvartal 2019/20 (2. kvartal 2018/19: DKK 78,3 mio.). Bruttomarginen steg med 2,0%-point til 58,8% (2. kvartal 2018/19: 56,8%), og var påvirket af omsætningsmixet.



RTX’S POSITION I FORHOLD TIL HÅNDTERING AF EVENTUELLE COVID-19 PÅVIRKNINGER

RTX’s højeste prioriteter under det globale COVID-19-udbrud er dels at sikre vores medarbejderes samt samfundets helbred og sikkerhed, samt dels at tage vare på vores forretningsmæssige og økonomiske forhold på betryggende vis. Vi har på kort sigt iværksat betydelige tiltag, som skal beskytte vores medarbejdere og vores forretning, samtidig med at vi på lang sigt sikrer robustheden og udviklingen i RTX.

På nuværende tidspunkt er det vanskeligt at forudsige effekten af COVID-19 udbruddet og de indførte forholdsregler på RTX's forretning, da påvirkningerne over tid vil være forskellige. I 2. kvartal blev leverancer udskudt på grund af en forsinket åbning hos RTX's leverandører i Kina efter det kinesiske nytår, og omsætningen blev udskudt fra 2. kvartal til 3. kvartal 2019/20. Efter denne påvirkning i februar og marts 2020 er vores leverandørers produktionsfaciliteter igen fuldt operationelle og følger med efterspørgslen.

På kort sigt, dvs. 3. kvartal og begyndelsen af 4. kvartal 2019/20, ser vi en øget efterspørgsel efter RTX's produkter inden for healthcare (løsninger til kritisk patientovervågning) og business headset, da flere lande øger deres kapacitet indenfor intensivpleje, og virksomheder og organisationer forbereder deres medarbejdere på i stigende grad at arbejde hjemmefra. RTX øger kapaciteten i forsyningskæden på kort sigt for at imødekomme den øgede efterspørgsel. Omvendt er efterspørgslen på produkter relateret til store begivenheder i ProAudio-segmentet reduceret på kort sigt.

Med udgangspunkt i påvirkningerne fra disse direkte berørte segmenter og produkter, og med den nuværende visibilitet, fastholder RTX forventningerne til 2019/20. I betragtning af at den globale natur af COVID-19 pandemien er uden fortilfælde, er der en grundlæggende usikkerhed med hensyn til eventuelle påvirkninger på andre segmenter. RTX’s kunder har typisk en stærk placering indenfor deres markeder, men de kan alligevel opleve en kortsigtet påvirkning af COVID-19 situationen, hvilket kan have indflydelse på RTX's omsætning i 2019/20. Tilsvarende kan en potentiel stramning af de globale forsyningskæder for nøglekomponenter eller begrænsninger i leverancerne som følge af COVID-19 situationen påvirke RTX’s omsætning i 2019/20. RTX overvåger situationen nøje, og foretager korrigerende handlinger, hvor det er muligt. Forventningerne til regnskabsåret forudsætter, at RTX kan opretholde produktions- og logistikstrømme på det nuværende og forventede niveau uden større afbrydelser, og at yderligere kortsigtede påvirkninger på kundernes efterspørgsel er begrænsede.

De længerevarende påvirkninger af COVID-19-udbruddet, modforanstaltninger, og den deraf følgende økonomiske udvikling, er også usikre. Selv om en økonomisk nedgang på længere sigt også i nogen grad vil påvirke RTX's forretning i en vis grad, kan visse strukturelle ændringer som følge af COVID-19 modforanstaltninger i samfund og organisationer sandsynligvis fortsat være fordelagtige for RTX inden for områder som business headset (Enterprise rammeaftaler), konferencemikrofoner (ProAudio rammeaftale) og healthcare. Derudover vil RTX's forretning med tilføjelsen af flere nye store rammeaftaler inden for de sidste 2-3 år til en vis grad øge RTX's robusthed over for eventuelle negative effekter fra en global økonomisk tilbagegang.

RTX's balance og likviditet er fortsat meget stærk med en betydelig kontantbeholdning. Som en forsigtighedsforanstaltning suspenderede RTX’s bestyrelse den 13. marts 2020 det igangværende aktietilbagekøbsprogram.

På baggrund af påvirkningen af COVID-19 på den globale økonomi, styrer RTX omkostningerne tæt, og har derfor blandt andet udskudt yderligere stigning i medarbejderstaben og i stedet omorganiseret medarbejdere internt for at opretholde fuld fokus på udviklingsaktiviteterne til de store rammeaftaler, som har betydeligt vækstpotentiale for RTX.





HOVEDPUNKTER FOR 1. HALVÅR 2019/20 FOR RTX KONCERNEN

Nettoomsætningen faldt med 5,2% til DKK 241,0 mio. i 1. halvår 2019/20 (1. halvår 2018/19: DKK 254,4 mio.). Faldet er primært forårsaget af udskudt omsætning fra 2. kvartal til 3. kvartal 2019/20 som konsekvens af en senere opstart hos RTX’s leverandører i Kina efter det kinesiske nytår som følge af COVID-19 og modforanstaltningerne i Kina. Business Communications : omsætningen faldt med 0,8% til DKK 167,7 mio. Dette var positivt påvirket af en underliggende vækst på ca. 13% sammenlignet med sidste år, især genereret af de store rammeaftaler, men negativt påvirket af forskydningen af leverancer fra 2. kvartal til 3. kvartal 2019/20 på grund af COVID-19 påvirkningerne på forsyningskæden i Kina. Design Services: omsætningen faldt med 14,0% til DKK 73,3 mio. Den tilbagevendende omsætning fra produktsalg og royalty steg i overensstemmelse med strategien om at øge skalerbarheden af ressourcerne i Design Services, hvorimod omsætningen fra timebetalt udviklingsarbejde faldt i forhold til sidste år, eftersom udviklingsaktiviteterne i divisionen fokuserer mere på at generere tilbagevendende omsætning fremfor på rene udviklingsprojekter.

Korrigeret for effekten af udviklingen i valutakurserne, faldt omsætningen i forhold til 1. halvår sidste år med 7,6%, da omsætningen i mindre grad var positivt påvirket af udviklingen i kursen på US dollar.



Driftsresultatet blev påvirket af det lavere omsætningsniveau. Således faldt EBITDA med 2,8% til DKK 32,7 mio. (1. halvår 2018/19: DKK 33,7 mio.), og EBIT faldt med 19,7% til DKK 22,0 mio. i 1. halvår 2019/20 (1. halvår 2018/19: DKK 27,4 mio.). Udover påvirkningen af omsætningsudviklingen, er EBITDA og EBIT påvirket af stigende kapacitetsomkostninger i forbindelse med det øgede aktivitetsniveau og investeringer i kapacitet relateret til de nye væsentlige rammeaftaler annonceret de seneste år. Yderligere er EBITDA og EBIT påvirket af implementeringen af IFRS 16 omhandlende aktivering af leasingkontrakter, hvilket øger EBITDA (og i mindre grad EBIT).



FORVENTNINGER TIL 2019/20

Som beskrevet ovenfor er påvirkningerne af COVID-19 situationen blandede for RTX. På baggrund af den nuværende viden og visibilitet fastholder ledelsen forventningerne til en omsætning i intervallet DKK 620-650 mio., EBITDA i intervallet DKK 105-120 mio. og EBIT i intervallet DKK 75-90 mio. for regnskabsåret 2019/20. Eftersom COVID-19 situationen er af hidtil uset karakter, er der dog en usikkerhed om den potentielle fremtidige påvirkning af COVID-19 på RTX's regnskabsår 2019/20. Som det fremgår af årsrapporten for 2018/19 forventes tyngden af omsætningen at ligge i slutningen af regnskabsåret 2019/20.





RTX A/S





PETER THOSTRUP PETER RØPKE

Formand for bestyrelsen Administrerende direktør







LEDELSESBERETNING

Bestyrelsen for RTX A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for 2. kvartal og 1. halvår af regnskabsåret 2019/20 (perioden 01.10.2019 – 31.03.2020). Kommentarer til udviklingen i perioden følger nedenfor.





COVID-19 SITUATIONEN I KINA UDSKYDER OMSÆTNING TIL 3. KVARTAL

I 2. kvartal af regnskabsåret 2019/20 realiserede koncernen en omsætning på DKK 112,7 mio. svarende til et fald på 18,3% (2. kvartal 2018/19: DKK 137,9 mio.) Korrigeret for valutakursudviklingen var faldet på 20,2% i forhold til sidste år. I 1. halvår 2019/20 faldt omsætningen med 5.2% til DKK 241,0 mio. (1. halvår 2018/19: DKK 254,4 mio.).

Omsætningen i Business Communications faldt med 14,8% i 2. kvartal 2019/20 til DKK 78,2 mio. (2. kvartal 2018/19: DKK 91,8 mio.). Korrigeret for valutakurseffekten var faldet på 17,0%. Nedgangen er forårsaget af COVID-19 udbruddet og modforanstaltningerne i Kina, der udskød genåbningen hos ​RTX's leverandører (produktionsfaciliteter) i Kina efter det kinesiske nytår. Dette har udsat produktionen og dermed en del leverancer fra marts 2020 til RTX's 3. kvartal af 2019/20, hvilket medfører en tilsvarende udskydelse af omsætningen til 3. kvartal. Den underliggende forretning udviklede sig positivt i 2. kvartal, men med kvartalsvise udsving i opstartsfasen af ​​de store rammeaftaler, der blev annonceret i 2017/18, hvilket påvirkede omsætningen fra disse rammeaftaler i 2. kvartal 2019/20 sammenlignet med tidligere kvartaler. I 1. halvår 2019/20 faldt omsætningen med 0,8% til DKK 167,7 mio. (1. halvår 2018/19: DKK 169,0 mio.). Dette var positivt påvirket af en underliggende vækst på ca. 13% sammenlignet med sidste år, især drevet af de store rammeaftaler, men negativt påvirket af forskydningen af leverancer fra 2. kvartal til 3. kvartal 2019/20 på grund af COVID-19 påvirkningerne på forsyningskæden i Kina. Leveringssituationen fra RTX's leverandører i Kina er nu stabiliseret.

På trods af COVID-19 forholdsreglerne, som har ført til nye måder at arbejde på, har Business Communications været fuldt fokuseret på at betjene vores Enterprise kunder både i den løbende forretning og i udviklingen af nye produkter. Opdatering af produktserier under væsentlige ældre rammeaftaler, som er blevet fornyet, fortsatte således i løbet af kvartalet. Desuden fortsatte udviklingsaktiviteterne relateret til den nyeste rammeaftale (annonceret ved udgangen af 2018/19). Endelig fortsatte udviklingen af egenfinansierede produktprogrammer - inklusive trådløse business headsets og ”beacons” (lokations-sendere) - i kvartalet. Udviklingen af yderligere produktvarianter og funktioner inden for trådløse business headsets skaber fortsat en betydelig interesse fra kunder i Enterprise-segmentet.

I 2. kvartal 2019/20 realiserede Design Services en omsætning på DKK 34,5 mio. svarende til et fald på 25,2% sammenlignet med samme periode sidste år (2. kvartal 2018/19: DKK 46,2 mio.). Korrigeret for valutakurseffekter var nedgangen på 26,5%. Strategien for Design Services er at øge den tilbagevendende omsætning og skalerbarheden af ressourcerne, og den samlede omsætning for produktsalg og royalty steg i kvartalet. Derimod faldt omsætningen fra udviklingsprojekter (timebetalt udviklingsarbejde). Faldet skyldes dels en forsinket færdiggørelse af visse udviklingsprojekter for kunder, og dels at udviklingsaktiviteterne i forretningsenheden i stigende grad er fokuseret på at generere tilbagevendende omsætning i stedet for at udføre rene udviklingsprojekter, og endeligt at nogle af ingeniørressourcerne er omorganiseret til at hjælpe med udviklingsaktiviteter i Business Communications på både nye og eksisterende rammeaftaler. I 1. halvår 2019/20 faldt omsætningen med 14,0% til DKK 73,3 mio. (1. halvår 2018/19: DKK 85,3 mio.) af de samme årsager, som drev udviklingen i 2. kvartal.

I kvartalet fortsatte udviklingsaktiviteterne under den store rammeaftale annonceret i slutningen af 2018/19 vedrørende udviklingen for en stor international koncern indenfor ProAudio-segmentet af et produkt baseret på RTX’s konferenceplatform. Produktet forventes at blive lanceret ved udgangen af 2020. Derudover fortsatte udviklingsaktiviteterne med at overtage den fulde forsyningskæde og leverancer af et færdigt produkt til RTX's største kunde inden for Healthcare-segmentet, hvilket vil ske i løbet af de kommende måneder. På længere sigt er dette vigtige skridt i strategien i Design Services. Forretningsenheden fortsatte ligeledes produktudviklingsaktiviteterne med at forbedre de unikke Sheersound ™ og Sheerlink ™ platforme, som sikrer RTX's nuværende og fremtidige kunder inden for ProAudio produkter med stærk trådløs ydeevne samtvæsentlig kortere tid til markedet, hvilket fører til stor interesse fra kunderne.





OMKOSTNINGER OG INDTJENING

Det lavere omsætningsniveau i 2. kvartal medførte, at Koncernens bruttoresultat faldt med 15,4% til DKK 66,3 mio. i 2. kvartal 2019/20 (2. kvartal 2018/19: DKK 78,3 mio.). Med hjælp fra det realiserede omsætningsmix steg bruttomarginen med 2,0%-point til 58,8% (2. kvartal 2018/19: 56,8%). I 1. halvår 2019/20 beløb bruttoresultatet sig til DKK 141,8 mio. (1. halvår 2018/19: DKK 145,1 mio.) svarende til en bruttomargin på 58,8%, en stigning på 1,8%-points (1. halvår 2018/19: 57,0%).

Kapacitetsomkostningerne (personaleomkostninger samt andre eksterne omkostninger) beløb sig i 2. kvartal til DKK 61,0 mio. (før aktivering af udviklingsomkostninger) sammenlignet med DKK 60,4 mio. i samme periode sidste år. Kapacitetsomkostningsniveauet er steget som følge af forøgelse af kapaciteten til at eksekvere på de væsentlige rammeaftaler offentliggjort i de seneste år. Med baggrund i dette steg medarbejderantallet i 2. kvartal 2019/20 til 292 fuldtidsansatte (2. kvartal 2018/19: 272). I kvartalet har Koncernen udskudt en yderligere stigning i medarbejderantallet på grund af den nuværende COVID-19 situation, og har i stedet omorganiseret medarbejdere for at skabe øget fremdrift på udviklingen af de store rammeaftaler, som har betydeligt vækstpotentiale for RTX. Kapacitetsomkostningerne er påvirket af implementeringen af IFRS 16 omhandlende aktivering af leasingkontrakter, hvilket giver en nedgang i kapacitetsomkostningerne (andre eksterne omkostninger) og en stigning i afskrivninger og renteomkostninger (ref. note 1 i den engelske kvartalsrapport).

Som beskrevet ovenfor for begge forretningsenheder, fortsatte RTX i kvartalet med at finansiere udviklingsaktiviteter af trådløse business headstets, ”beacons”, ProAudio produktløsninger, etc. Som følge deraf har koncernen aktiveret udviklingsomkostninger på DKK 6,0 mio. i 2. kvartal 2019/20 (2. kvartal 2018/19: DKK 5,1 mio.)

Driftsresultatet før afskrivninger og amortiseringer (EBITDA) beløb sig til DKK 11,3 mio. i 2. kvartal 2019/20 (2. kvartal 2018/19: DKK 23,1 mio.), og var påvirket af den lavere omsætning som følge af forsinkelserne i forsyningskæden på grund af COVID-19, hvilket har udskudt omsætning til 3. kvartal. EBITDA marginen i 2. kvartal blev således på 10,0% (2. kvartal 2018/19: 16,7%). I 1. halvår 2019/20 beløb EBITDA sig til DKK 32,7 mio. (1. halvår 2018/19: DKK 33,7 mio.) svarende til en EBITDA margin på 13,6% (1. halvår 2018/19: 13,2%). Implementeringen af IFRS 16 (aktivering af leasingkontrakter) i 2019/20 har forbedret EBITDA i forhold til sidste år.

Afskrivninger steg til DKK 5,6 mio. i 2. kvartal 2019/20 (2. kvartal 2018/19: DKK 3,4 mio.) primært drevet af yderligere afskrivninger på egenfinansierede udviklingsprojekter samt stigende afskrivninger som følge af implementeringen af IFRS 16.

Resultat af primær drift (EBIT) beløb sig til DKK 5,7 mio. i 2. kvartal 2019/20 (2. kvartal 2018/19: DKK 19,6 mio.) og DKK 22,0 mio. i 1. halvår 2019/20 (1. halvår 2018/19: DKK 27,4 mio.). EBIT er i mindre grad påvirket af implementeringen af IFRS 16.

Finansielle poster, netto, udgjorde i 2. kvartal DKK -2,5 mio. (2. kvartal 2018/19: DKK 2,1 mio.). Udviklingen er primært forårsaget af justeringer af værdien af investeringer i handelsporteføljen til dagsværdi på balancedagen, som er drevet af stigningen i obligationsrenterne i marts måned. Implementeringen af IFRS 16 medfører i 2019/20 et fald i de finansielle poster, netto.

Periodens resultat før skat for 2. kvartal 2019/20 beløb sig til DKK 3,3 mio. (2. kvartal 2018/19: DKK 21,7 mio.) og til DKK 16,8 mio. for 1. halvår 2019/20 (1. halvår 2018/19: DKK 30,2 mio.). Resultatet er i mindre grad negativt påvirket af implementeringen af IFRS 16.





EGENKAPITAL, AKTIVER OG PENGESTRØMME

Ved udgangen af 2. kvartal 2019/20 var koncernens soliditetsgrad 69,7% (2. kvartal 2018/19: 76,9%). Soliditetsgraden er øget med den genererede indtjening og faldet med udbetalingen af ​​udbytte og aktietilbagekøb. Derudover er soliditetsgraden faldet som følge af implementeringen af IFRS 16, som har medført øgede materielle aktiver (primært leaset fast ejendom) og beregnet gæld fra aktiverede leasingomkostninger (ref. note 1 i den engelske kvartalsrapport). De samlede aktiver udgjorde DKK 430,2 mio. ved udgangen af ​2. kvartal 2019/20 sammenlignet med DKK 405,5 mio. i samme periode sidste år, og stigningen er forårsaget af implementeringen af ​​IFRS 16.

I 2. kvartal 2019/20 fortsatte koncernen med at realisere positive pengestrømme fra driftsaktiviteterne (CFFO) på DKK 23,7 mio. (2. kvartal 2018/19: DKK 15,0 mio.), hvilket var positivt påvirket af udsving i arbejdskapitalen. I 1. halvår 2019/20 blev pengestrømme fra driftsaktiviteterne på DKK 30,1 mio. (1. halvår 2018/19: DKK 28,0 mio.).

Koncernens samlede likvider og kortfristede værdipapirer med fradrag af bankgæld udgjorde ved udgangen af ​​2. kvartal 2019/20 DKK 172,3 mio. (2. kvartal 2018/19: DKK 171,1 mio.). Niveauet er positivt påvirket af indtjeningen og negativt påvirket af udlodning til aktionærerne via udbytte og aktietilbagekøbsprogrammer. I løbet af kvartalet udbetalte RTX udbytte til en samlet værdi af DKK 21,0 mio. (2. kvartal 2018/19: 17,1 mio.). Under et aktietilbagekøbsprogram har RTX i 2. kvartal erhvervet i alt 132.600 aktier til en samlet værdi af DKK 28,0 mio. (2. kvartal 2018/19: DKK 10,9 mio.). Aktietilbagekøbsprogrammet blev suspenderet den 13. marts 2020 (jf. selskabsmeddelelse nr. 25/2020) som en sikkerhedsforanstaltning som følge af den globale usikkerhed skabt af COVID-19 situationen.





HÅNDTERING AF COVID-19 SITUATIONEN

Der henvises til afsnittet ” RTX’s position i forhold til håndtering af eventuelle COVID-19 påvirkninger” på side 2 i denne delårsrapport.





FORVENTNINGER TIL 2019/20

Som beskrevet ovenfor har COVID-19 situationen både positive og negative konsekvenser for RTX, og på baggrund af den nuværende viden og visibilitet fastholder ledelsen de udmeldte forventninger til 2019/20. I betragtning af at den globale natur af COVID-19 pandemien er uden fortilfælde, er der en grundlæggende usikkerhed med hensyn til eventuelle påvirkninger på andre segmenter. RTX’s kunder har typisk en stærk placering indenfor deres markeder, men de kan alligevel opleve en kortsigtet påvirkning af COVID-19 situationen, hvilket kan have indflydelse på RTX's omsætning i 2019/20. Tilsvarende kan en potentiel stramning af de globale forsyningskæder for nøglekomponenter eller begrænsninger i leverancerne som følge af COVID-19 situationen påvirke RTX’s omsætning i 2019/20. RTX overvåger situationen nøje og foretager korrigerende handlinger, hvor det er muligt.

Med den nuværende viden og visibilitet, fastholder ledelsen forventningerne til en omsætning i intervallet DKK 620-650 mio., EBITDA i intervallet DKK 105-120 mio. og EBIT i intervallet DKK 75-90 mio. for regnskabsåret 2019/20. Eftersom COVID-19 situationen er af hidtil uset karakter, må der dog forventes en vis usikkerhed om den potentielle fremtidige påvirkning af COVID-19 på RTX's regnskabsår 2019/20. Forventningerne til regnskabsåret er baseret på, at RTX kan opretholde produktion og leverancer på det nuværende og forventede niveau uden større afbrydelser, og at yderligere kortsigtede påvirkninger på kundernes efterspørgsel er begrænsede. Som det fremgår af årsrapporten for 2018/19, forventes tyngden af omsætningen at ligge i slutningen af regnskabsåret 2019/20.





KAPITALNEDSÆTTELSE AFSLUTTET

Som vedtaget på generalforsamlingen den 23. januar 2020, og efterfølgende endeligt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 3. marts 2020, er RTX’s aktiekapital nedsat med et nominelt beløb på DKK 1.500.000 ved annullering af 300.000 stk. aktier erhvervet af selskabet gennem aktietilbagekøbsprogrammer. Kapitalnedsættelsen blev afsluttet og registreret den 15. april 2020 (jf. selskabsmeddelelse nr. 28/2020).





RISICI OG USIKKERHEDER FOR DEN RESTERENDE DEL AF REGNSKABSÅRET 2019/20

Udtalelser om fremtidige forhold.

Ovenstående udsagn om koncernens fremtidige forhold, herunder især fremtidig nettoomsætning og resultat af primær drift (EBITDA og EBIT), afspejler ledelsens nuværende forventninger og er forbundet med risici. Disse udsagn kan påvirkes af en række risici og usikkerhedsfaktorer som medfører, at den faktiske udvikling kan blive forskellig fra de indikerede forventninger. Disse risici og usikkerheds-faktorer inkluderer blandt andet - men er ikke begrænset til at omfatte - generelle forretningsmæssige og økonomiske forhold, afhængighed af samarbejdspartnere, leveringstid på komponenter samt valutakurs- og renteudsving, og alle disse faktorer kan blive påvirket af udviklingen i COVID-19 situationen.





RTX’s regnskaber udarbejdes kun på engelsk jf. beslutning på selskabets ordinære generalforsamling den 25. januar 2018.

