Les coûts liés à la gestion des parcs mobiles peuvent représenter des budgets colossaux pour les entreprises quelles que soient leurs tailles, notamment pour les organisations étendues qui sont amenées à gérer plusieurs centaines voire milliers de smartphones. Dans ce contexte, force est de constater que les dispositifs traditionnels des entreprises doivent évoluer pour prendre en compte ces éléments.

Une démarche responsable qui s’inscrit dans la durée

La notion de « For good » n’est plus aujourd’hui un simple Buzz Word, mais bel et bien une tendance durable qui se positionne comme une valeur centrale dans le mode de gouvernance de nombre d’entreprises. Ainsi, force est de constater que la gestion de parc doit désormais s’inscrire dans une démarche RSE plus globale où l’approche Green IT occupe une place de premier plan.

En effet, la gestion du cycle de vie des mobiles est un point capital qui, si elle est bien gérée, peut fortement influer sur le temps d’utilisation des smartphones sans altérer la qualité. Il est donc important d’offrir un service de premier plan aux utilisateurs : entretien, résolution des problèmes, suivi des matériels et des usages, etc. Tous ces éléments ont un impact clé en matière de gestion de flottes mobiles.

Il est alors possible de prolonger significativement la durée de vie des téléphones mobiles et par conséquent de limiter le remplacement systématique de ces derniers. Cela a un impact fort en matière de réduction des déchets d'équipements électriques et électroniques (D3E).

Industrialiser la gestion de flottes, un impératif pour les directions achats et IT

Au regard des éléments évoqués ci-dessus, force est de constater que le sujet lié à la gestion des flottes mobiles est un axe clé à intégrer dans son organisation. Sa bonne prise en compte permet en effet de répondre à différents objectifs : économiques, environnementaux et sociétaux. Les entreprises qui prendront les bonnes options pourront ainsi optimiser leurs coûts de fonctionnement, mettre clairement en place une démarche orientée Green IT/RSE et offrir à leurs collaborateurs des outils performants leur permettant de mener à bien leur mission dans les meilleures conditions.

Les gestionnaires de flottes mobiles vont donc voir leurs processus de travail largement évoluer en accédant à des services qui leur permettront de maitriser de bout en bout le traitement de leurs opérations. Une chose est sûre, la gestion de parcs mobiles va continuer à faire parler d’elle ces prochaines années au regard des enjeux importants liés au bon pilotage de ce poste stratégique.

Par Sébastien REVERDY, Directeur Général de Betoobe