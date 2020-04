MONTRÉAL, 28 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe de Voyage Sunwing a annoncé qu’il réembauchera 1 800 employés dans le cadre du programme de Subvention salariale d’urgence du Canada. Les employés de Sunwing au Canada profiteront alors d’un soutien financier supplémentaire durant la période de subvention salariale.



« Sunwing a toujours été engagé à non seulement offrir des vacances de haut calibre, mais aussi des emplois de haut calibre aux Canadiens. » Malheureusement, durant cette période sans précédent, nous avons dû réduire notre effectif », explique Stephen Hunter, Chef de l’exploitation du Groupe de Voyage Sunwing. « Au cours de cette pandémie, nous avons continué à explorer toutes les façons possibles de soutenir nos employés et garder autant d’employés que possible en poste. Ce généreux programme essentiel qu’a lancé le gouvernement du Canada nous permettra de réaliser cet objectif. Une fois que les restrictions seront levées, nous avons toutes les intentions de reprendre nos activités et rappeler nos employés dès que possible. »

Cette décision a reçu un soutien unanime de la part des unions canadiennes de Sunwing : la Canadian Airline Dispatchers Association (agents de régulation), le Syndicat canadien de la fonction publique (personnel de cabine), l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale (mécaniciens d’entretien) et le Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (pilotes).

En participant au programme de subvention salariale, un grand nombre d’employés, dépendamment de leur salaire, recevront une plus grande rémunération qu’ils auraient obtenu de la Prestation canadienne d'urgence ou de l’assurance emploi. Nous adopterons ces mesures en conjonction avec nos initiatives visant à limiter les coûts, dont la réduction de 50 % des salaires de l’équipe de direction de Sunwing.

Suite à la suspension de tous les vols et les restrictions de voyage imposées par le gouvernement, lesquelles ont été engendrées par l’éclosion de la COVID-19, Sunwing a axé ses efforts sur la réponse collective du Canada à cette pandémie. Les employés de la compagnie aérienne ainsi que les représentants à destination du voyagiste ont travaillé sans relâche pour rapatrier gratuitement plus de 60 000 Canadiens à destination, y compris ceux qui n’étaient pas clients de Sunwing, en fournissant plus de 400 vols vers 45 coins des Caraïbes, du Mexique, de l’Amérique centrale et de la Floride.

Sunwing remercie le gouvernement du Canada pour son engagement envers le soutien des travailleurs durant cette période difficile et continue à collaborer avec tous les ordres de gouvernement afin que l’industrie du transport aérien reçoive un soutien dédié.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de plus de 33 aéroports à travers le Canada, vers plus de 45 destinations populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisière et un service saisonnier de vols intérieurs. Sunwing est systématiquement classée no1 des compagnies aériennes de loisir par les agents de voyages et elle est la gagnante systématique du prix du Choix des consommateurs. Les clients Sunwing commenceront leur voyage en beauté avec un service en vol primé, comprenant un verre de vin mousseux gratuit* et des boissons non alcoolisées ainsi qu’un menu d’achats à bord proposant une sélection de collations et de repas légers, y compris des choix pour enfants, la viande fumée reconnue mondialement de Schwartz’s Deli, une institution montréalaise, ainsi que de délicieuses options créées en collaboration avec la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les clients de Sunwing bénéficient également des services des représentants à destination de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir de partager leurs connaissances et leur expertise avec les vacanciers, en plus de les accueillir chaleureusement quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire. Sunwing égalise les des dons que la Fondation reçoit dans le cadre du programme de petite monnaie.

*Le service à bord n’est pas offert sur tous les vols.

Pour toute demande des médias, veuillez communiquer avec :

Marie-Josée Carrière

Directrice Marketing, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

mjcarriere@sunwing.ca

Lyne Chayer

Directrice générale, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

lchayer@sunwing.ca

https://www.facebook.com/SunwingVacations

https://twitter.com/SunwingVacay

https://www.instagram.com/sunwingvacations

https://www.youtube.com/channel/UCzjZ-lcuaqBQH7Sq0u3ru7A