MONTRÉAL, 28 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Earth Alive Clean Technologies Inc. (TSXV : EAC) (« Earth Alive » ou la « Société »), société canadienne de santé des sols qui développe et fabrique des produits à base d’une technologie microbienne de pointe annonce ses résultats financiers pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019.



Faits saillants de l’exercice financier terminé le 31 décembre 2019

Les ventes ont atteint 2 177 950 $ au cours de l’exercice financier 2019, comparativement à 1 432 287 $ en 2018, une augmentation de 152%.

La relance de la division Infrastructure & Maintenance mise en place au début de 2018 a porté fruit, avec des ventes de 1 521 316 $ en 2019 comparativement 568 634 $ en 2018 pour cette division.

Au 31 décembre 2019, la Société avait une encaisse de 2 302 106 $ et un fonds de roulement positif de 2 480 449 $.

« Nous sommes confiants, pour l’année 2020 de réaliser des ventes supérieures à celles de 2019 et les ventes du premier trimestre de l’exercice financier, terminé le 31 mars 2020, représentent environ 50% du total de l’année 2019 », a déclaré Michael Warren, président et chef de la direction. « Nous gardons le cap sur notre objectif d’atteindre un bénéfice d’exploitation positif lors de l’exercice 2021 et notre équipe dynamique continue de travailler assidûment vers l’atteinte de cet objectif. »

Commentant les résultats financiers de la Société, le président du conseil Robert Blain a déclaré: « Earth Alive démontre une amélioration continue de ses revenus d'un trimestre à l'autre principalement en raison des changements apportés à son modèle d'exploitation dans le cadre du processus de restructuration lancé au début de 2018. Je crois que la Société est bien positionnée pour tirer parti des nombreuses opportunités de croissance qui s’offrent à elle alors que nous assistons à une transition mondiale vers la protection de l'environnement et le développement durable. »

Les états financiers de la Société sont disponibles sur le site Internet de la Société www.earthalivect.com et sur SEDAR www.sedar.com .

Évènements subséquents

Le 17 mars 2020, Earth Alive a signé un accord avec une importante compagnie minière au nord du Chili pour faire un test de son produit anti-poussière EA1. Ce test s’ajoute à ceux en cours au Mexique, en Afrique du sud et au Brésil.

Le 7 avril 2020, Earth Alive a annoncé un accord de vente d’un montant de 215 000 $ pour son produit anti-poussière EA1 avec une grande compagnie minière du Brésil. Cette compagnie fait partie d’un grand conglomérat minier qui procède à la qualification de notre produit sur un deuxième site minier.

La pandémie de COVID-19 a évolué rapidement au cours du premier trimestre 2020 ce qui a forcé la compagnie à prendre des mesures exceptionnelles pour faire face à cette crise internationale. Nous sommes heureux d’annoncer que tous nos employés sont en bonne santé et que nos facilités de productions continuent à opérer sans interruptions.

À propos d’Earth Alive Clean Technologies

Earth Alive a pour objectif d’être un acteur clé dans les marchés mondiaux de solutions industrielles respectueuses de l'environnement. La Société travaille avec les plus récentes innovations en matière de technologie microbienne pour formuler et breveter des produits innovants qui peuvent relever les défis industriels les plus difficiles, jusqu’alors seulement réservés à des produits chimiques et additifs nocifs pour l'environnement. La Société se concentre sur le développement durable de l'industrie agricole et le contrôle des poussières pour l'industrie minière. Pour plus d’information, consultez le site www.earthalivect.com .

Information prospective : Le présent communiqué peut contenir de l’information prospective ou des énoncés prospectifs, qui reflètent l’opinion actuelle de la direction en ce qui a trait aux objectifs, aux plans, aux buts, aux stratégies, aux perspectives, aux résultats d’exploitation, au rendement financier et opérationnel et aux occasions de la Société. On peut repérer des énoncés prospectifs par l’utilisation d’expressions comme « pouvoir », « prévoir », « avoir l’intention de », « planifier », « croire », « chercher à », « estimer », « pourrait » et des expressions semblables. L’information et les énoncés prospectifs ne devraient pas être considérés comme une garantie d’événements, d’un rendement ou de résultats à venir et ne constitueront pas nécessairement des indications exactes du moment où ces événements, ce rendement ou ces résultats se produiront, s’ils se produisent, ni du moment où ils seront atteints. Toute l’information dans le présent communiqué qui contient de l’information et des énoncés prospectifs est présentée sous réserve de la présente mise en garde. Le lecteur est prié de porter une attention particulière aux risques, aux incertitudes et aux hypothèses lorsqu’il consulte de l’information et des énoncés prospectifs, et est prié de ne pas s’y fier indûment. La Société ne s’engage aucunement à mettre à jour l’information ou les renseignements prospectifs, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure prévue par les lois applicables.