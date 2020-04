Irving, Texas, Etats-Unis et Paris, France – Le 28 avril 2020 – Atos aux Etats-Unis annonce avoir obtenu un contrat pluriannuel avec le Département des Ressources en Information (Department of Information Resources, DIR) de l'État du Texas afin d’apporter une nouvelle génération de Cloud privé, des capacités d'intelligence artificielle et de machine learning. Cette modernisation permettra d'automatiser les processus, de réaliser des économies, libérer des ressources et d'améliorer la qualité de la prestation de services pour les différents organismes de l'État ainsi que pour les habitants.

Le Cloud privé de l’Etat du Texas fournira des serveurs informatiques, des datacenters, ainsi que des services de gestion de réseaux pour les datacenters, aux clients gouvernementaux du DIR. Les services d'infrastructure apportés par Atos pour les serveurs, les réseaux et les opérations des datacenters permettront de créer un écosystème adaptable, résilient, abordable et sécurisé.

“Le Département des Ressources en Information du Texas a repensé la manière d'aborder la dynamique commerciale et technique de l'État afin de mieux positionner l'État du Texas pour le monde digital de demain", déclare Todd Kimbriel, Directeur de l'information du Département des Ressources en Information du Texas. "DIR s'est associé à Atos pour fournir une plateforme de cloud privé sécurisée, évolutive et agile. Nous nous réjouissons de la poursuite de ce partenariat et de la manière dont nos partenaires réimaginent l’apport des services numériques.”

Atos collabore avec l'État du Texas depuis 2012 et se réjouit de travailler à la réalisation des objectifs du DIR visant à rationaliser et à renforcer sa gamme de services partagés afin de servir efficacement et de manière rentable les agences de l’Etat ainsi que les établissements d'enseignement supérieur.

"Nous sommes déterminés à soutenir l'État du Texas dans ses profonds changements, alors qu'il met en œuvre un plan ambitieux à l'échelle de l'État pour moderniser ses ressources techniques et ses capacités digitales dans un contexte de croissance démographique sans précédent. Le nouveau contrat exigera un esprit novateur, une véritable expertise et des compétences pointues pour produire les résultats escomptés et garantir que l’ensemble des services puissent être fournis de la manière la plus productive et la plus sûre possible, ajoute Beth Howen, VP, Responsable du secteur public et de la défense chez Atos en Amérique du Nord.

Pour en savoir plus sur la manière dont Atos sécurise et optimise les plateformes de cloud privé au cœur de l'entreprise, veuillez consulter la page suivante : Atos Managed Private Cloud .

