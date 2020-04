FirstFarms A/S har d.d. afholdt ordinær generalforsamling, der forløb som følger:



Beretningen om selskabets virksomhed blev taget til efterretning. Årsrapporten 2019 med revisionspåtegning blev godkendt og der blev givet decharge til bestyrelsen. Årets resultat på 22,4 mio. kr. for FirstFarms A/S blev overført til næste år. Generalforsamlingen godkendte bestyrelseshonoraret for 2020. Generalforsamlingen genvalgte Henrik Hougaard, Asbjørn Børsting og Jens Bolding Jensen til selskabets bestyrelse. Karina Boldsen og Bendt Wedell blev valgt som nye medlemmer til selskabets bestyrelse. PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som revisor.

7. Forslag fra bestyrelsen:

7.a.1 Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til at udstede warrants og foretage den dertilhørende kapitalforhøjelse.

7.b Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til, i perioden frem til næste ordinære generalforsamling, at lade selskabet erhverve egne aktier.

7.c Generalforsamlingen gav dirigenten bemyndigelse til med substitutionsret at anmelde det vedtagne samt at foretage de ændringer i det vedtagne, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

På et bestyrelsesmøde afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henrik Hougaard som formand og Asbjørn Børsting som næstformand.

Med venlig hilsen

FirstFarms A/S









For yderligere information:

Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller kontakt adm. direktør Anders H. Nørgaard på telefon +45 75 86 87 87.

Om FirstFarms:

FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab, der opkøber og driver landbrug i Østeuropa. Vi udvikler de enkelte landbrug til moderne virksomheder, der leverer mælk, kød og korn af bedste kvalitet til de lokale fødevarevirksomheder. FirstFarms bidrager til, og bifalder, udviklingen mod et mere bæredygtigt landbrug.

Vedhæftet fil