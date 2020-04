WINNIPEG, Manitoba, 28 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX : NWC) :The North West Company Inc. (la « Société » ou « North West ») a publié aujourd'hui ses états financiers consolidés annuels vérifiés pour l'exercice clos le 31 janvier 2020, son rapport de gestion annuel et sa notice annuelle portant sur la même période.



Ces documents sont disponibles sur le profil de la société sur le site Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur le site Web de la Société à l'adresse www.northwest.ca.

Profil de la Société

The North West Company Inc., par l'intermédiaire de ses filiales, est un détaillant de premier plan de produits alimentaires et de produits et services d'usage courant auprès des communautés rurales et des quartiers urbains du Canada, de l'Alaska, du Pacifique Sud et des Caraïbes. North West exploite 249 magasins sous les enseignes Northern, NorthMart, Giant Tiger, Alaska Commercial Company, Cost-U-Less et RiteWay Food Markets et enregistre un chiffre d'affaires annualisé d'environ 2,0 milliards de dollars canadiens.

Les actions ordinaires de North West sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole NWC.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

Edward Kennedy, président et chef de la direction, The North West Company Inc.

Téléphone : +1 (204) 934-1482 ; Fax : +1 (204) 934-1317 ; E-mail : ekennedy@northwest.ca

John King, vice-président directeur et directeur financier, The North West Company Inc.

Téléphone : +1 (204) 934-1397 ; Fax : +1 (204) 934-1317 ; E-mail :jking@northwest.ca