LAUSANNE, Schweiz, April 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics SA, ein im Bereich der späten klinischen Forschung tätiges Biotechologie-Unternehmen mit Schwerpunkt Onkologie und Vorreiter in der Entwicklung und Vermarktung von hochwirksamen Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (AWK) für die Behandlung von Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren, gibt die Berufung von Dr. Victor Sandor in den Vorstand bekannt.



„Victor ist eine ausgezeichnete biopharmazeutische Führungskraft und ein medizinischer Experte mit umfassender Erfahrung in der Entwicklung onkologischer Produkte. Im Rahmen seiner Tätigkeit war er bereits für mehrere erfolgreiche Produktzulassungen verantwortlich“, so Ron Squarer, Vorstandvorsitzender von ADC Therapeutics. „Ich hatte bereits das Vergnügen, mit Victor zusammenzuarbeiten, und ich habe keinen Zweifel daran, dass seine strategische Führung uns bei der Entwicklung und, im Falle einer Zulassung, Vermarktung von AWKs für die Behandlung von Patienten mit hämatologischen Karzinomen und soliden Tumoren voranbringen wird.“

Dr. Sandor war zuletzt als Chief Medical Officer bei Array BioPharma, Inc. tätig, bevor das Unternehmen von Pfizer Inc. übernommen wurde. Bei Array hat Dr. Sandor maßgeblich an der Zulassung von Braftovi® (Encorafenib) und Mektovi® (Binimetinib) mitgewirkt. Vor seiner Tätigkeit bei Array war er Senior Vice President for Global Clinical Development bei der Incyte Corporation, wo er eine wichtige Rolle bei der Zulassung von Jakafi® (Ruxolitinib) gespielt hat. Dr. Sandor war zudem Vice President und Chief Medical Officer für Onkologie bei Biogen Idec und hatte bei AstraZeneca verschiedene Positionen mit zunehmender Verantwortung in der Entwicklung onkologischer Produkte inne. Dort spielte er eine wichtige Rolle bei der Registrierung von Arimidex® (Anastrozole) zur adjuvanten Verwendung sowie bei der Entwicklung mehrerer Programme in der frühen Entwicklungsphase durch Machbarkeitsnachweis (Proof of Concept). Dr. Sandor erhielt seinen M.D.C.M. von der McGill University in Montreal, Kanada, und absolvierte ein Fellowship-Programm in medizinischer Onkologie an den National Institutes of Health.

„Ich freue mich sehr, Mitglied des Vorstands von ADC Therapeutics zu werden, insbesondere jetzt, wo das Unternehmen die Einreichung eines BLA-Antrags (Biologics License Application) für Lonca vorbereitet und die Entwicklung seiner umfassenden Pipeline an neuartigen AWKs voranbringt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Vorstand und Team bei der Entwicklung neuer Behandlungsmöglichkeiten, die im Leben von Krebspatienten einen bedeutenden Unterschied machen“, so Dr. Sandor.

Über ADC Therapeutics

ADC Therapeutics SA ist ein im Bereich der späten klinischen Forschung tätiges Biotechnologieunternehmen mit Schwerpunkt Onkologie, das Vorreiter bei der Entwicklung und Vermarktung von hochwirksamen und zielgerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (AWK) für Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren ist. Das Unternehmen entwickelt AWK auf der Grundlage seiner jahrzehntelangen Erfahrung auf diesem Gebiet und unter Verwendung der Pyrrolobenzodiazepin (PBD)-Technologie der nächsten Generation, an der ADC Therapeutics die Eigentumsrechte für seine Ziele besitzt. Strategische Zielauswahl für PBD-basierte AWK und substantielle Investitionen in die frühe klinische Entwicklung haben es ADC Therapeutics ermöglicht, eine umfassende klinische Pipeline und Forschungspipeline von Therapien zur Behandlung von hämatologischen und soliden Tumoren mit signifikant ungedecktem Bedarf aufzubauen. Das Unternehmen untersucht derzeit mehrere PBD-basierte Antikörper-Wirkstoff-Konjugate in laufenden klinischen Studien – von „FIH- (first in human, erstmalige Anwendung am Menschen) bis hin zu klinischen Phase-II-Schlüsselstudien in den USA und Europa – und verfügt über umfangreiche AWK, die sich in Entwicklung befinden.

Loncastuximab-Tesirin (Lonca, vormals ADCT-402), der führende Produktkandidat des Unternehmens, wurde in einer zulassungsrelevanten klinischen Studie der Phase II mit 145 Patienten für die Behandlung von Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffus großzelligem B-Zell-Lymphom („DLBCL“) evaluiert, die eine Interims-Gesamtansprechrate (ORR) von 45,5 % zeigte, wodurch der primäre Zielendpunkt übertroffen wurde. Camidanlumab-Tesirin (Cami, vormals ADCT-301), der zweite führende Produktkandidat des Unternehmens, wird in einer zulassungsrelevanten klinischen Studie der Phase II mit 100 Patienten für die Behandlung von Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Hodgkin-Lymphom (HL) evaluiert, nachdem eine klinische Studie der Phase I bei HL-Patienten eine ORR von 86,5 % zeigte. Das Unternehmen evaluiert Cami auch als einen neuartigen immunoonkologischen Ansatz zur Behandlung verschiedener fortgeschrittener solider Tumore.

ADC Therapeutics hat seinen Hauptsitz in Lausanne, Schweiz, und verfügt über Niederlassungen in London, in der San Francisco Bay Area und in New Jersey. Weitere Informationen finden Sie unter https://adctherapeutics.com/ .

