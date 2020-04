LAUSANNE, Suisse, 28 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics SA, une société de biotechnologie spécialisée en oncologie au stade clinique avancé, pionnière dans le développement de conjugués anticancéreux (ADC) extrêmement puissants et ciblés pour les patients atteints d'hématologie malignes et de tumeurs solides, a annoncé aujourd'hui la nomination de Victor Sandor, M.D., au sein de son conseil d'administration.



« Victor est un chef de file établi du secteur biopharmaceutique et un professionnel de la santé accompli avec une vaste expérience dans le développement de produits oncologiques qui comprend l'obtention réussie de plusieurs approbations de produits », a déclaré Ron Squarer, président du conseil d'administration d'ADC Therapeutics. « J'ai eu le plaisir de travailler avec Victor et n'ai aucun doute que son orientation stratégique renforcera nos efforts pour développer et, s'ils sont approuvés, commercialiser des ADC pour le traitement des patients atteints de cancers hématologiques et de tumeurs solides. »

Le Dr Sandor a récemment occupé le poste de directeur médical chez Array Biopharma, Inc. avant son acquisition par Pfizer Inc. Chez Array, il a joué un rôle déterminant dans l'obtention de l'approbation de Braftovi® (encorafenib) et de Mektovi® (binimetinib). Avant de rejoindre Array, il a occupé le poste de vice-président principal du développement clinique mondial chez Incyte Corporation, où il a joué un rôle crucial dans l'approbation de Jakafi® (ruxolitinib). Le Dr Sandor a également été vice-président et directeur médical pour l'oncologie chez Biogen Idec et il a occupé des postes à responsabilité croissante dans le développement de produits oncologiques chez AstraZeneca, où il a joué un rôle important dans l'enregistrement d'Arimidex® (anastrozole) pour une utilisation en tant qu'adjuvant et le développement de plusieurs programmes à un stade précoce grâce à une preuve de concept. Le Dr Sandor a obtenu son doctorat en médecine (M.D.C.M.) à l'Université McGill de Montréal, au Canada, et a terminé un programme de bourse de recherche en oncologie médicale aux National Institutes of Health.

« Je suis ravi de rejoindre le conseil d'administration d'ADC Therapeutics au moment où la société se prépare à soumettre une demande de licence biologique pour Lonca et poursuit le développement de son vaste pipeline de nouveaux ADC. Je suis impatient de collaborer avec le conseil et l'équipe alors qu'ils travaillent pour créer une différence significative dans la vie des personnes atteintes d'un cancer en proposant de nouvelles options de traitement », a déclaré le Dr Sandor.

À propos d'ADC Therapeutics

ADC Therapeutics SA est une société de biotechnologie spécialisée en oncologie au stade clinique avancé, pionnière dans le développement et la commercialisation de conjugués anticorps-médicaments (ADC) extrêmement puissants et ciblés pour les patients atteints d'hémopathies malignes et de tumeurs solides. La Société développe des ADC en appliquant ses décennies d'expérience dans ce domaine et en utilisant la technologie de pyrrolobenzodiazépine (PBD) nouvelle génération dont ADC Therapeutics détient les droits de propriété pour ses cibles. La sélection de cibles stratégiques pour les ADC à base de PBD et les investissements substantiels consentis dans le développement clinique précoce ont permis à ADC Therapeutics d'élaborer un pipeline de recherche et clinique approfondi de thérapies visant le traitement des cancers hématologiques et à tumeurs solides pour lesquels d'importants besoins demeurent non satisfaits. La Société étudie plusieurs ADC à base de PBD dans des essais cliniques en cours, variant de la première phase humaine à la phase pivot 2 aux États-Unis et en Europe, et elle dispose également d'un riche pipeline d'ADC précliniques en cours de développement.

Le loncastuximab tesirine (Lonca, anciennement ADCT-402), principal produit candidat de la Société, a été évalué dans un essai clinique pivot de Phase 2 avec 145 patients pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL) récidivant ou réfractaire qui a montré un taux de réponse global (TRG) intérimaire de 45,5 %, dépassant le critère d'évaluation principal. Le camidanlumab tesirine (Cami, anciennement ADCT-301), deuxième produit candidat principal de la Société, est en cours d'évaluation dans le cadre d'un essai clinique pivot de Phase 2 avec 100 patients pour le traitement du lymphome de Hodgkin (LH) récidivant ou réfractaire après avoir montré un TRG de 86,5 % chez des patients atteints de LH dans un essai clinique de Phase 1. La Société évalue également Cami à titre de nouvelle approche immuno-oncologique pour le traitement de diverses tumeurs solides avancées.

Le siège social d'ADC Therapeutics est situé à Lausanne, en Suisse, et l'entreprise opère à Londres, dans la région de la baie de San Francisco, ainsi que dans le New Jersey. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site https://adctherapeutics.com/ .

Contact pour les investisseurs

Amanda Hamilton

ADC Therapeutics

amanda.hamilton@adctherapeutics.com

Tél. : +1 917-288-7023

Contact pour les médias dans l'UE

Alexandre Müller

Dynamics Group

amu@dynamicsgroup.ch

Tél. : +41 (0) 43 268 3231