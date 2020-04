Report de la publication des résultats annuels 2019

Planet Media (FR0010211037 – ALPLA), annonce, comme déjà indiqué lors des communications précédentes du 26 février et du 6 avril, que des travaux complémentaires effectués en liaison avec le nouveau Commissaire aux Comptes sont toujours en cours.

En conséquence, les résultats annuels pour l’exercice 2019 ne pourront être publiés avant la date butoir du 30 avril. La nouvelle date de publication sera communiquée au marché dès qu’elle aura été arrêtée.

A PROPOS DE PLANET MEDIA

Fondé en 2000, Planet Media est groupe média numérique indépendant, devenu en quelques années le leader français des contenus et services pour les seniors. Composé de 60 collaborateurs, il regroupe les marques : Planet.fr, Medisite, E-santé et Alpen Editions qui réunissent plus de 11 millions de lecteurs chaque mois et une base d’abonnés de 4 millions d’abonnés qualifiés.

Planet Media est coté sur Euronext Growth à Paris – Code ISIN : FR0010211037 – Mnémo : ALPLA

Retrouvez toutes les informations actionnaires sur https://www.planetmedia.fr/actionnaires .

CONTACTS

Contact Planet Media

Pierre Coquard, Directeur Général

Stéphanie Tricot, Directrice Administrative et Financière

+33 (0)1 53 06 61 39

investisseurs@planetmedia.fr Contact Actifin

Communication financière

Alexandre Commerot

+33 (0)1 56 88 11 11

acommerot@actifin.fr

Attachment