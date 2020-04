Communiqué de presse

Amiens, le 28 avril 2020

Crédit Agricole Brie Picardie :

Une banque solide, présente et à l’écoute de son territoire







Résultats à fin mars 2020*

Une collecte bilancielle en forte progression (+ 9,7 %), signe de confiance des clients

Un taux de défaut très bas, reflétant la qualité du portefeuille crédit et la solidité financière

Une mobilisation en faveur des clients touchés par la crise du Covid

Développement commercial

L’encours de collecte bilancielle progresse de 9,7 % sur un an glissant et atteint 19,0 milliards d’euros à fin mars 2020. Une collecte déjà sur un niveau dynamique depuis plus d’un an, les clients témoignent leur confiance dans cette période de pandémie en renforçant leur épargne auprès du Crédit Agricole Brie Picardie. Cette collecte permet également de financer l’économie locale en circuit court. L’encours de collecte hors bilan diminue, quant à elle, de 2,5 % sur les 12 mois glissants, reflétant la baisse des valorisations sur les marchés financiers. Ainsi, la collecte globale se hisse à 29,1 milliards d’euros au premier trimestre 2020, soit une progression de 5,2 % par rapport au 31 mars 2019.

Les nouveaux financements réalisés à moyen et long termes de la Caisse Régionale en vue de soutenir les projets du territoire représentent près de 1,0 milliard d’euros sur les 3 premiers mois de l’année, dont plus de la moitié est affectée aux projets liés à l’habitat (600 millions d’euros). Les réalisations de crédits à la consommation diminuent de 11,4 % sur cette même période. Les nouveaux financements dédiés aux équipements des Agriculteurs et des Professionnels progressent de 6,0 % par rapport au T1-19 alors que les financements aux entreprises et collectivités publiques régressent de 24,20 %. La baisse des réalisations de crédit est particulièrement marquée sur la clientèle des collectivités publiques où les demandes sont faibles en période pré-électorale.

L’encours de crédits poursuit sa croissance (+ 4,2 % sur un an glissant) et atteint 24,4 milliards d’euros à fin mars 2020.

La fin du premier trimestre a également été marquée par le début de la commercialisation des Prêts Garantis par l’Etat (PGE) dont les premiers décaissements ont eu lieu sur le mois d’avril 2020.

Ainsi, le Crédit Agricole Brie Picardie maintient sa position de leader sur son territoire avec une part de marché des encours de crédits du marché proche de 35 % à fin décembre 2019**.

Encours (en milliards d’euros) Mars 2019 Mars 2020 Variation en % Encours de collecte globale 27,7 29,1 + 5,2 % Encours de crédits 23,4 24,4 + 4,2 %

L’activité d’assurances dommages et prévoyance distribuées par la Caisse Régionale poursuit son développement : le portefeuille totalise 653 000 contrats à fin mars 2020 soit 15 000 contrats supplémentaires par rapport à fin mars 2019, tiré notamment par les assurances de biens et à la personne. Les portefeuilles de services associés aux comptes : Formules de gestion de compte et Cartes bancaires connaissent des croissances respectives de 2 % et 1 % sur un an.

A fin mars 2020, la Caisse Régionale compte près de 1,1 million de clients, dont 13 000 nouveaux clients depuis le début de l’année. Avec 25 000 nouveaux sociétaires depuis un an, la Caisse Régionale confirme la pertinence de son modèle mutualiste, proche du territoire et de ses acteurs et compte plus de 388 000 sociétaires.

Résultats financiers

Le Produit Net Bancaire, de 128,3 millions d’euros à fin mars 2020 diminue de 9,5 % par rapport à fin mars 2019. Retraité des provisions de portefeuille de placement et des provisions d’épargne logement, le PNB diminue de 1,1 % par rapport au T1-19.

Les charges de fonctionnement, en progression de 2,8 % par rapport au T1-19 reflète l’investissement soutenu de la Caisse Régionale dans le capital humain, immobilier et digital. Le coût du risque demeure sur une base très faible et s’établit à 1,3 million d’euros pour le premier trimestre 2020. Au 31 mars 2020 et au sens de la réglementation bâloise, le taux de défaut (EAD Défaut/EAD) reste stable à 1,22 % (contre 1,21 % au 31 décembre 2019), pour une exposition globale de la Caisse Régionale (EAD) de 26,4 milliards d’euros. La Caisse Régionale maintient ainsi un taux de défaut très inférieur à celui du marché français.

Après imposition sur les sociétés, le résultat net social atteint 38,1 millions d’euros au 31 mars 2020.

Base individuelle (norme française en millions d’euros) Mars 2019 Mars 2020 Variation en % Produit Net Bancaire

Produit Net Bancaire hors provisions épargne logement et portefeuille de placement 141,7

141,1 128,3

139,5 - 9,5 %

-1,1% Charges de Fonctionnement Nettes 79,6 81,8 + 2,8 % Résultat Brut d’Exploitation 62,1 46,5 - 25,1 % Résultat Net 40,7 38,1 - 6,3 %





Base consolidée (norme IFRS en millions d’euros) Mars 2019 Mars 2020 Variation en % Produit Net Bancaire 144,9 131,0 - 9,6 % Charges de Fonctionnement Nettes 86,0 89,7 + 4,3 % Résultat Brut d’Exploitation 59,0 41,3 - 29,9 % Résultat Net (part du Groupe) 36,8 29,3 - 20,6 %

En base consolidée et en norme internationales IFRS, le résultat net à fin mars 2020 s’établit à 29,3 millions d’euros, en diminution de 20,6 %, marqué par l’évolution défavorable des marchés financiers sur le premier trimestre 2020.

A fin mars 2020, les capitaux propres consolidés atteignent plus de 4 milliards d’euros, pour un total bilan consolidé de plus de 32 milliards d’euros. Les dettes envers les établissements de crédit (essentiellement Crédit Agricole S.A. au regard des règles de refinancement interne au Groupe) et envers la clientèle représentent respectivement 64,1 % et 31,8 % de l’ensemble des dettes. Le solde correspond principalement à l’encours de certificats de dépôt négociables émis par la Caisse Régionale dans le cadre de son programme d’émission jusqu’à 2 milliards d’euros, noté A1 par Standard and Poor’s.

A fin mars 2020, la Caisse Régionale maintient un niveau de solvabilité élevé ; le ratio global CRD est estimé supérieur à 20 %, pour une exigence règlementaire minimale de 10,7 % et la moyenne des Liquidity Coverage Ratio (LCR) fin de mois pour le T1-19 s’établit à 133,0 %, pour une exigence minimale en LCR fixée à 100%.

Perspectives

Dès le début de la crise sanitaire Coronavirus, la Caisse Régionale, prestataire essentiel de l’économie, s’est organisée pour assurer la protection sanitaire des salariés et des clients. Les postes de travail ont été adaptés, les collaborateurs répartis sur l’ensemble du territoire et des agences ou en travail à distance. Ainsi, plus de 85 % des agences ont pu rester ouvertes. L’accompagnement des clients se traduit par des actions de proximité, en répondant aux sollicitations et en recherchant des solutions adaptées à chacun, dont le Prêt Garanti par l’Etat.

L’épidémie de Coronavirus aura des impacts sur l’économie, dont il est difficile de mesurer aujourd’hui toutes les conséquences. Ainsi, le Crédit Agricole Brie Picardie s’attend à des impacts sur ses revenus, sur son coût du risque, sur son résultat ainsi que sur la valorisation de ses actifs. Toutefois, le Crédit Agricole Brie Picardie dispose d’une forte solidité pour affronter cette situation : une implantation de première banque de son territoire, des ratios CET1 et de liquidité très supérieurs aux exigences réglementaires et une qualité de portefeuille crédit élevée, attestée par un taux de défaut parmi les plus bas en France.

Par ailleurs, suite à une recommandation de la Banque Centrale Européenne le 27 mars dernier, l’Assemblée Générale de la Caisse régionale, en date du 22 avril 2020 a décidé de suspendre la distribution d’intérêts aux parts sociales de la Caisse régionale, aux Certificats Coopératifs associés ainsi qu’aux Certificats Coopératifs d’Investissement (cf communiqués des 3 et 7 avril). De même, la SAS Rue La Boétie ne serait pas en mesure de verser l’acompte sur dividende habituellement perçu par les Caisses Régionales à partir du dividende payé par Crédit Agricole SA compte tenu de la proposition annoncée le 1er avril par Crédit Agricole SA. Pour information, cet acompte s’élevait en 2019 à 47 M€. En l’absence de nouvelles orientations de distribution de Crédit agricole SA au cours du 2ème semestre telles qu’évoquées dans le communiqué du 1er avril, le résultat de l’exercice 2020 de la Caisse régionale en serait affecté.

* Comptes sociaux et consolidés au 31 mars 2020 examinés par le Conseil d’Administration du 28 avril 2020 – Examen limité en cours par les commissaires aux comptes

Retrouvez toutes les informations réglementées publiées par la Caisse Régionale en application des dispositions de l’article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier et des articles 222-1 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers sur le site internet www.ca-briepicardie.fr .

Contact relations investisseurs : M. Jérôme WALTER, Directeur Financier, communication.financiere@ca-briepicardie.fr , 03 22 53 31 34.

Contact presse : Sandra CHEVALIER, sandra.chevalier@ca-briepicardie.fr , 01 60 25 94 57 / 06 42 63 63 21.

A propos du Crédit Agricole Brie Picardie

Le Crédit Agricole Brie Picardie accompagne près de 1,1 million de clients et plus de 380 000 sociétaires avec une gamme de produits et services financiers, adaptée à tous : particuliers, entreprises et professionnels, agriculteurs, institutions, collectivités publiques et associations. Grâce à un réseau de 212 agences de proximité réparties sur les trois départements de la Somme, de l’Oise et de la Seine-et-Marne, chacun peut bénéficier d’une expertise de proximité et des conseils personnalisés de plus de 2 800 collaborateurs.

Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, le Crédit Agricole Brie Picardie regroupe plus de 900 administrateurs de Caisses locales, acteurs-clés disposant d’une connaissance aigüe de l’économie et des dynamiques locales. Ils représentent les clients-sociétaires et s’engagent chaque jour aux côtés du tissu associatif en faveur de projets porteurs de sens et utiles aux habitants du territoire.

ANNEXE – Indicateurs Alternatifs de Performance

Indicateur Définition Collecte globale La collecte globale comprend les encours de collecte bilancielle et les encours de collecte tierce. Charges de fonctionnement nettes Les Charges de fonctionnement nettes correspondent à la somme des postes « Charges générales d’exploitation » et « Dotations aux amortissements et aux dépréciations sur immobilisations incorporelles et corporelles » des états financiers.





Passage du PNB social publié au PNB social hors provision portefeuille de placement, épargne logement, et retraité d’opérations non récurrentes

Base individuelle

(en millions d’euros) Mars

2019 Mars

2020 Variation

en % Produit Net Bancaire

Retraitement des dotations/reprises de provision portefeuille de placement 141,7

-3,7 128,3

8,4 - 9,5 % Retraitement des dotations de la provision épargne logement 3,1 2,8 Produit Net Bancaire hors provisions épargne logement et portefeuille de placement 141,1 139,5 - 1,1%

Pièce jointe