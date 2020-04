Mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2019





Villepinte, le 28 avril 2020 - Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, a déposé son Document d’enregistrement universel 2019 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 28 avril 2020 sous le numéro d’enregistrement D.20-0369.



Il comprend notamment :

1. le rapport financier annuel dont :

les comptes consolidés ; les comptes annuels ; le rapport de gestion ; l’attestation de la personne responsable du Document d’enregistrement universel 2019; les rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés et les comptes annuels ; les informations relatives aux honoraires des Commissaires aux Comptes ; les informations relatives aux rachats d’actions.



2. le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise.

3. les informations relatives au contrôle interne et les principes de détermination des rémunérations des mandataires sociaux.



Le Document d’enregistrement universel 2019 est tenu gratuitement à la disposition du public et peut être consulté sur le site internet de Guerbet www.guerbet.com dans la rubrique « Investisseurs – Présentations, Rapports et Information réglementée ».







Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d’affaires semestriel 2020

23 juillet 2020 après bourse





A propos de Guerbet

Guerbet est un leader de l’imagerie médicale au niveau mondial, offrant une gamme étendue de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de solutions digitales et IA, pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle, afin d’améliorer la prise en charge thérapeutique des patients. Pionnier depuis plus de 90 ans dans le domaine des produits de contraste, avec plus de 2 800 collaborateurs dans le monde, Guerbet innove en continu et consacre 9 % de ses ventes à la Recherche & Développement dans quatre centres en France, en Israël et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 817 millions d’euros. Pour plus d’informations sur Guerbet, merci de consulter le site ( www.guerbet.com ) .

Contacts

Guerbet





Jérôme Estampes

Directeur Administratif et Financier

01 45 91 50 00





























