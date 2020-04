April 28, 2020 12:15 ET

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 mei 2020

BELANGRIJKE WIJZIGING VAN DE PROCEDURE: geen aanwezigheid van aandeelhouders toegestaan

Uitsluitend voorafgaand elektronisch stemmen - tot 7 mei 2020 om 17.00 uur CET

Update 28 april 2020

Op 1 april 2020 heeft Brunel International N.V. ('Brunel') de oproeping gedaan voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 mei 2020 (de 'AVA'), die kan worden bekeken en gedownload op de corporate website www.brunelinternational.net.

Op 24 april 2020 is nieuwe wetgeving in werking getreden die Brunel in staat stelt aanvullende stappen te nemen om de gezondheid en veiligheid van onze aandeelhouders, werknemers en anderen die betrokken zijn bij de AVA verder te beschermen. Brunel bevestigt dat de raad van commissarissen en raad van bestuur hebben besloten de procedure voor het bijwonen van de AVA te herzien.

Voor de AVA geldt de volgende aangepaste procedure:

Een beperkt aantal leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen neemt deel aan de vergadering, maar bezoekers of aandeelhouders kunnen niet persoonlijk aanwezig zijn

Er zal een live webcast van de AVA worden uitgezonden via een link die beschikbaar zal worden gesteld op de corporate website www.brunelinternational.net

De enige manier waarop aandeelhouders hun stemrecht op de AVA kunnen uitoefenen, is door een volmacht en steminstructies te geven via www.abnamro.com/evoting zoals beschreven in de oproeping van de AVA, die kan worden bekeken en gedownload op de corporate website www.brunelinternational.net

Aandeelhouders kunnen vragen met betrekking tot agendapunten van de AVA voorafgaand aan de AVA tot 11 mei 2020, 15:00 uur CET per e-mail stellen door deze te sturen naar m.rijnja@brunel.net. Aandeelhouders kunnen tijdens de AVA vervolgvragen stellen door een e-mail te sturen naar m.rijnja@brunel.net. Brunel is voornemens alle vragen tijdens de AVA te behandelen, voor zover passend met het oog op een ordelijk verloop van de vergadering.

De antwoorden van Brunel op deze vragen zullen na de AVA op de corporate website www.brunelinternational.net worden geplaatst

Onze excuses voor het ongemak, maar wij zijn van mening dat deze procedure onder de huidige omstandigheden in het belang is van alle betrokken belanghebbenden.

Amsterdam, 28 april 2020

De raad van bestuur