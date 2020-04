April 28, 2020 12:35 ET

Pirmasis 2020 m. ketvirtis pasižymėjo neeilinėmis aplinkybėmis visam turizmo sektoriui – viso pasaulio kelionių verslą paveikė COVID-19 virusas. Metus sėkmingai pradėjusi „Novaturo“ grupė, nuo vasario vidurio susidūrė su viruso plitimu, kuris paveikė bendrovės finansinius rezultatus.

Vasario pabaigoje bendrovė sustabdė skrydžius į Italijos slidinėjimo kurortus, o Baltijos šalių vyriausybėms ir atsakingoms institucijoms pradėjus taikyti izoliavimosi priemones, kovą laikinai sustabdytos visos organizuojamos kelionės. Tai neabejotinai paveikė „Novaturo“ grupės finansinius rezultatus: pajamos mažėjo 18,9 proc., pelningumas – 28,8 proc., palyginus su atitinkamais laikotarpiais pernai.

Dėl pandemijos per pirmąjį ketvirtį bendrovė papildomai patyrė 1,164 mln. eurų papildomų kaštų, kuriuos sudarė repatriaciniai skrydžiai, dėl sustabdytos veiklos neuždirbtas pelnas. Šiuos kaštus iš dalies pavyko kompensuoti sumažinus veiklos sąnaudas: jos per pirmąjį metų ketvirtį siekė 1,6 mln. eurų ir buvo 22 proc. mažesnės, palyginus su atitinkamu 2019 metų laikotarpiu.

„Valdydami situaciją, ėmėmės griežto kaštų valdymo, sustabdėme investicinius projektus, dar labiau koncentruojamės į veiklos efektyvumą, deramės su partneriais užsienio kryptyse ir tiekėjais dėl lankstesnės kainodaros ir esamų įsipareigojimų peržiūros, taip pat ketiname naudotis valstybių teikiamomis pagalbos verslui priemonėmis. Efektyvūs ir greiti Baltijos šalių vyriausybių sprendimai vienam iš labiausiai dėl COVID-19 nukentėjusių sektorių šiandien yra kritiškai svarbūs“, – sako „Novaturo“ grupės vadovė Audronė Keinytė.

Metų pradžia pasižymėjo įprastais keliautojų pasirinkimais

Per pirmąjį šių metų ketvirtį kelionių paketai išliko labiausiai vertinamu Baltijos šalių keliautojų pasirinkimu. Populiariausia poilsinių atostogų kryptis šiuo periodu buvo saulėti Egipto kurortai, kuriems nusileido tik Kanarų sala Tenerifė. Slidinėjimo kelionės sudarė 12,1 proc. visų pirmojo ketvirčio krypčių pasiūlos, o iki pandemijai uždarius pasaulio valstybių sienas, tolimųjų egzotinių kelionių paklausa buvo išaugusi 1,4 proc.

Pardavimo kanalų pasiskirstymas 2020 m. pirmojo ketvirčio laikotarpiu išliko įprastas – kelionių agentūrų pardavimų dalis sudarė 70,5 proc. (1 proc. mažiau nei atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais). Pardavimai internetu ir per nuosavas agentūras sudarė atitinkamai 15,1 proc. ir 12,8 proc. Per 2020 metų tris mėnesius Bendrovės internetinėje svetainėse apsilankė 1,15 mln. unikalių lankytojų, ir tai buvo 6 proc. daugiau nei per atitinkamą 2019 m. laikotarpį.

Itin lanksčios sąlygos keliautojams atidėti keliones

Nuo pat pandemijos pradžios „Novaturo“ grupė kartu su visa industrija dirba su šalių vyriausybėmis ir siekia, kad esamas vartotojų teisių reguliavimas būtų pritaikytas šiai neeilinei situacijai. Kol teisinio reguliavimo procesai dėl pandemijos paveiktų ir atšauktų kelionių bus baigti, mes savo keliautojams siūlome itin lanksčias sąlygas keisti atostogų planus. Norėdami klientams pasiūlyti pačias geriausias sąlygas atostogų planus nukelti vėlesniems laikams, itin anksti pasiūlėme 2020-21 m. žiemos sezono ir 2021 m. vasaros sezono kryptis.

„Novaturo“ grupė veikia pagal mažai investicijų reikalaujantį verslo modelį, kuris suteikia daug lankstumo ir leidžia greitai reaguoti į besikeičiančias aplinkybes. Šiandienos situacijoje tai – didžiulis pliusas, nes leidžia minimizuoti krizės poveikį verslui.

„Iš dabartinės krizės, panašu, išeidinėsime etapais ir tikrai pasikeitę. Suprantame, kad keisis keliavimo įpročiai, didės saugumo reikalavimai keliautojams, apgyvendinimo ir transporto paslaugų tiekėjams, keisis ir kelionių planavimo įpročiai. Tam ruošiamės, kad pasibaigus ribojimų laikotarpiui, kuo greičiau sėkmingai vėl keltume sparnus. Tvirtai tikime, kad suvaldžius pandemiją, kelionės grįš į mūsų visų gyvenimą“, – sako „Novaturo“ grupės vadovė.

„Novaturo“ grupės 2020 m. 1 ketvirčio veiklos rezultatai:

Finansiniai rodikliai 2020 I ketv. 2019 I ketv. Pokytis, proc. Pajamos 23 363 28 806 -18,9 Bendrasis pelnas 2 535 3 559 -28,8 EBITDA -190 83 - Grynas pelnas -353 -148 +135,5

Apie bendrovę „Novaturas“

„Novaturo“ grupė yra didžiausias kelionių organizatorius Baltijos šalyse. Nuo 2018 m. kovo 21 d. „Novaturo“ akcijos kotiruojamos Varšuvos ir „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržose.

1999 m. įkurta bendrovė „Novaturas“ 2004 m. tapo Baltijos šalių rinkos lydere. Šiuo metu „Novaturo“ produktai siūlomi visose Baltijos šalyse.

Dėl patrauklių pasiūlymų įvairovės bei aukštos paslaugų kokybės „Novaturo“ klientų skaičius toliau didėja. Šiuo metu grupė siūlo vasaros ir žiemos atostogų paketus bei pažintines keliones autobusu ir lėktuvu. Klientai gali rinktis iš daugiau kaip 30 atostogų krypčių visame pasaulyje, iš kurių – ir patys populiariausi Pietų Europos kurortai bei rinktinės vietos Šiaurės Afrikoje, Vidurio Rytuose, Azijoje ir Lotynų Amerikoje.

Vienas iš Grupės strateginių tikslų – išlaikyti pardavimų kanalų įvairovę. „Novaturas“ bendradarbiauja su daugiau kaip 400 kelionių agentūrų, iš jų – su visomis didžiausiomis Baltijos šalių agentūromis. Didžiuosiuose Lietuvos, Latvijos ir Estijos miestuose veikia „Novaturo“ mažmeninės prekybos biurai. Be to, toliau investuojama į e. prekybos kanalo vystymą.

Bendrovės verslo modelis pasižymi didelės apimties veiklos pinigų srautais ir mažomis kapitalo investicijomis Tai suteikia galimybę didelę pajamų dalį išmokėti akcininkams. Reguliarus dividendų mokėjimas – viena svarbiausių bendrovės strategijos dalių. Kiekvienais metais valdyba ketina rekomenduoti dividendais išmokėti 70-80 proc. grynojo bendrovės pelno.

