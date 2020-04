April 28, 2020 12:51 ET

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (reģistrācijas Nr.: 40003031676, juridiskā adrese: Cempu ielā 13, Valmierā, LV-4201) (“Sabiedrība”) informē, ka, ņemot vērā ar koronavīrusa (COVID-19) izplatību saistītas svārstības tirgū, pārskatīts Sabiedrības 2020. gada budžets un paredzams vispārējs pārdošanas samazinājums par 20%, visievērojamāko kritumu sasniedzot maijā un jūnijā.

GRUPAS mātes kompānija AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA pirmo ceturksni noslēgusi ar stabilu 26,4 miljonu apgrozījumu, kas ir par 89 tūkstošiem mazāk kā tajā pašā periodā pērn, un no budžeta plānotā apjoma atpaliek par 3%. VALMIERA GLASS GRUPAS provizoriskais konsolidētais apgrozījums šī gada pirmajā ceturksnī uzrāda 34,3 miljonus eiro, kas ir par 4,5% mazāk kā pērn, tikmēr gan Sabiedrības, gan GRUPAS EBITDA un neto peļņa uzrāda pozitīvu tendenci pret to pašu periodu aizvadītajā gadā (finanšu rādītāju grafiki apskatāmi pielikumā).

Lai gan šī gada pirmā ceturkšņa rezultāti uzrāda tikai nelielas nobīdes no budžeta plāna, Sabiedrība sagaida ievērojamu pārdošanas samazinājumu autobūves un kompozītmateriālu segmentos Āzijas un Eiropas reģionos, kā arī būtisku pieprasījuma samazinājumu būvniecības nozarē Itālijā, Spānijā, Francijā un Austrumeiropā, bet mērenu samazinājumu pārējās Eiropas valstīs. Siltumizolācijas tirgū vērojams un arī turpmāk tiek sagaidīts mērens pieprasījuma samazinājums. Paredzams, ka arī citi reģioni – Ziemeļamerika un NVS – negatīvi ietekmēs pārdošanas apjomus vīrusu ierobežošanas pasākumu rezultātā. Pārskatītā prognoze tiks iekļauta Sabiedrības vispārējā biznesa plānā.

Tikmēr Sabiedrība uzsver, ka ražošanas process turpinās atbilstoši pārskatītajam ražošanas plānam, šobrīd visas izejmateriālu un citu darbam nepieciešamo materiālu piegādes tiek nodrošinātas bez traucējumiem, piegāžu kavējumi klientiem netiek paredzēti.

Šobrīd Sabiedrība pašreizējos apstākļus vērtē kā pagaidu situāciju, minēto ekonomisko apstākļu dēļ darbinieku atbrīvošana no darba netiek plānota. Sabiedrība plāno pārvarēt šo sarežģīto situāciju, vienojoties ar darbiniekiem par īslaicīgu darba stundu samazinājumu un paaugstinot darba plūsmas un organizācijas elastību. Sabiedrība augstu novērtē darbinieku sapratni un solidarizēšanos šī brīža neskaidrajos apstākļos.

Darbinieku un sabiedrības veselības drošībai Sabiedrība turpina īstenot preventīvas aktivitātes, lai mazinātu vīrusa izplatības riskus, kā arī darbinieki tiek aicināti ievērot piesardzību un sekot Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības ministrijas ieteikumiem. Darbiniekiem tiek nodrošināti individuālās aizsardzības, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļi, tiek veikta biežāka telpu uzkopšana un dezinfekcija, darbinieki tiek instruēti ievērot distanci un izvairīties no fiziska kontakta ar citām personām, kā arī izmantot informācijas tehnoloģiju risinājumus, lai pārorientētos uz neklātienes sapulcēm un komunikāciju. Uzņēmumā nav konstatēts neviens inficēšanās gadījums.

Sabiedrības vadība cieši uzrauga uzņēmuma iekšējo un vispārējo ārējo situāciju un ir gatava pretpasākumiem. AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA turpinās informēt sabiedrību par būtiskiem notikumiem un aktualitātēm uzņēmuma darbībā.

