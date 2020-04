Retour au travail prévu de près de 11 000 employés au cours des prochaines semaines

MONTRÉAL, 28 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier (TSX: BBD.B) a annoncé aujourd’hui qu’elle a entamé un processus de rappel de la plupart de ses employés basés au Canada ayant été mis à pied temporairement à la suite des directives gouvernementales promulguées pour ralentir la propagation de la COVID-19. Les activités de fabrication et de service ainsi suspendues reprendront graduellement à compter du 11 mai.

Près de 11 000 employés devraient revenir travailler au cours des prochaines semaines dans l’ensemble des divisions Aviation et Transport, ainsi qu’au siège social de Bombardier. Les calendriers de retour au travail varieront d’un site à l’autre et s’appuieront sur de nouvelles procédures pour assurer la santé et la sécurité des employés.

Les dirigeants des sites et des fonctions communiqueront directement aux employés les plans et les dates spécifiques. Tous les employés rappelés dont la présence physique n'est pas nécessaire sur les sites de production ou dans les centres de service de Bombardier seront invités à télétravailler jusqu'à nouvel ordre.

« Alors que nous reprenons graduellement nos activités sur bon nombre de nos sites, la santé et la sécurité de nos employés, de nos clients et de la population en général continueront d'être notre priorité absolue. Je suis profondément convaincu qu'en continuant à travailler en étroite collaboration avec les représentants de nos employés et les autorités de santé publique dans tous les pays où nous exerçons nos activités, Bombardier s’imposera comme un exemple de leader industriel responsable et dynamique dans le reprise mondiale », a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction, Bombardier Inc.

Bombardier compte faire appel au programme de Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) au profit des employés admissibles au Canada. Cette demande bénéficie de l'appui total des syndicats représentant les employés de Bombardier basés au Canada.

« Nos industries comptent parmi les plus touchées par la pandémie COVID-19, et je tiens à remercier le gouvernement fédéral d’avoir mis en place cette initiative forte afin de soutenir les travailleurs et les entreprises du Canada. Je tiens aussi à remercier les dirigeants syndicaux pour leur collaboration et leur soutien en ces temps difficiles. Enfin, je tiens par-dessus tout à remercier nos employés et leur famille pour leur patience, leur compréhension et leur dévouement alors que nous prenons les mesures nécessaires pour faire face à cette crise mondiale et protéger notre entreprise à long terme », a conclu M. Martel.

