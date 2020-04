Résultats annuels 2019 et chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020

Solide performance opérationnelle en 2019

Croissance de 51% du chiffre d’affaires à 682,2 M€

Progression de 63% de l’EBITDA ajusté à 13,4% du chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020 en hausse de 17,5%

Solutions 30 SE publie ce jour ses résultats annuels consolidés pour l’exercice 2019 et son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020, établis conformément aux Normes IFRS(1).

En millions d’euros 31/12/2019 31/12/2018 Variation 31/12/2018 publié

(Lux Gaap) Chiffre d'affaires 682,2 451,8 +51% 441,8 EBITDA Ajusté 91,1 55,7 +63% 41,1 En % de chiffre d'affaires 13,4% 12,3% 9,3% EBIT Ajusté 53,6 32,3 +66% 33,2 En % de chiffre d'affaires 7,9% 7,2% 7,5% Résultat net de l'ensemble consolidé 38,9 31,9 +22% 20,4 En % de chiffre d'affaires 5,7% 7,1% 4,6% Résultat net part du Groupe 38,7 32,7 +18% 20,0 En % de chiffre d'affaires 5,7% 7,2% 4,5% Données de structure financière 31/12/2019 31/12/2018 Variation Capitaux propres 139,8 99,3 +40,5 Dette nette 91,8 95,8 -4,0 Dette bancaire nette 3,0 12,4 -9,4

Le Groupe a adopté la norme IFRS 16 Contrats de location pour la première fois au 1er janvier 2018. En application de cette norme, tous les contrats de location/leasing sont désormais reconnus au bilan. Cela donne lieu à la constatation à l’actif d’une immobilisation (droits d’utilisation) avec pour contrepartie un passif financier, calculé en actualisant les flux futurs de loyers prévus aux contrats. Ces droits d’utilisation font l’objet d’amortissements et le passif donne lieu à la constatation d’une charge financière.

Croissance de 51% du chiffre d’affaires

Pour l’ensemble de l’exercice 2019, Solutions 30 enregistre un chiffre d’affaires de

682,2 M€, en croissance de 51,0% par rapport à l’exercice 2018 (28,9% en organique).

Le passage aux normes IFRS a un impact très limité sur le chiffre d’affaires 2019 publié le 28 janvier dernier en normes luxembourgeoises et entraine un retraitement comptable de

-3,7 M€.

Pour l’exercice 2018, le chiffre d’affaires s’établit à 451,8 M€ en normes IFRS contre 441,8 M€ en normes luxembourgeoises. Ceci est principalement dû aux méthodes d’intégration des sociétés non détenues à 100% :

La société Janssens Group était détenue à 50% entre le 1 er janvier et le 1 er juin 2018 et consolidée par intégration proportionnelle sur cette période. En normes IFRS, la société est consolidée par mise en équivalence sur cette période, ce qui a un impact négatif de 7,2 M€ sur le chiffre d’affaires 2018. Depuis le 1 er juin 2018, Janssens Group est consolidée dans les comptes du Groupe par intégration globale ;

janvier et le 1 juin 2018 et consolidée par intégration proportionnelle sur cette période. En normes IFRS, la société est consolidée par mise en équivalence sur cette période, ce qui a un impact négatif de 7,2 M€ sur le chiffre d’affaires 2018. Depuis le 1 juin 2018, Janssens Group est consolidée dans les comptes du Groupe par intégration globale ; La société CPCP était détenue à 48% entre le 1er janvier et le 1er août 2018, et de ce fait consolidée par mise en équivalence. Solutions 30 disposait d’une option qui lui permettait de monter au capital de CPCP, droit que Solutions 30 se réservait d’exercer selon les résultats des opérations de restructuration à mener sur cette société déficitaire. Contrairement aux normes luxembourgeoises, les normes IFRS considèrent que cette option d’achat rend nécessaire la consolidation de CPCP par intégration globale, avant même sa prise de contrôle opérationnelle, à la date de transition IFRS, soit le 1er janvier 2018. Ce traitement comptable a un impact de +15,8 M€ sur le chiffre d’affaires 2018 du Groupe. CPCP était consolidé par intégration globale depuis le 1er août 2018.

Ainsi, en France, en 2019 le chiffre d’affaires s’élève à 434,4 M€, contre 296,4 M€, soit une progression de 46,5% (24,3% en organique). Cette performance s’appuie sur la solide dynamique enregistrée dans les domaines des télécoms (déploiement de la fibre optique) et de l’énergie (installation des compteurs électriques intelligents).

Au Benelux, la croissance de l’exercice est portée par la montée en puissance du contrat d’outsourcing signé avec Telenet en Belgique. Le chiffre d’affaires augmente de 111,2% (+77,3% à périmètre constant) pour s’établir à 125,9 M€ en 2019, contre 59,6 M€ en 2018.

Dans les autres pays, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 121,9 M€ en 2019, en progression de 27,2% (+13,3% en organique). Les principaux facteurs de croissance sont la dynamique soutenue des activités télécoms en Espagne, la bonne performance de l’Allemagne qui renoue avec une croissance à deux chiffres au dernier trimestre et le lancement des activités du Groupe en Pologne.

Croissance de 63% de l’EBITDA ajusté

Solutions 30 enregistre une forte progression de sa rentabilité qui s’appuie sur l’effet favorable de la hausse des volumes à l’échelle du Groupe, sur le redressement de CPCP déficitaire en 2018, et sur une hausse limitée des coûts de structure qui s’élèvent à 10,3% du chiffre d’affaires, contre 10,8% un an plus tôt. Les coûts opérationnels, à 520,9 M€, représentent 76,4% du chiffre d’affaires, contre 76,9% un an plus tôt.

Reflétant l’efficacité du modèle économique du Groupe, l’EBITDA ajusté s’établit à 91,1 M€, soit 13,4% du chiffre d’affaires, en progression de 1,1 point. Hors IFRS 16, l’EBITDA ajusté s’établit à 67,8 M€, soit 9,9% du chiffre d’affaires, en progression de 1,3 point.

Après comptabilisation des dotations aux dépréciations et provisions opérationnelles pour un montant de 14,8 M€, et après amortissement du droit d'utilisation des actifs loués (IFRS16) pour un montant de 22,7 M€, l’EBIT ajusté s’établit à 53,6 M€, en hausse de 66% par rapport à l’année dernière.

Les dotations aux amortissements des relations clientèles s’élèvent à 10,8 M€ en 2019, contre 6 M€ un an plus tôt. Les produits non récurrents, à 5,6 M€, proviennent essentiellement d’un badwill lié à l’acquisition de 51% de Byon. En 2018, le Groupe avait constaté un produit non récurrent de 13,3 M€, qui intégrait notamment un profit lié à la réévaluation des titres de Janssens Group lors du passage majoritaire de Solutions 30 au capital de la société le 1er juin 2018.

Le résultat financier, constitué essentiellement des frais financiers, représente une charge de 2,9 M€, contre 1,9 M€ pour l’exercice 2018, intégrant des charges financières liées à l’application de la norme IFRS 16 à hauteur de 0,6 M€ en 2019 et 0,3 M€ en 2018. Le montant des impôts s’élève à 6,6 M€, contre 5,8 M€ un an plus tôt.

Compte tenu de ces éléments, le résultat net part du Groupe atteint 38,7M€, contre 32,7 M€ en 2018.

Une structure financière solide

Au 31 décembre 2019, les capitaux propres du Groupe s’élèvent à 139,8 M€ contre 99,3 M€ au 31 décembre 2018. La trésorerie brute du Groupe atteint 84,2 M€, en progression de 14,3 M€ par rapport à fin décembre 2018. La dette bancaire brute augmente de 4,9 M€ par rapport au 31 décembre 2018, à 87,2 M€. Le Groupe affiche donc une dette bancaire nette de 3,0 M€ à fin décembre 2019, contre une dette bancaire nette de 12,4 M€ à fin décembre 2018.

La dette nette totale, incluant 61,6 M€ de dette locative et 27,1 M€ de dette financière potentielle liée aux compléments de prix et options d’achats futures, s’établit à 91,8 M€. Malgré l’impact de la norme IFRS 16, le Groupe conserve une structure financière solide, avec un ratio EBITDA/dette nette de 1 et un ratio d’endettement net sur fonds propres de 66%.

L’encours des créances cédées dans le cadre du programme d’affacturage déconsolidant du Groupe s’élève à 64 M€ au 31 décembre 2019 contre 51 M€ à fin 2018.

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020 en croissance de +17,5%

En millions d’euros 1er trimestre 2020 2019 Var. % Total 188,5 160,4 +17,5% Dont France 116,4 101,3 +14,8% Dont Benelux 34,8 30,9 +13,0% Dont Autres Pays 37,3 28,2 +32,0%

Au 1er trimestre 2020, le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 188,5 M€, en hausse de 17,5% (10,5% en organique) par rapport à la même période de 2019.

Après un bon début d’année dans la continuité d’un solide dernier trimestre 2019, la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, qui a entrainé des mesures de confinement, de restriction des déplacements et de fermetures d’un certain nombre d’établissement, a perturbé l’activité du Groupe.

Opérant sur des secteurs d’activité dits « essentiels », le Groupe a poursuivi ses activités partout où il est présent, y compris dans les zones où le confinement est le plus strict. Pour le 1er trimestre, le Groupe maintient ainsi des niveaux de croissance à deux chiffres, avec de fortes disparités entre les territoires et les marchés. Au global l’impact de la crise sanitaire sur le chiffre d’affaires du Groupe au 1er trimestre est estimé à environ 7%.

En France, le chiffre d’affaires atteint 116,4 M€, en croissance de 14,8% (13,3% en organique) par rapport au 1er trimestre 2018. L’activité Télécoms (69% du chiffre d’affaires en France) ressort en hausse de 35% tandis que l’activité Energie (17% du chiffre d’affaires) est en repli de 22% en raison de la suspension des installations de compteurs intelligents depuis le 17 mars. L’activité IT, qui représente 9% du chiffre d’affaires en France, est, quant à elle, en retrait de 16%, impactée par la fermeture temporaire de plusieurs sites clients. Les autres activités du Groupe (5% du chiffre d’affaires France) sont en croissance de 54%.

Au Benelux, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 34,8 M€, en hausse de 13% (1,6% en organique) par rapport à 2018. Sur ce territoire, la baisse de 10% des activités IT (7% du chiffre d’affaires) pèse sur la performance du trimestre. L’activité télécoms (77% du chiffre d’affaires) est en hausse de 7% et l’activité Energie (7% du chiffre d’affaires) augmente de 176% grâce à la montée en charge des déploiements de bornes de recharge pour véhicules électriques et à l’intégration de la société néerlandaise i-Project .

Dans les autres pays, l’activité est dynamique en Allemagne avec un chiffre d’affaires qui croit de 12% pour atteindre 15,5 M€. En Espagne, le chiffre d’affaires atteint 9,5 M€, en croissance de 44% mais stable à périmètre constant du fait des impacts du confinement sur les projets en cours. En Italie, l’activité est en très légère progression à périmètre constant mais la cession des filiales dédiées à DXC impacte le chiffre d’affaires de 2,4 M€, qui s’inscrit ainsi en repli de 16%. En Pologne, le pays n’est que peu impacté par la crise sanitaire et l’activité se poursuit normalement. Sur le trimestre, la Pologne enregistre un chiffre d’affaires de 5,7 M€.

Dans ce contexte, et comme expliqué dans le communiqué de presse du 30 mars dernier, le Groupe a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé de ses salariés et limiter les impacts de cette crise sur sa situation financière afin de préserver sa capacité à accélérer le moment venu. En complément de ces mesures, le Conseil de Surveillance du 27 avril dernier a approuvé la proposition du Directoire, qui, par soucis de solidarité avec les équipes, a souhaité baisser les rémunérations fixes de ses membres de 25% pour le temps que dureront les mesures exceptionnelles mises en œuvre en 2020 par le Groupe, en particulier les mesures d’activité partielle.

Perspectives

Aujourd’hui, le Groupe prépare, avec ses clients, la sortie de crise et confirme anticiper un effet rattrapage. A ce stade et sans nouvelle dégradation de la situation, le Groupe est confiant dans sa capacité à réaliser un exercice 2020 alliant croissance et rentabilité.

A plus long terme, le Groupe bénéficie de solides leviers de croissance sur des marchés portés par des tendances structurelles, en tête desquelles la digitalisation de l’économie et la transition énergétique. Leader incontesté d’un marché très fragmenté, Solutions 30 dispose d’une structure financière très saine et d’un modèle économique éprouvé, de solides atouts pour poursuivre une stratégie de croissance offensive et rentable sur le long terme.

Au plan boursier, le Groupe se prépare au passage sur le marché règlementé d’Euronext, attendu pour le 1er semestre.

(1) Le Conseil de Surveillance de Solutions 30, réuni le 27 avril, a examiné et validé les résultats financiers de l’exercice 2019, arrêtés par le Directoire. Les procédures d’audit sont en cours. La préparation des états financiers complets et les procédures d’audit ont pâti du contexte actuel de crise. Les comptes consolidés complets, intégrant les annexes, seront mis à disposition dans les meilleurs délais. La présentation financière des comptes sera disponible sur le site Internet de la société à 14h le 29 avril.

Glossaire

EBITDA Ajusté Résultat opérationnel avant dotations aux amortissements et provisions, et charges et produits non récurrents

EBIT Ajusté Résultat opérationnel avant amortissement des actifs incorporels, dont les relations clientèle, et charges et produits non récurrents.

Opérations non récurrentes Produits et charges présentant les caractéristiques d’être significatifs de par leur montant, inhabituels de par leur nature et peu fréquents.

Relations Clientèle Immobilisations incorporelles liées à l’évaluation de la juste valeur des sociétés acquises au moment de leur consolidation. Leur durée d’amortissement, comprise entre 3 et 11 ans, correspond à la durée estimée de consommation de la majorité des avantages économiques.

Croissance organique La croissance organique intègre :

les opérations d’outsourcing réalisées en 2018, à savoir les activités de services de proximité de DXC Technology en Italie en 2019 et de Unit-T, la nouvelle filiale du groupe créée pour opérer le contrat de prestations conclu avec Telenet, la croissance organique réalisée par les sociétés acquises après leur rachat, car Solutions 30 estime qu’elle n’aurait pas pu être réalisée par ces sociétés si elles étaient restées indépendantes.

La croissance du Groupe est détaillée dans le tableau ci-dessous :

12 mois 2018 12 mois 2019 Total Croissance organique des filiales historiques Croissance organique opérée par les sociétés acquises Croissance externe Total Total 451,8 111,8 18,9 99,6 682,2 Dont France 296,4 58,6 13,4 66,0 434,4 Dont Benelux 59,6 44,9 1,1 20,2 125,9 Dont Autres Pays 95,8 8,2 4,4 13,4 121,9





T1 2019 T1 2020 Total Croissance organique des filiales historiques Croissance organique opérée par les sociétés acquises Croissance externe Total Total 160.4 15,1 1,7 11,2 188 ,5 Dont France 101,3 13,5 - 1,5 116,4 Dont Benelux 30,9 0,6 0,1 3,3 34,8 Dont Autres Pays 28,2 1,1 1,6 6,4 37,3

Ces chiffres ont été arrondis et leur somme peut ne pas être parfaitement conforme aux totaux.

A propos de Solutions 30 SE

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec 30 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 10 000 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique et la Pologne. Le capital de Solutions 30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Growth (ISIN FR0013379484- code ALS30) ainsi qu’à la Bourse de Francfort sur le système de cotation électronique XETRA (FR0013379484 – code 30L3). Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com



