Kiadis Pharma maakt donderdag 30 april 2020 de jaarcijfers bekend over het jaar eindigend op 31 december 2019

Amsterdam, 28 april 2020 – Kiadis Pharma N.V. (“Kiadis”, “Kiadis Pharma” of de “Onderneming”) (Euronext Amsterdam en Brussel: KDS), een biofarmaceutisch bedrijf in de klinische fase, zal op donderdag 30 april 2020 om 17.30 uur CEST de jaarresultaten over het jaar eindigend op 31 december 2019 bekendmaken. Het Kiadis management zal op donderdag 30 april 2020 om 18.00 uur CEST / 12.00 uur EDT ook een telefonische toelichting geven voor analisten en beleggers.

Telefonische toelichting en presentatie

Om deel te nemen aan de telefonische toelichting, kunt u tien minuten voor aanvang één van de volgende nummers te bellen:

Nederland, Amsterdam: +31 (0) 207956614

Standaard Internationaal: +44 (0) 2071 928338

VK, Londen: +44 (0) 8444819752

VS, New York: +16467413167

VS, toll free: 18778709135

Event Plus Passcode: 4968027

Een live audiowebcast van de conferentie is toegankelijk via de website van Kiadis Pharma onder de tab “Events and Presentations”, https://ir.kiadis.com/events-and-presentations of via https://edge.media-server.com/mmc/p/6ctgdx37 .

Over Kiadis Pharma

Kiadis Pharma is opgericht in 1997 en bouwt een volledig geïntegreerd biofarmaceutisch bedrijf met een focus op de ontwikkeling van innovatieve therapieën voor patiënten met levensbedreigende ziekten. Met het hoofdkantoor in Amsterdam, Nederland, en kantoren en activiteiten in de Verenigde Staten, herontdekt Kiadis de geneeskunde door gebruik te maken van de natuurlijke krachten van de mens en ons collectieve immuunsysteem om de beste cellen te vinden die genezing kunnen brengen.

Kiadis Pharma is sinds 2 juli 2015 genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Amsterdam en Euronext Brussel onder het symbool KDS. Lees meer (in het Engels) op www.kiadis.com.

Dit persbericht vormt een vertaling van het gelijktijdig gepubliceerde Engelstalige persbericht. Bij eventuele verschillen is de tekst van het Engelstalige persbericht altijd bepalend.

