Communiqué de presse

29 avril 2020 - N° 10

Résultats du premier trimestre 2020

SCOR enregistre une performance solide au premier

trimestre 2020, avec un résultat net de EUR 162 millions

En un demi-siècle, SCOR a bâti une réputation d’entreprise qui est présente aux côtés de ses clients, de ses collaborateurs et de l’ensemble de ses parties prenantes dans les moments les plus difficiles. C’est encore le cas dans la période de crise inédite à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui. Le 11 mars 2020, l’Organisation Mondiale de la Santé a annoncé que le Covid-19 pouvait être qualifié de pandémie mondiale. Les résultats du premier trimestre 2020 du groupe SCOR ne sont pas particulièrement impactés par la pandémie de Covid-19 et la crise économique et financière qui l’accompagne, mais cet événement est toujours en cours, et il est impossible à ce stade d’évaluer précisément les conséquences de cette crise pour le reste de l’exercice, en raison de l’incertitude très forte pesant d’une part tant sur l’ampleur que sur la durée de la pandémie et de ses multiples conséquences sociales, économiques et financières, et d’autre part sur les effets possibles des mesures gouvernementales déjà prises et à venir. SCOR pourrait observer en 2020 une augmentation de la sinistralité tant en réassurance vie qu’en réassurance de dommages et de responsabilités, ainsi qu’une hausse des dépréciations d’actifs.

En cette période de crise, nous faisons tout notre possible pour soutenir nos partenaires commerciaux, nos collaborateurs et les populations locales dans les endroits où nous sommes présents à travers le monde, tout en assurant efficacement la continuité des opérations du Groupe.

SCOR met tout en œuvre pour contribuer à enrayer la propagation de la pandémie de Covid-19. D’abord au sein de l’entreprise. Protéger activement la santé des collaborateurs et de leurs proches est notre priorité absolue. C’est la raison pour laquelle nous avons adopté de manière anticipée des mesures de prévention strictes, jusqu’à la pleine activation du Plan de Continuité d’Activité, avec le recours au télétravail dans tous les bureaux du Groupe, avant même l’adoption de mesures de confinement et de « distanciation sociale » dans la plupart des pays. Mais aussi en dehors de l’entreprise. C’est dans cette optique que SCOR a lancé un appel à la mobilisation avec la campagne « Spread knowledge, not the virus » (« Propagez l’information, pas le virus »), qui explique l’importance des mesures de confinement strictes pour combattre la pandémie et appelle chacun à contribuer à la lutte contre sa propagation. Le Groupe partage également ses connaissances sur l’évolution du phénomène pandémique, notamment en publiant des données statistiques épidémiologiques de manière régulière.

La résilience des capacités opérationnelles de SCOR, qui s’appuie sur des systèmes et applications informatiques performants, permet au Groupe de continuer à servir ses clients en cette période de crise et notamment à répondre sans délai à leurs besoins de réassurance

Les gouvernements et les banques centrales ont réagi à la pandémie de coronavirus, respectivement par des mesures de confinement et de relance budgétaire et par des politiques monétaires visant à soutenir les marchés financiers et à apaiser les craintes d’une pénurie de liquidités. Les effets de ces mesures gagneront en visibilité au fur et à mesure de leur mise en œuvre.

***

SCOR enregistre une performance solide au premier trimestre 2020, conjuguant croissance maîtrisée, forte rentabilité et solvabilité robuste.

Les primes brutes émises du Groupe atteignent EUR 4 158 millions au premier trimestre 2020, en hausse de 2,2 % à taux de change constants par rapport au premier trimestre 2019 (+4,3 % à taux de change courants).

SCOR Global P&C enregistre des primes brutes émises en hausse de 2,9 % à taux de change constants par rapport au premier trimestre 2019 (+4,8 % à taux de change courants). SCOR Global P&C démontre la solidité de sa rentabilité technique au premier trimestre 2020 en affichant un ratio combiné net de 94,5 %, en ligne avec l'hypothèse prévue par le plan « Quantum Leap ».

SCOR Global Life poursuit avec succès le développement de son activité, enregistrant une croissance de ses primes brutes émises de 1,7 % à taux de change constants par rapport au premier trimestre 2019 (+4,0 % à taux de change courants). SCOR Global Life affiche un niveau de rentabilité technique élevé au premier trimestre 2020, avec une marge technique de 7,4 %.

SCOR Global Investments poursuit une stratégie de gestion d'actifs prudente et dégage un rendement des actifs solide de 3,1 % au premier trimestre 2020, bénéficiant de la réalisation de plus-values.

Le ratio de coûts du Groupe, qui s'établit à 4,7 % des primes brutes émises, est meilleur que l'hypothèse d'environ 5,0 % du plan « Quantum Leap ».

Le résultat net du Groupe atteint EUR 162 millions au premier trimestre 2020, en hausse de 23,7 % par rapport au premier trimestre 2019. Le rendement annualisé des capitaux propres (ROE) ressort à 10,7 % 1, soit 1 007 points de base au-dessus du taux sans risque 2, dépassant ainsi l'objectif de rentabilité du plan « Quantum Leap ».

Les activités du Groupe ont dégagé un cash-flow opérationnel net de EUR 246 millions au premier trimestre 2020, bénéficiant des contributions de SCOR Global Life et SCOR Global P&C. La liquidité totale du Groupe, très élevée, ressort à EUR 2,7 milliards au 31 mars 2020.

Les capitaux propres s'élèvent à EUR 6 268 millions au 31 mars 2020, en diminution de EUR 106 millions par rapport au 31 décembre 2019. Cette variation s'explique principalement par les évolutions des spreads de crédit et des marchés actions au cours du premier trimestre 2020. Il en ressort un actif net comptable par action solide de EUR 33,41, contre EUR 34,06 au 31 décembre 2019.

Le ratio d'endettement financier s'établit à 26,6 % au 31 mars 2020, en légère augmentation de 0,2 point par rapport au 31 décembre 2019. Le ratio d'endettement financier ajusté s'établit à 25,5 % après prise en compte du remboursement anticipé d'une dette 3 à l'échéance du 20 octobre 2020.

Le ratio de solvabilité estimé du Groupe au 31 mars 2020 s'élève à 210 %, dans la partie haute de la zone de solvabilité optimale de 185 % - 220 % définie dans le plan « Quantum Leap ». La baisse de ce ratio par rapport au 31 décembre 2019 est principalement imputable aux mouvements de marché au cours du premier trimestre.





Principaux chiffres clés du groupe SCOR au premier trimestre 2020



en EUR millions

(à taux de change courants) Premier trimestre 2020 Premier trimestre 2019 Variation Primes brutes émises 4 158 3 985 +4,3 % Ratio de coûts du Groupe 4,7 % 4,9 % -0,2 pt ROE annualisé 10,7 % 9,0 % +1,7 pt Résultat net* 162 131 +23,7 % Capitaux propres 6 268 6 282 -0,2 %

* Résultat net consolidé, part du Groupe

Situation de SCOR en termes d’expositions à la pandémie de Covid-19

SCOR bénéficie d’une assise financière forte, d’un ratio de solvabilité élevé et d’un fonds de commerce résilient s’appuyant sur une présence mondiale. La situation du Groupe est la suivante :

En matière de réassurance vie , la situation actuelle reste bien en deçà du scénario pandémique extrême publié par SCOR, dont la période de retour est de 200 ans : La couverture du risque de mortalité représente l’essentiel de l’exposition, surtout aux États-Unis, où le Groupe bénéficie d’un portefeuille de risques diversifié, qui est exposé à une population relativement plus jeune que la population générale et dont la situation socio-économique est relativement plus favorable ; Le Groupe a une exposition limitée aux lignes de métier dont la sinistralité est directement influencée par l’évolution de l’environnement économique, par exemple l’assurance invalidité en France et en Australie ; Des effets de “compensation” positifs pourront apparaître au cours du temps sur les portefeuilles de risques de longévité et de dépendance (en France).

, la situation actuelle reste bien en deçà du scénario pandémique extrême publié par SCOR, dont la période de retour est de 200 ans : En matière de réassurance de dommages et de responsabilités, SCOR analyse en permanence, à la lumière de l’évolution rapide de la situation, son exposition à la pandémie de Covid-19 en étudiant ses impacts éventuels pour les différentes lignes de métier : De nombreuses lignes de métier ne sont pas impactées ou ne sont exposées que de manière marginale, même si elles peuvent être affectées en termes de volume de primes en raison de la nature des couvertures assurantielles fournies ; Les expositions de SCOR Global P&C à la plupart des lignes de métier qui sont les plus affectées par le phénomène pandémique et par la crise économique et financière qui en résulte, telles que les couvertures liées à l’annulation, au report ou à la relocalisation d’événements, sont nulles ou très peu significatives ; Les développements en matière de couverture des pertes d’exploitation font l’objet d’un suivi attentif dans l’ensemble des marchés concernés ; Des expositions pourraient également concerner les portefeuilles de risques Crédit, Caution et Risques politiques, qui ne représentent au total que ~ 7 % du volume global de primes de SCOR Global P&C.

SCOR analyse en permanence, à la lumière de l’évolution rapide de la situation, son exposition à la pandémie de Covid-19 en étudiant ses impacts éventuels pour les différentes lignes de métier : En matière d’investissements , même si SCOR pourrait à l’avenir être confronté à une diminution de ses produits financiers du fait de la baisse des taux d’intérêt ainsi qu’à une hausse des dépréciations d’actifs, le Groupe bénéficiait d’un portefeuille d’investissement résilient et « défensif » lorsque la crise liée au Covid-19 s’est déclarée : SCOR poursuit une stratégie de gestion d’actifs prudente, caractérisée par une appétence limitée aux risques de marché ; Tout au long de l’année 2019, SCOR a sciemment réduit le risque du portefeuille d’investissement, ce qui s’est traduit par une diminution significative de l’exposition au risque de crédit et par une hausse de la liquidité. Le portefeuille d’investissement de SCOR a une exposition très réduite aux actions cotées (0,6 % du total des actifs) ; A la fin du premier trimestre 2020, son portefeuille obligataire, qui est de très grande qualité avec une note de crédit moyenne de A+ et extrêmement liquide, est faiblement exposé aux secteurs pétrolier et gazier (1,7 % du total des actifs), ainsi qu’aux secteurs du transport aérien, de la distribution, des loisirs, de l’hôtellerie et du divertissement (2,4 % du total des actifs) ; La liquidité du portefeuille d’investissement est très élevée. D’une valeur de EUR 20,3 milliards, le portefeuille d’actifs bénéficie d’une duration courte, qui s’établit à 3,2 ans pour les actifs obligataires (contre 4,3 ans fin 2018), avec EUR 8,3 milliards de cash-flows financiers 4 attendus au cours des 24 prochains mois, soit l’équivalent de 41 % des actifs en portefeuille.

, même si SCOR pourrait à l’avenir être confronté à une diminution de ses produits financiers du fait de la baisse des taux d’intérêt ainsi qu’à une hausse des dépréciations d’actifs, le Groupe bénéficiait d’un portefeuille d’investissement résilient et « défensif » lorsque la crise liée au Covid-19 s’est déclarée :

Denis Kessler, Président-Directeur général de SCOR, déclare : « La pandémie de Covid-19 est un choc d’une gravité historique. Elle est devenue une crise polymorphe, qui affecte en profondeur la vie de milliards de personnes à travers le monde. Dans un tel contexte, SCOR a immédiatement tout mis en œuvre pour contribuer à enrayer la propagation de la pandémie et plus généralement pour contribuer au bien-être et à la résilience de la société, pour le bénéfice de toutes ses parties prenantes. Nos priorités absolues ont été de protéger activement la santé de nos collaborateurs, d’assurer efficacement la continuité de nos opérations et du service à nos clients en une telle période de crise, de partager nos connaissances sur l’évolution de la pandémie et de souligner l’importance des gestes de prévention et de protection à respecter pour contribuer à endiguer le phénomène. La crise actuelle est une épreuve pour chacune et chacun d’entre nous. Le Groupe est pleinement mobilisé pour anticiper, mesurer, et gérer les impacts de ce choc majeur, comme il l’a fait pour d’autres grandes catastrophes dans le passé. Nous adressons à chacune et chacun d’entre vous tous nos vœux de bonne santé et de sécurité pendant cette période très difficile ».

SCOR Global P&C enregistre une forte croissance rentable au premier trimestre 2020

Au premier trimestre 2020, SCOR Global P&C enregistre une croissance de 2,9 % à taux de change constants (+4,8 % à taux de change courants), avec EUR 1 801 millions de primes brutes émises. Cette croissance rentable est tirée par de bons renouvellements, en particulier au second semestre 2019.

Chiffres clés de SCOR Global P&C :

en EUR millions

(à taux de change courants) Premier trimestre 2020 Premier trimestre 2019 Variation Primes brutes émises 1 801 1 718 +4,8 % Ratio combiné net 94,5 % 94,6 % -0,1 pt

SCOR Global P&C affiche un solide ratio combiné de 94,5 % au premier trimestre 2020, bénéficiant d’une faible sinistralité en matière de catastrophes naturelles, avec :

Une charge due aux catastrophes naturelles de 5,4 %, inférieure au budget (7 %), essentiellement imputable à des tornades aux États-Unis (EUR 14 millions net de rétrocession et avant impôts), des tempêtes de grêle en Australie (EUR 13 millions net de rétrocession et avant impôts) et les tempêtes Chiara et Sabine en Europe (EUR 12 millions net de rétrocession et avant impôts). Cette charge intègre également la légère dégradation, constatée au premier trimestre 2020, du coût estimé des typhons Hagibis et Faxai survenus en 2019 (EUR 4 millions net de rétrocession et avant impôts) ;

Un ratio attritionnel net intégrant les commissions de 82,8 %, plus élevé qu’au premier trimestre 2019 (81,1 %), principalement en raison d’un niveau supérieur de grands sinistres industriels et commerciaux ;

Un ratio de coûts en baisse.



Le ratio combiné net normalisé du premier trimestre 2020 ressort à 96,1 %5, très légèrement au-dessus de l’hypothèse de 95 % à 96 % figurant dans le plan « Quantum Leap »6.

Bien que le Covid-19 ait été déclaré pandémie mondiale au premier trimestre 2020, SCOR Global P&C n’a été notifié d’aucun sinistre notable relatif à cet événement au cours de cette période.

SCOR Global Life enregistre des résultats satisfaisants au premier trimestre 2020

Les primes brutes émises de SCOR Global Life atteignent EUR 2 357 millions au premier trimestre 2020, en hausse de 1,7 % à taux de change constants (+4,0 % à taux de change courants) par rapport au premier trimestre 2019. Ces chiffres de croissance tiennent compte de la baisse du volume de primes liée au désengagement ciblé de certains marchés et de certains contrats, qui ne satisfaisaient pas les objectifs de rentabilité du Groupe. Si l’on exclut ces contrats, les primes brutes émises progressent de 3,4 % à taux de change constants.

Chiffres clés de SCOR Global Life :

en EUR millions

(à taux de change courants) Premier trimestre 2020 Premier trimestre 2019 Variation Primes brutes émises 2 357 2 267 +4,0 % Marge technique Vie 7,4 % 7,2 % +0,2 pt

Le résultat technique net s’élève à EUR 159 millions au premier trimestre 2020 (en hausse de 4,4 % à taux de change courants par rapport au premier trimestre 2019).

La marge technique de 7,4 % enregistrée au premier trimestre 2020 est conforme aux hypothèses du plan « Quantum Leap »7. Elle bénéficie :

du solide résultat technique du portefeuille de contrats en cours, et

d’une rentabilité des affaires nouvelles en ligne avec l’objectif de rendement des capitaux propres (ROE) du Groupe.

Bien que le Covid-19 ait été déclaré pandémie mondiale au premier trimestre 2020, SCOR Global Life n’a enregistré aucun sinistre notable relatif à cet événement au cours de cette période.

SCOR Global Investments dégage un rendement des actifs solide de 3,1 % au premier trimestre 2020, bénéficiant de la réalisation de plus-values, tout en poursuivant l’allègement du risque de son portefeuille entamé en 2019

Le total des placements atteint EUR 28,4 milliards, dont EUR 20,3 milliards d’actifs totaux et EUR 8,1 milliards de fonds déposés chez les cédantes8.

Dans l’environnement financier actuel, SCOR poursuit une stratégie d’allocation d’actifs prudente pour préserver la valeur de son portefeuille, notamment dans le positionnement de son portefeuille obligataire avec :

des liquidités qui représentent 11 % du total des actifs ;

41 % d’obligations d’entreprises (contre 43 % au quatrième trimestre 2019) et

un portefeuille obligataire de très bonne qualité, qui affiche une note de crédit moyenne de A+ et une duration de 3,2 ans9.

Chiffres clés de SCOR Global Investments :

en EUR millions

(à taux de change courants) Premier trimestre 2020 Premier trimestre 2019 Variation Total des placements 28 370 27 840 +1,9 % § dont total des actifs 20 274 19 645 +3,2 % § dont total des fonds détenus par les cédantes et autres dépôts 8 096 8 194 -1,2 % Rendement des placements* 2,5 % 2,3 % +0,2 pt Rendement des actifs** 3,1 % 2,8 % +0,3 pt

(*) Annualisé, après prise en compte des intérêts sur les dépôts (à savoir les intérêts sur les fonds déposés chez les cédantes).

(**) Annualisé, sans prise en compte des intérêts sur les dépôts (à savoir les intérêts sur les fonds déposés chez les cédantes).

Les produits financiers des actifs en portefeuille atteignent EUR 155 millions au premier trimestre 2020, grâce à un rendement récurrent de 2,3 % et à EUR 52 millions de plus-values principalement réalisées sur le portefeuille immobilier. Cette performance a permis de dégager un rendement des actifs de 3,1 % au cours de la période.

Le rendement des réinvestissements s’établit à 2,4 % à la fin du premier trimestre 202010.

Assemblée générale annuelle 2020 de SCOR SE

Le Conseil d’administration de SCOR SE, réuni le 28 avril 2020, a décidé de tenir son Assemblée générale annuelle le 16 juin 2020, et non le 30 juin 2020 comme cela avait été annoncé dans un communiqué de presse diffusé le 30 mars 2020.

Il est rappelé que l’avis de réunion relatif à l’Assemblée générale annuelle de SCOR est paru au BALO N°32 le 13 mars 2020.

Le Conseil d’administration prend acte des déclarations respectivement émises par la European Insurance and Occupational Pensions Authority (“EIOPA”) le 2 avril 2020 et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) les 3 et 20 avril 2020, et en tiendra compte dans ses décisions finales en vue de la prochaine Assemblée générale.





ANNEXE

1 – Principaux chiffres du compte de résultat du premier trimestre 2020 (en EUR millions, à taux de change courants)

Premier trimestre 2020 Premier trimestre 2019 Variation Primes brutes émises 4 158 3 985 +4,3 % Primes brutes émises P&C 1 801 1 718 +4,8 % Primes brutes émises Vie 2 357 2 267 +4,0 % Produits financiers 175 156 +12,2 % Résultat opérationnel 259 216 +19,9 % Résultat net1 162 131 +23,7 % Bénéfice par action (EUR) 0,87 0,71 +22,4 % Cash-flow opérationnel 246 117 +110,3 %

1. Résultat net consolidé, part du Groupe.

2 – Principaux ratios du compte de résultat du premier trimestre 2020

Premier trimestre 2020 Premier trimestre 2019 Variation Return des placements 1 2,5 % 2,3 % +0,2 pts Rendement des actifs 1,2 3,1 % 2,8 % +0,3 pts Ratio combiné net P&C 3 94,5 % 94,6 % -0,1 pts Marge technique Vie 4 7,4 % 7,2 % +0,2 pts Ratio de coûts du Groupe 5 4,7 % 4,9 % -0,2 pts Rendement annualisé des capitaux propres (ROE) 10,7 % 9,0 % +1,7 pts

1. Annualisé ; 2. Hors fonds déposés chez les cédantes ; 3. Le ratio combiné correspond à la somme du total des sinistres, du total des commissions et du total des frais de gestion P&C, divisée par les primes nettes acquises de SCOR Global P&C ; 4. La marge technique de SCOR Global Life correspond au résultat technique, divisé par les primes nettes acquises de SCOR Global Life ; 5. Le ratio de coûts correspond au total des frais de gestion divisé par les primes brutes émises

3 – Chiffres clés du bilan au 31 mars 2020 (en EUR millions, à taux de change courants)

Au 31 mars 2020 Au 31 décembre 2019 Variation Total des placements 1,2 28 370 28 855 -1,7 % Provisions techniques (brutes) 31 085 31 236 -0,5 % Capitaux propres 6 268 6 374 -1,7 % Actif net comptable par action (EUR) 33,41 34,06 -1,9 % Ratio d’endettement 26,6 % 26,4 % +0,2 pts Total des liquidités3 2 663 1 532 +73,8 %

1. Le total des placements comprend les actifs et fonds déposés chez les cédantes et autres dépôts, les coupons courus, les obligations catastrophes, les obligations indexées sur le risque de mortalité, ainsi que les dérivés de change. 2. Hors actifs nets pour le compte d’investisseurs tiers. 3. Inclut la trésorerie et l’équivalent de trésorerie.

4 – Objectifs du plan « Quantum Leap »

Objectifs Rentabilité ROE > 800 points de base au-dessus du taux sans risque à cinq ans1 au cours du cycle Solvabilité Ratio de solvabilité dans la zone optimale comprise entre 185 % et 220 %

1. Le taux sans risque est calculé sur la base d’une moyenne mobile sur cinq ans des taux sans risque à cinq ans.

5 – Hypothèses du plan « Quantum Leap »

Hypothèses P&C Croissance des primes brutes émises ~4 % à 8 % p.a. Ratio combiné net ~95 % à 96 % Value du New Business (affaires nouvelles)1 ~6 % à 9 % p.a. Life Croissance des primes brutes émises ~3 % à 6 % p.a. Marge technique nette ~7,2 % à 7,4 % Value du New Business (affaires nouvelles)1 ~6 % à 9 % p.a. Investissements Rendement des actifs ~2,4 % à 2,9 %2 Groupe Croissance des primes brutes émises ~4 % à 7 % p.a. Ratio d’endettement financier ~25 % Value du New Business (affaires nouvelles)1 ~6 % à 9 % p.a. Ratio de coûts ~5,0 % Taux d’imposition ~20 % à 24 %

Valeur du New Business (affaires nouvelles) après prise en compte de la marge de risque (Risk margin) et des impôts Rendement annualisé moyen des actifs sur la durée du plan, dans les conditions économiques et financières prévalant à l’été 2019.

*

* *



Avertissement général

Les chiffres mentionnés dans le présent communiqué sont susceptibles, une fois additionnés, de ne pas correspondre parfaitement aux totaux figurant dans les tableaux et dans le corps du texte. Les pourcentages, et les variations en pourcentage, étant calculés sur la base de chiffres complets (décimales incluses), le communiqué peut comporter des écarts minimes de totaux et de pourcentage, dus aux arrondis. Sauf mention contraire, les classements des activités et des positions sur le marché sont de source interne.

Énoncés prévisionnels

Le présent communiqué comprend des énoncés et informations prévisionnels relatifs aux objectifs de SCOR, qui concernent en particulier ses projets actuels ou futurs. Ces énoncés sont parfois identifiables par le biais de l’usage de conjugaisons au futur ou au conditionnel, et de verbes tels que « estimer », « croire », « viser », « projeter », « attendre », « aboutir à », ainsi que de l’adverbe « probablement » et autres expressions similaires. Il convient de noter que l’atteinte de ces objectifs et la réalisation des énoncés prévisionnels dépendent de circonstances et de faits qui interviendront à l’avenir. Les énoncés prévisionnels et les informations relatives à des objectifs peuvent pâtir de risques connus ou inconnus, d’incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de modifier sensiblement les résultats, performances et réalisations futurs par rapport à ce que SCOR prévoyait ou attendait. Tel est le cas en particulier des conséquences de la crise du Covid-19, qu’il est impossible d’évaluer précisément à ce stade en raison de l’incertitude majeure pesant tant sur l’ampleur que sur la durée de la pandémie ainsi que sur les effets possibles des mesures gouvernementales ultérieures. Vous trouverez des informations sur les risques et incertitudes susceptibles d’affecter les activités de SCOR dans le Document de référence 2019 déposé le 13 mars 2020 auprès de l’Autorité des marchés financiers française (l’AMF) sous la référence D.20-0127 qui est disponible sur le site internet de SCOR : www.scor.com.

En outre, ces énoncés prévisionnels ne constituent pas une « prévision du bénéfice » au sens de l’Article 1 du Règlement Délégué (UE) 2019/980.

Informations financières

Les informations financières sur le Groupe contenues dans le présent communiqué ont été établies sur la base des interprétations et des normes IFRS telles que publiées et validées par l’Union européenne.

Sauf mention contraire, les éléments du bilan et du compte de résultat et les ratios de l’année précédente n’ont pas été reclassés.

Le mode de calcul des ratios financiers (tels que l’actif net comptable par action, le rendement des placements, le rendement des actifs, le ratio de coûts du Groupe, le rendement annualisé des capitaux propres moyens pondérés, le ratio combiné P&C et la marge technique vie) est expliqué en Annexe de la présentation aux investisseurs publiée le 29 avril 2020.

Les résultats financiers du premier trimestre 2020, contenus dans le présent communiqué de résultats, n’ont pas été audités.

Sauf mention contraire, tous les chiffres sont présentés en euros.

Les montants éventuellement cités relatifs à une période postérieure au 31 mars 2020 ne doivent pas être interprétés comme des éléments financiers prévisionnels pour la période concernée.

Les résultats définitifs du Groupe en matière de solvabilité doivent être soumis aux autorités de supervision d’ici à

mai 2020 et risquent de différer des estimations explicitement ou implicitement données dans le présent rapport.









