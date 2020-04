Information financière au 31 mars 2020

Revenus locatifs bruts France du 1 er trimestre 2020 : 10,3 M€, en hausse de 3,7%

Point sur la situation liée à la crise sanitaire

Paris, le 29 avril 2020 – Galimmo SCA, foncière cotée contrôlée par Galimmo Real Estate et spécialisée dans l’immobilier de commerce et la valorisation de centres commerciaux en France, annonce ce jour les revenus locatifs bruts du 1er trimestre 2020.

L’activité de Galimmo SCA au 1er trimestre 2020 s’est exercée dans un contexte marqué par la pandémie de covid-19 et les mesures de confinement instaurées à compter du 17 mars par les pouvoirs publics pour limiter la propagation du virus et protéger la population, suspendant l’activité du commerce physique, à l’exception des activités essentielles. Galimmo SCA a mis en place dans ses centres toutes les mesures visant à garantir l’accès dans les conditions d’hygiène et de sécurité adéquates, aux hypermarchés et aux autres activités définies comme essentielles par le gouvernement et dont la liste a été fixée dans l’arrêté du 15 mars 2020.

CHIFFRES CLÉS AU 31 MARS 2020

En millions d’euros 3 mois 2020 3 mois 2019 Évolution Revenus locatifs bruts France 10,3 9,9 +3,7%

Revenus locatifs bruts en hausse de 3,7% à périmètre courant

Les revenus locatifs bruts France du premier trimestre 2020 s’élèvent à 10,3 millions d’euros, en progression de 3,7% par rapport au 1er trimestre 2019. Cette évolution est le reflet de l’acquisition le 8 mars 2019 du centre commercial attenant à l’hypermarché Cora de Creil Saint-Maximin, avec un effet trimestre plein de 0,4 million d’euros supplémentaires. Retraités de cet impact, les revenus locatifs bruts sont en recul de 1,3% compte tenu d’une moindre performance du portefeuille au 1er trimestre 2020.

Point sur la situation liée à la crise sanitaire

Galimmo SCA a adopté des dispositions visant à soulager la trésorerie de tous ses locataires. Ainsi, les loyers et charges du 2ème trimestre ont été mensualisés et leur recouvrement est suspendu depuis le 1er avril 2020.

Par ailleurs, des discussions seront engagées avec les locataires ayant été contraints de suspendre leur activité et la réponse sera apportée au cas par cas.

Galimmo SCA suit la situation au jour le jour et continuera à prendre les dispositions adaptées vis-à-vis de ses locataires en tenant compte notamment des recommandations émises par le CNCC.

La société travaille actuellement, en étroite collaboration avec son partenaire Cora, à la préparation du déconfinement qui devrait se dérouler à compter du 11 mai 2020 de manière progressive, en fonction des secteurs d’activité et des autres conditions édictées par le gouvernement, de sorte que l’accueil des commerçants locataires et du public puisse se faire dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité.

Galimmo SCA entend poursuivre le déploiement de son plan d’investissement et de sa politique de gestion dynamique de ses centres commerciaux destinés à en renforcer l’attractivité. Toutefois, compte tenu du contexte actuel, la société attend que la situation confère une meilleure visibilité pour mettre à jour les plannings de ses projets, en particulier pour ce qui concerne les programmes d’extension de Shop’in Pacé à proximité de Rennes et du centre commercial d’Ermont en Île-de-France.

Pour faire face à la crise sanitaire et ses impacts, Galimmo SCA peut s’appuyer sur sa situation financière saine, avec un ratio d’endettement limité (LTV net de 17,8% à fin décembre 2019) et sans échéance de remboursement majeur avant 2023. Au 31 mars 2020, le montant de trésorerie et équivalents de trésorerie s’élève à 64 millions d’euros. Par ailleurs, Galimmo SCA dispose des marges de manœuvre requises pour la poursuite de son plan d’investissement avec un montant de crédit bancaire disponible de 64 millions d’euros, destiné au financement de ses programmes de développement en France.

Agenda

L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra à huis clos le 15 mai 2020.

Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre et les résultats du 1er semestre 2020 seront publiés le 29 juillet 2020 après bourse.

À propos de Galimmo SCA

Galimmo SCA (ISIN : FR0000030611) est une société cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris, spécialisée dans l’immobilier de commerce et dédiée à la valorisation et à la gestion de centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora. Son patrimoine, composé de 52 centres en France, est valorisé à 694 millions d’euros hors droits au 31 décembre 2019. Galimmo SCA possède également une participation de 15% dans la structure qui détient les 7 centres commerciaux du groupe Galimmo Real Estate en Belgique. Galimmo SCA est une société en commandite par actions dont la gérance est assurée par Galimmo Services France, elle-même détenue à 100% par Galimmo Real Estate, foncière qui opère, au travers de ses filiales, un total de 66 centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora en Europe et dont le patrimoine est valorisé à 1,2 milliard d’euros au 31 décembre 2019.

