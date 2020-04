Espen Kvale (43) er ansatt som adm. direktør i Aqua Bio Technology ASA. Han har vært konstituert i stillingen som gjennom sitt konsulentselskap siden januar 2019 og har tidligere vært driftsdirektør i ABT.

Espen Kvale har en mastergrad i farmasi og en doktorgrad i immunologi fra Universitetet i Oslo. Han har tidligere hatt lederstillinger i flere internasjonale legemiddelselskaper.

Kvale tiltrer stillingen formelt innen 1. juli, etter å ha avviklet sitt USA-baserte konsulentselskap og gjennomført flytting tilbake til Norge.

- Jeg er svært glad for muligheten til å være med å realisere potensialet i Aqua Bio Technology. Vi mener selv at vi tilbyr naturlige hudpleieprodukter i verdensklasse og vi har knyttet til oss et markedsapparat som kan nå ut til 1,7 milliarder mennesker i tre verdensdeler. Når koronapandemien etter hvert ligger bak oss, er mulighetene for ABT svært lovende, sier Espen Kvale.

Nærmere opplysninger ved adm. direktør Espen Kvale, telefon 9162 8092.

Aqua Bio Technology ASA (ABT) utvikler og kommersialiserer bærekraftig bioteknologi for bruk i hudpleieprodukter. ABTs kosmetikkingredienser er svært effektive og de representerer et naturlig alternativ til tradisjonelle ingredienser for kosmetikkindustrien. ABT markedsfører og selger dessuten naturlige hudpleieprodukter utviklet av partnere til konsumenter og profesjonelle brukere. Aqua Bio Technology er notert på Oslo Axess.

Innholdet i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.