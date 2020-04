RAUTE OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2020 KLO 9.00

RAUTE OYJ – OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2020

Tämä tiedote on tiivistelmä Rauten osavuosikatsauksesta 1.1.-31.3.2020. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme, osoitteessa www.raute.com .

- Konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto 23,8 Me (41,3 Me) laski 42,4 % vertailukaudesta.

- Liiketulos -3,0 Me (2,6 Me) laski 215 %. Tulos ennen veroja oli -2,9 Me (2,7 Me).

- Osakekohtainen tulos oli -0,52 euroa (0,50 e) ja laimennusvaikutuksella oikaistuna -0,52 euroa (0,50 e).

- Uusien tilausten määrä 25 Me (32 Me) oli tyydyttävällä tasolla. Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 92 Me (84 Me).

- Raute muutti ohjaustaan vuoden 2020 osalta 24.4.2020. Rauten vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan laskevan vuodesta 2019 ja liiketuloksen arvioidaan heikkenevän selvästi vuodesta 2019.

AVAINLUVUT 1.1.-31.3.2020 1.1.-31.3.2019 1.1.-31.12.2019 Liikevaihto, Me 23,8 41,3 151,3 Liikevaihdon muutos, % -42,4 17,1 -16,4 Viennin osuus liikevaihdosta, % 95,2 88,1 88,3 Liiketulos, Me -3,0 2,6 8,5 Liiketulos, % liikevaihdosta -12,6 6,3 5,6 Tulos ennen veroja, Me -2,9 2,7 9,3 Tulos ennen veroja,

% liikevaihdosta -12,1 6,6 6,1 Kauden tulos, Me -2,2 2,1 7,7 Kauden tulos, % liikevaihdosta -9,4 5,2 5,1 Bruttoinvestoinnit, Me 0,9 0,6 3,0 % liikevaihdosta 3,9 1,4 2,0 Tutkimus- ja kehittämismenot, Me 1,4 1,0 4,4 % liikevaihdosta 5,9 2,4 2,9 Tilauskanta, Me 92 84 88 Uudet tilaukset, Me 25 32 148 Henkilöstö kauden lopussa 767 776 778 Henkilöstö, tehollinen keskimäärin 754 754 761 Henkilöstö, keskimäärin 776 774 784

TOIMITUSJOHTAJA TAPANI KIISKI: TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAMME KANTAVAT YLI PANDEMIAN

Alkanut vuosi käynnistyi alhaisella liikevaihdolla ja tappiollisella tuloksella. Liikevaihtomme aleni odotetusti ja merkittävästi vertailukaudesta tilauskannan ajoituksen takia.

Liikevaihtoa pienensivät ja liiketulosta huononsivat lisäksi muutamassa hankkeessa asiakkaista johtuvista syistä tapahtuneet aikataulujen siirtymiset myöhemmäksi sekä koronaviruspandemiasta johtuneet Kiinan tehtaamme useiden viikkojen seisokki ja kenttätoimintaamme haittaavat matkustusrajoitukset. Myös kotimaan alkuvuoden työtaistelutoimenpiteet aiheuttivat vaikeuksia kunnossapitopalveluiden toteuttamisessa. Pandemian vaikutukset toimintaamme ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat rajalliset, mutta eivät olemattomat.

Koronaviruspandemiasta johtuvasta epävarmuuden lisääntymisestä huolimatta onnistuimme saamaan ensimmäisellä neljänneksellä kohtuullisen määrän uusia tilauksia ja tilauskantamme säilyi vahvana. Pääosa saamistamme tilauksista tuli hankkeista, joita oli neuvoteltu jo pitkälle ennen koronaviruspandemian eskaloitumista maailmanlaajuiseksi kriisiksi ja siitä edelleen aiheutuneeksi talouden nopeaksi hidastumiseksi. Asiakkaidemme investointihankkeiden käynnistyminen kertoo, että he arvioivat pandemian vaikutukset omaan liiketoimintaansa ainakin toistaiseksi rajallisiksi ja väliaikaisiksi.

Tammikuussa alkaneen koronaepidemian laajeneminen maailmanlaajuiseksi pandemiaksi on vaikuttanut ja tulee vaikuttamaan maailmantalouteen ja markkinatilanteeseemme tavalla, jonka laajuutta ja kestoa on toistaiseksi vaikea tai mahdotonta ennustaa. Näkyvyys jopa liiketoimintamme lähitulevaisuuteenkin on huono. Tilauskertymän ennustaminen on poikkeuksellisen vaikeaa ja asiakkaidemme investointipäätöksiin liittyy merkittävää epävarmuutta niin toteutumisen kuin ajoituksenkin osalta. Komponenttien saatavuuteen ja tuotannon toimivuuden varmistamiseen liittyvät riskit ovat kohonneet. Kenttätoiminnan toimivuuden takaaminen on myös erityisen vaikeaa niin projektitoimitusten asennuksien ja käyttöönottojen kuin kunnossapitotoiminnankin osalta. On ilmeistä, että näissä olosuhteissa emme saavuta tänä vuonna tavoitteidemme ja aikaisempien arvioidemme mukaista liikevaihtoa ja -tulosta. Toistamme siis 24.4. antamamme arvion: liikevaihtomme laskee ja liiketuloksemme heikkenee selvästi viime vuodesta.

Tässä tilanteessa vahva taseemme, markkina-asemamme ja pitkät asiakassuhteemme ovat meille tärkeitä kilpailuetuja ja pitkäjänteisen työn mahdollistajia. Työskentelemme parhaamme mukaan minimoidaksemme poikkeuksellisen tilanteen vaikutukset ja jatkamme suunnittelemiamme panostuksia tuotekehitykseen, markkinointiin ja digitalisaatioon ja näin varmistamme menestyksemme tulevassa koronaviruskriisin jälkeisessä maailmassa. Yhdessä niin henkilöstömme kuin asiakkaidemme ja muiden kumppaniemme kanssa onnistumme tässä.

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ



Asiakasteollisuuksien markkinatilanne

Investointihankkeissa käytettävien puutuotteiden valmistajina Rauten asiakasteollisuudet, vaneri- ja LVL-teollisuus (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki), ovat voimakkaasti riippuvaisia rakentamisen, asumiseen liittyvän kulutuksen, kansainvälisen kaupan ja kuljetusalan suhdanteista. Arvioimme, että puurakentamisen trendinomainen kasvu luo asiakkaillemme ja välillisesti Rautelle kysyntää vahvistaen pitkällä aikavälillä kasvumahdollisuuksia.

Ensimmäisellä neljänneksellä maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden tilanne ja näkymät heikentyivät merkittävästi epävarmuuden lisääntymisen myötä. Näkymien heikkenemistä voimisti koronaviruspandemian aiheuttaman epävarmuuden kärjistyminen vuosineljänneksen lopulla.

Puutuoteteknologian ja teknologiapalveluiden kysyntä

Monet Rauten vakiintuneet ja perinteiset asiakkaat ovat investoineet voimakkaasti useiden edellisten vuosien aikana. Tämän perinteisen asiakaskuntamme kysynnän pysyessä edellisiä vuosia alemmalla tasolla teknologiamme kysynnän painopiste siirtyi edelleen enemmän uusien ja uudentyyppisten asiakkuuksien suuntaan.

Kokonaisuutena Rauten asiakkaiden investointiaktiivisuus heikentyi muutaman edellisen vuoden tasolta, ja heikentyminen voimistui koronavirusepidemian leviämisen myötä. Katsauskaudella uusien kauppojen määrä oli olosuhteisiin nähden kohtuullisella tasolla. Useat saaduista isommista tilauksista olivat tulosta jo hyvissä ajoin ennen koronaviruskriisiä aloitetuista neuvotteluista.

Etenkin Venäjällä kysyntä jatkui aktiivisena. Hankkeiden toteutumisen ja ajoituksen ennakointi on kuitenkin aikaisempaakin vaikeampaa. Kysynnän piristyminen kehittyvillä markkinoilla Aasiassa, mukaan lukien Kiinassa, jatkui. Koronavirusepidemian vastatoimien aiheuttaman katkoksen jälkeen kysyntä etenkin Kiinassa on nopeasti palautunut ja suunnittelussa olleiden hankkeiden pariin on palattu. Näillä markkinoilla mielenkiinto Rauten tarjoamaa kohtaan lisääntyi. Tämä kehitys ei kuitenkaan vielä katsauskaudella johtanut merkittävään määrään tilauksia, mutta jatkossa arvioimme mahdollisuutemme vahvoiksi.

Kunnossapito- ja varaosapalveluiden kysyntä jatkui hyvänä. Tämä kertoo Rauten asiakkaiden tuotantolaitosten toimineen yleisesti ottaen edelleen hyvällä käyttöasteella. Kotimaan osalta pitkät työtaistelutoimet asiakkaidemme tehtailla aiheuttivat alkuvuonna varaosa- ja huoltopalveluiden kysynnän väliaikaisen hiljenemisen. Tämän jälkeen koronavirusepidemian aiheuttamat matkustusrajoitukset ovat estäneet suurelta osin suunniteltujen kunnossapitopalveluiden toteuttamisen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Raute muutti ohjeistustaan 2020 liikevaihdon ja liiketuloksen osalta 24.4.2020. Korkeasta tilauskannasta ja kohtuullisesta uusien tilausten määrästä ensimmäisellä neljänneksellä huolimatta arvioimme Rauten liikevaihdon laskevan vuonna 2020 edellisen vuoden tasosta kysynnän ja loppuvuoden tilauskertymän epävarmuuden takia. Liiketuloksen arvioimme heikkenevän selvästi edellisestä vuodesta aikaisemmin kerrotun mukaisesti markkinoiden muuttumisen ja siihen sopeutumisen aiheuttamien kustannusten sekä markkinointi-, tuotekehitys- sekä digitalisaatiopanostusten takia sekä liikevaihdon alenemisen takia.

