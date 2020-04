L’élargissement de la gamme de produits permet d’offrir une prestation globale et une assistance pour les scanners à main, ultra-résistants, à courte ou longue portée.



Växjö, Suède, le 29 avril 2020 * * * JLT Mobile Computers, l’un des principaux fournisseurs d’ordinateurs de haute fiabilité pour environnements exigeants, annonce l’ajout d’une famille de lecteurs de codes-barres ultra-résistants à utiliser avec ses ordinateurs et tablettes mobiles embarqués. Les clients de JLT dans les secteurs de la fabrication, de l’entreposage et de la logistique en général, et dont la productivité repose sur des lecteurs de haute qualité ainsi que sur un service et une assistance exceptionnelle, bénéficient désormais d’un point de contact unique pour toutes ces demandes.

La gamme se compose de deux scanners, laser 1D/2D, ultra-robustes, avec illuminateurs LED : le JLT3608 avec fil et le JLT3678 sans fil, tous deux disponibles en version standard ou longue portée. Les versions à portée standard sont idéales pour l’expédition et la réception sur les quais de chargement, tandis que les versions à portée étendue sont conçues pour une utilisation en entrepôts et sur les ports où les travailleurs peuvent avoir besoin de scanner des codes à barres plus éloignés, comme les étagères supérieures des entrepôts ou les conteneurs empilés. Un kit « berceau » pour véhicule, à utiliser avec les scanners sans fil, est également disponible.

« Les effectifs de nos clients scannent des milliers de codes à barres chaque jour pour garantir la précision des préparations de commandes et une livraison dans les délais », a déclaré Per Holmberg, PDG de JLT Mobile Computers Group. « Ils ont besoin du meilleur équipement pour scanner les codes afin de garantir la fiabilité de fonctionnement, quel que soit l’environnement de travail. Le fait de pouvoir se procurer leurs scanners auprès du même fournisseur de confiance que celui fournissant leurs ordinateurs mobiles durcis permet à nos clients non seulement de rationaliser le processus d’achat, mais aussi d’accéder au service après-vente et au support réputé de JLT ».

Les nouveaux scanners JLT sont construits pour être presque indestructibles. Les deux modèles sont étanches à la poussière, aux embruns et à l’eau (IP67). Ils peuvent supporter froids et chaleurs extrêmes et être utilisés partout, en entrepôts de produits surgelés. Les scanners sont conçus pour résister à des chutes de 2,4 m sur du béton et à des milliers de chutes. Les scanners de portée standard peuvent effectuer plus de 100 000 balayages avec une batterie complètement chargée, les versions à portée étendue, 70 000. Un indicateur spécial de charge de la batterie permet de contrôler facilement la puissance restante.

Les caractéristiques spécifiques du scanner comprennent la capture de plusieurs codes, le traitement simultané de 20 codes maximum, le contrôle de l’ordre de traitement des codes, la prise en charge de la technologie de filigrane numérique Digimarc et des modes de rétroaction personnalisables.

Les scanners JLT ont une ergonomie conçue pour qu’ils soient faciles à utiliser et prennent en charge toutes les interfaces hôtes standard. Les modèles sans fil offrent une portée radio Bluetooth allant jusqu’à 100 m, sans aucune interférence avec le réseau Wi-Fi. Les outils logiciels inclus facilitent la gestion, la mise en place, la mise à jour et le dépannage des scanners de bout en bout, quel que soit leur emplacement. Ce qui réduit le coût total de possession de ces matériels.

Pour en savoir plus sur les nouveaux scanners de JLT et sur les produits, services et solutions informatiques de l’entreprise, rendez-vous sur le site www.jltmobile.com.

Demandes de renseignements Contact Presse JLT Mobile Computers Group PRismaPR Per Holmberg, PDG Monika Cunnington Tel.: +46 70 361 3934 Tel.: +44 20 8133 6148 per.holmberg@jltmobile.com

www.jltmobile.com monika@prismapr.com

www.prismapr.com

À propos de JLT Mobile Computers

Des performances fiables, sans aucun désagrément. JLT Mobile Computers est l'un des principaux concepteurs et fabricants d'appareils informatiques mobiles durcis destinés à des environnements exigeants. Nos 25 années d'expérience en matière de développement et de fabrication nous ont permis d'établir « la norme » en matière d'informatique durcie, en combinant une qualité de produit exceptionnelle avec un service, un soutien et des solutions d'experts qui garantissent de solides relations commerciales aux clients des secteurs de l'entreposage, du transport, de la fabrication, de l'exploitation minière, du portuaire et de l'agriculture. JLT opère dans le monde entier à partir de ses bureaux en Suède et aux États-Unis. Et relayé par un vaste réseau de partenaires commerciaux sur les marchés locaux. L'entreprise a été fondée en 1994, et l'action est cotée à la bourse Nasdaq First North Growth Market depuis 2002 sous le symbole JLT. Eminova Fondkommission AB agit en tant que conseiller certifié. Pour en savoir plus, consultez le site www.jltmobile.com.

Pièce jointe