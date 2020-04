L'ampliamento dell'offerta mette a disposizione dei Clienti un unico referente per acquisti ed assistenza, sia per i terminali veicolari che per i lettori ultra-rugged a corto e lungo raggio.



Växjö, Svezia, 29 aprile 2020 * * * JLT Mobile Computers, produttore e fornitore di terminali veicolari affidabili adatti agli ambienti di lavoro più esigenti, annuncia il lancio della nuova famiglia di lettori di codici a barre ultra-rugged da abbinare ai suoi terminali veicolari e tablet. I clienti JLT che operano nell'industria manifatturiera e nei settori di immagazzinaggio e dei servizi logistici dove la produttività dipende dalla qualità dei lettori, oltre che dall'eccellenza del servizio di assistenza, possono ora contare su un unico referente per tutte le loro esigenze.

La nuova gamma di lettori è composta da due scanner laser 1D/2D ultra-rugged con indicatori a LED: entrambi i modelli, JLT3608 con cavo e JLT3678 cordless, sono entrambi disponibili nelle versioni standard e a lungo raggio. Le versioni standard sono ideali per attività di spedizione e ricezione merci nelle baie di carico, mentre le versioni a lungo raggio sono destinate a magazzini e porti, dove gli addetti possono avere la necessità di leggere codici a barre a distanze maggiori, ad esempio su ripiani alti delle scaffalature o su container accatastati. Per i lettori cordless (senza cavo) è disponibile la base di ricarica veicolare.

“Gli addetti presso i nostri clienti leggono ogni giorno migliaia di codici a barre, per garantire precisione e puntualità nell'evasione degli ordini,” afferma Per Holmberg, CEO di JLT Mobile Computers Group. “Hanno quindi bisogno dei migliori dispositivi di lettura per garantire un servizio affidabile, indipendentemente dall'ambiente in cui operano. Avendo ora modo di poter acquistare i lettori dallo stesso fornitore dei terminali veicolari, ormai consolidato, il cliente non solo semplifica il processo di acquisto, ma può accedere anche ai servizi di assistenza e post-vendita di JLT, riconosciuta per la sua efficienza.”

I nuovi scanner JLT sono praticamente indistruttibili. Entrambi i modelli sono a tenuta di polvere, spruzzi e acqua con grado di protezione IP67. Possono sopportare temperature estreme, sia massime che minime, e possono essere utilizzati praticamente ovunque, anche in celle frigorifere. I lettori sono progettati per resistere a cadute accidentali da 2,4 metri su superfici di cemento, e a migliaia di urti. I modelli della gamma standard possono eseguire oltre 100.000 letture con piena carica della batteria, quelli a lungo raggio 70.000 letture. Un apposito LED graduato consente di verificare facilmente il livello di carica della batteria.

Le funzionalità dei lettori comprendono inoltre acquisizione di codici multipli, elaborazione simultanea fino a 20 codici a barre, gestione dell'ordine di elaborazione dei codici, supporto della tecnologia di marcatura digitale Digimarc e modalità di feedback personalizzabili.

Gli scanner JLT hanno un design ergonomico, studiato per un facile utilizzo, e supportano tutte le interfacce standard. I modelli cordless hanno una connettività Bluetooth con portata fino a 100 metri, senza possibilità di interferenze con le reti Wi-Fi. La dotazione software agevola la gestione completa del lettore e le operazioni di staging, aggiornamento e risoluzione dei problemi, indipendentemente dalla collocazione del lettore, riducendo i costi di gestione totali (TCO).

Per maggiori informazioni sui nuovi lettori di JLT e su prodotti, servizi e soluzioni dell'Azienda, visitate www.jltmobile.com.

Domande dei lettori Contatto stampa JLT Mobile Computers Group PRismaPR Per Holmberg, CEO Monika Cunnington Tel.: +46 70 361 3934 Tel.: +44 20 8133 6148 per.holmberg@jltmobile.com

www.jltmobile.com



monika@prismapr.com

www.prismapr.com

Su JLT Mobile Computers

Affidabili le prestazioni, minore lo stress. JLT Mobile Computers è un fornitore all’avanguardia di dispositivi informatici mobili rugged per ambienti lavorativi esigenti. Venticinque anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione ci hanno permesso di alzare lo standard dell’informatica rugged, combinando l’incredibile qualità dei prodotti con servizi, supporto e soluzioni di esperti per assicurare delle operazioni imprenditoriali prive di problemi per i clienti durante la conservazione, il trasporto, la manifattura, l’estrazione, nei porti e nell’agricoltura. JLT opera a livello globale con uffici in Svezia e negli Stati Uniti, ed è supportata da una rete estesa di partner di vendita nei mercati internazionali. La compagnia è stata fondata nel 1994 e le sue quote sono state aggiunte al mercato azionario Nasdaq First North Growth Market nel 2002 con il simbolo JLT. Eminova Fondkommission AB funge da Consulente Certificato. Scopri altro su www.jltmobile.com.

Allegato