Selskabsmeddelelse nr. 20

Aalborg, 29. april 2020





Efter gensidig aftale fratræder Jesper Frank sin stilling som salgsdirektør for Seluxit den 8. maj 2020.

Daniel Lux vil fremadrettet varetage ansvaret for salg og markedsføring i Seluxit.

Når Seluxit har større afklaring i forhold til følgerne af COVID-19, vil vi vurdere hvordan salgsorganisation, der p.t. består af 4 medarbejdere, skal se ud.

Daniel Lux, CEO:

” Vi er kede af at Jesper Frank, fratræder som salgsdirektør for Seluxit. Jesper har arbejdet meget engageret, dedikeret og målrettet for Seluxit siden sin ansættelse, og vi har flyttet os i den rigtige retning. Jeg har stor respekt for Jesper, og jeg vil gerne sige tak for et spændende, udfordrende og udviklende år. Jeg giver Jesper vores bedste anbefalinger, og ønsker ham al mulig hel og lykke i sit fremtidige virke.”

Jesper Frank, Salgsdirektør:

“Jeg har været rigtig glad for tiden hos Seluxit og for samarbejdet med ledelsen og virksomhedens dygtige og engagerede medarbejdere. Det er en speciel situation, som hele verden står i, jeg er dog overbevist om, at Seluxit står godt rustet, da virksomheden har fået opbygget et godt fundament. Jeg ønsker Seluxit held og lykke og alt mulig succes i fremtiden, og jeg ser frem til min næste udfordring”.





For yderligere oplysninger kontakt CEO Daniel Lux.

Du kan også abonnere på vores investornyhedsbrev på https://www.seluxit.com/investors og få vores selskabsmeddelelser direkte i din mail boks. Følg desuden med i nyheder fra Seluxit på

Seluxit A/S

Hjulmagervej 32B

9000 Aalborg

Denmark

Tel.: +45 46 922 722

E-mail: investor@seluxit.com

Web: www.seluxit.com

CVR/VAT nr. 29388237 Certified Adviser

Norden CEF ApS, V/ John Norden

Kongevejen 365, 2840 Holte

Denmark

Tel.: +45 20 720 200

E-mail: jn@nordencef.dk

Web: www.nordencef.dk

CVR/VAT nr. 31933048

Om Seluxit:

Seluxit er en Internet of Things (IoT) virksomhed. Vi hjælper producenter af fysiske produkter med at forbinde dem til Internettet, og få værdi af de data der genereres. Seluxits vision er at blive en væsentlig del af historien om Internet of Things – og hvordan vi som mennesker kan drage fordele af IoT produkter og systemer, samtidig med vi bevarer vores datasikkerhed og privatliv.