 

AUCTION DATE200429
CREDIT RATING CLASS1
FIXED PURCHASE RATE0.55 %
REQUESTED VOLUME2,000 MLN
TOTAL BID AMOUNT400 MLN
ACCEPTED VOLUME 400 MLN
PERCENTAGE ALLOTTED     100.00 %
NUMBER OF BIDS1


AUCTION DATE200429
CREDIT RATING CLASS2
FIXED PURCHASE RATE0.85 %
REQUESTED VOLUME2,000 MLN
TOTAL BID AMOUNT360 MLN
ACCEPTED VOLUME 360 MLN 
PERCENTAGE ALLOTTED     100.00 %
﻿NUMBER OF BIDS2