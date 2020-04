April 29, 2020 04:00 ET

April 29, 2020 04:00 ET

Valmet Oyj:n pörssitiedote 29.4.2020 klo 11.00



Valmet ja Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre ovat solmineet esisopimuksen, jonka mukaan Valmet toimittaa kaikkien päätuotantolinjojen avainteknologian ja automaation Metsä Fibren suunnitellulle Kemin biotuotetehtaalle.

Sopimuksen toteutuminen riippuu Metsä Fibren investointipäätöksestä. Metsä Fibre on ilmoittanut, että päätösvalmius Kemin biotuotetehtaan rakentamisesta arvioidaan saavutettavan syksyllä 2020. Toteutuessaan uusi biotuotetehdas tuottaisi vuodessa 1,5 miljoonaa tonnia sellua ja lukuisia muita biotuotteita. Uuden tehtaan tuotannon on suunniteltu alkavan vuonna 2023.

Valmetin odotettavissa olevan toimituksen arvioitu arvo olisi noin 350-400 miljoonaa euroa sisältäen Valmetin toimittamat avainlaitteistot. Toteutuessaan toimituksella olisi tärkeä vaikutus Valmetin ja sen alihankkijoiden työllisyydelle. Valmetin toimitusprojektin työllisyysvaikutus olisi arviolta noin 800 henkilötyövuotta, josta noin 500 Suomessa.

”Olemme asettaneet Kemin biotuotetehtaalle korkeat ympäristö-, materiaali- ja energiatehokkuustavoitteet. Valmet on pystynyt tarjoamaan meille teknologian näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Hyvä ja pitkä yhteistyö Valmetin kanssa luo hyvät edellytykset onnistuneelle tehdashankkeen toteutukselle ja biotuotetehtaan korkealle suorituskyvylle koko elinkaaren aikana”, sanoo Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.

”Metsä Groupin kanssa tekemämme pitkän yhteistyön aikana sekä Äänekosken biotuotetehtaalle menestyksekkäästi tekemämme innovatiivisen teknologiatoimituksen ansiosta olemme luoneet vahvan suhteen, joka on antanut erinomaisen pohjan yhteistyöllemme myös tässä uudessa suunnitellussa projektissa. Valinta kumppaniksi koko biotuotetehtaan teknologiatoimittajaksi, mukaan lukien tarvittava automaatio, on hyvä osoitus Valmetin kilpailukyvystä, luotettavuudesta ja teknologisista innovaatioista", sanoo Valmetin toimitusjohtaja Pasi Laine.

Tietoja Valmetin teknologiatoimituksesta Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaaseen

Esisopimuksen mukaan Valmet toimittaa sekä havu- että lehtipuusellun tuotantoon suunnitellun tuotantolinjan puunkäsittelystä valmiisiin sellupaaleihin sekä koko tehtaan automaatiojärjestelmän, johon sisältyy Valmetin teollisen internetin ratkaisuja. Lisäksi projektiin sisältyisi olemassa olevan sellutehtaan joidenkin osien modernisointia.

“Kokonaistoimituksen ansiosta voimme tarjota Metsä Fibrelle täyden hyödyn prosessiteknologian, automaation ja palvelut kattavasta innovatiivisesta kokonaistarjoomastamme. Valmetin teollisen internetin ominaisuuksien avulla voimme palvella Kemin biotuotetehdasta sekä paikan päällä että etänä. Tehtaaseen on tulossa johtavaa prosessiteknologiaa mukaan lukien uudistettu jatkuvatoiminen keittoteknologiamme ja edistyksellisintä automaatiota, mikä auttaa tehdasta saavuttamaan erinomaisen energiatehokkuuden, korkealaatuisen lopputuotteen ja korkean ympäristösuorituskyvyn. Lisäksi pesupuristinteknologiamme avulla voimme saavuttaa alhaiset jätevesimäärät ja matalan kemiallisen hapenkulutuksen (COD)”, sanoo Valmetin Sellu ja energia -liiketoimintalinjan johtaja Bertel Karlstedt.

Valmetin toimitukseen kuuluisi puunkäsittelyn, keitto- ja kuitulinjan, sellunkuivatuksen ja paalauksen, hajukaasujen hallinnan, haihduttamon, soodakattilan, kaustisoinnin, meesauunin, biomassan kuivurin ja kaasuttimen suunnittelu, hankinta, toimitus ja rakentamisen johtaminen. Lisäksi Valmetin toimitukseen kuuluisivat rikkihappolaitos sekä olemassa olevan tehtaan kuitulinjan uudistus ja voimakattilan uudistus rakentaminen mukaan luettuna. Integroitu rikkihappolaitos, joka tuottaa rikkihappoa tehtaan omista hajukaasuista, kehitettiin alun perin yhdessä Metsä Fibren kanssa Äänekosken biotuotetehtaalle.

Automaatiotoimitukseen kuuluisi teollisuusohjausjärjestelmä sisältäen Valmet DNA automaatiojärjestelmän, laitoksen tiedonhallintajärjestelmän, edistykselliset prosessiohjaukset (APC), analysaattorit ja online-mittaukset sekä erilliset järjestelmät sellun kuivatuskoneelle. Sopimukseen sisältyy Valmetin teollisen internetin sovelluksista simulaattorit ja optimointisäätöratkaisut valituille tehdasprosesseille sekä yhteydet Valmetin Performance Center ‑etäpalveluita varten.

Tietoa asiakkaasta Metsä Fibre

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2019 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 300 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Lisätietoja



Bertel Karlstedt, johtaja, Sellu ja energia -liiketoimintalinja, Valmet, puh. 010 672 0000

Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020





VALMET

Kari Saarinen

talousjohtaja

Pekka Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja





Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,5 miljardia euroa. Yli 13 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi , www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir