Winshuttle Evolve est la seule plateforme d'automatisation spécifiquement conçue pour digitaliser les processus de données stratégiques SAP dans l'ensemble de l'entreprise, incluant la fabrication, la supply chain, la comptabilité financière et bien d'autres processus.

Winshuttle, le leader des logiciels de gestion de données et d'automatisation des processus, est heureux d'annoncer le lancement d'Evolve, une plateforme d'automatisation des processus à la pointe disponible à partir du 30 avril 2020.

Evolve est la nouvelle génération de la plateforme d'automatisation phare de Winshuttle, utilisée par les entreprises du monde entier pour digitaliser des processus complexes intensifs en données. Contrairement à d'autres outils de BPA (Business Process Automation), Winshuttle Evolve propose une gestion étendue des données et des capacités d'intégration SAP étroites. Ce faisant, les entreprises peuvent digitaliser plus vite et éviter les conséquences coûteuses de mauvaises données et de défaillances de conformité.

Evolve permet à des utilisateurs sans compétences techniques en programmation de construire des solutions d'automatisation flexibles qui améliorent les résultats de l'entreprise et accélèrent la dynamique de transformation digitale, sans mettre à risque la sécurité ou les performances du système SAP. "Nous voulions concevoir une solution offrant à la fois de la souplesse et un faible coût total de possession, deux caractéristiques requises dans le monde post-moderne des ERP", explique Kristian Kalsing, vice-président Produits et Solutions. "Evolve est une plate-forme d'automatisation SAP sans code ou à faible code (No-code/low-code), présentant une combinaison unique d'automatisation des processus d'entreprise (BPA) et de capacités de gouvernance des données. Cette combinaison permet à l'entreprise de créer et de maintenir des actifs de données stratégiques plus rapidement - tout en garantissant que les données respectent les règles métiers et les procédures internes et réglementaires".

Parmi les capacités clés :

Choix de formulaires ou d'un front-end Excel

Éléments de formulaire SmartTable brevetés pour gérer de multiples enregistrements

Des formulaires intelligents, adaptés et basés sur les rôles

Liaison dynamique des processus

Tableaux de bord et rapports sur les processus

Validation des données SAP en direct

Échange de données automatisé avec SAP

Processus et pistes d'audit

Une architecture souple et extensible

Le besoin de rapidité et d'agilité n'a jamais été aussi grand, alors que les grandes entreprises se trouvent en concurrence avec des acteurs plus petits et plus agiles, issus du digital. Les analystes et les chefs d'entreprise s'accordent à dire que la transformation numérique est une priorité stratégique majeure pour les années à venir si les grandes organisations veulent survivre dans une économie mondiale de plus en plus dynamique et compétitive.

"Maintenant, plus que jamais, les entreprises cherchent des moyens de faire du digital un avantage concurrentiel", explique John Pierson, CEO de Winshuttle. "Parce que nous sommes reconnus comme experts en gestion de données SAP et en automatisation des processus, nos clients se tournent vers Winshuttle pour les aider à atteindre cet objectif plus rapidement, et nous sommes heureux de leur proposer la plate-forme Evolve en réponse. Basée sur 15 ans d'expérience, Evolve aidera les clients à obtenir des résultats à l'échelle de l'entreprise, à devenir plus agiles et à accélérer leurs efforts de transformation numérique".