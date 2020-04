EFECTE OYJ -- YHTIÖTIEDOTE -- 29.4.2020 klo 12.00





Efecte Oyj:n liiketoimintakatsaus 1-3/2020 - SaaS kasvoi 21%

SaaS-liikevaihto kasvoi 21% ja kansainvälinen SaaS-liikevaihto 61%

Käyttökate oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,4) ja liikevoitto -0,4 miljoonaa euroa (-0,5)

Liikevoittoprosentti parani -15%:sta -11%:iin

Aloitimme kustannussäästötoimenpiteet ja siirryimme täysin etätyöhön koronavirustilanteen seurauksena

Merkittäviä panostuksia tutkimukseen ja tuotekehitykseen myös tänä vuonna, julkinen rahoitus tukena

Ohjeistus: Vuonna 2020 SaaS-liikevaihdon odotetaan kasvavan 15-25% ja kannattavuuden parantuvan vertailukaudesta





Konsernin keskeiset tunnusluvut

MEUR 1-3/2020 1-3/2019 2019 Liikevaihto 3,7 3,5 13,8 Käyttökate (EBITDA) -0,3 -0,4 -1,0 Liikevoitto -0,4 -0,5 -1,4 SaaS MRR (1000 eur) 680 569 640





Toimitusjohtaja Niilo Fredrikson kommentoi kautta 1-3/2020:

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Efecten kasvu jatkui, kun maailma ympärillämme muuttui. SaaS-liikevaihtomme kasvoi 21% parantaen samalla kannattavuuttamme. Palveluiden kasvutahti oli hidas 4% pandemian alkaessa vaikuttaa asiakkaidemme toimintaan. Olen ylpeä siitä, miten Efecten tiimi on tarttunut haasteeseen tässä poikkeuksellisessa tilanteessa turvatakseen kaikkien terveyden ja turvallisuuden, pitääkseen huolta asiakkaistamme ja jatkaakseen liiketoimintamme edistämistä.

Liiketoimintamme Suomen ulkopuolella kasvoi jälleen vahvasti Skandinavian vahvan palveluliikevaihdon ja DACH-alueen jatkuvan SaaS-kasvun ansiosta. DACH-alueen maajohtajana vuodesta 2017 toiminut Christian Frauen lähti Efecteltä tarkastelujakson aikana. Uudeksi maajohtajaksi on nimetty Norman Rohde. Hän aloittaa tehtävissään kesäkuun alussa ja tuo mukanaan pitkän kokemuksen menestyksekkäästä ohjelmistomyynnin johtamisesta. Olin myös iloinen siitä, että saksalainen markkinatutkimusyhtiö Research in Action vahvisti kilpailukykyisyytemme arvioimalla Efecten ITSM-markkinavertailunsa parhaaksi hinta-suorituskykysuhteella mitattuna.

Strategiamme mukaisesti autamme palveluorganisaatioita digitalisoimaan ja automatisoimaan heidän työtään. Jatkoimme tarjoamamme kehittämistä tämän strategian mukaisesti. Yhtenä kohokohtana tiimimme innovoi yhdessä ratkaisuita, jotka auttavat asiakkaitamme ja yhteiskuntaa vastaamaan pandemiatilanteeseen. Tämän työn tuloksena julkaisimme maaliskuussa Efecte Crisis Ops -ratkaisun ja saatoimme sen vapaasti saataville kaikille asiakasyhteisössämme.

Koronaviruksen aiheuttama pandemia koskettaa meitä kaikkia, ja olemme ryhtyneet toimenpiteisiin sen vaikutusten pienentämiseksi ja tuloslaskelmamme ja taseemme suojaamiseksi. Tämä on tarpeen liiketoimintamme tulevaisuuden varmistamiseksi. Osalla toimenpiteistä voi olla vaikutusta tiimimme jäseniin ja olen tästä vilpittömästi pahoillani. Samaan aikaan Efecten ydinliiketoiminta on vakaalla pohjalla ja yhteinen velvollisuutemme on ryhtyä tarvittaviin muutoksiin, jotta henkilökuntamme, asiakkaidemme ja liiketoimintamme pitkän tähtäimen menestys on turvattu.

Koronaviruksen vaikutus ja toimintamallimme kannattavuuskehityksen ylläpitämiseksi

Kun suuri osa liikevaihdostamme tulee toistuvaisluonteisista maksuista ja tiimimme on tottunut tekemään etätöitä, olemme monia muita paremmassa asemassa. Pandemian alkuvaiheessa työntekijämme siirtyivät tekemään etätöitä kokoaikaisesti aiemman osa-aikaisen etätyön sijaan. Pilvipalvelumme toimivat kuten aiemminkin ja meillä on täysi kyky toimittaa kaikkia konsulttipalveluitamme uusista käyttöönotoista koulutuksiin saakka. Efecten asiakaspalvelu käyttää omaa tuotettamme ja voi toimia täydellä kapasiteetilla myös etänä.

Tästä huolimatta yleinen taloudellinen hidastuminen vaikuttaa myös meidän liiketoimintaamme erityisesti palveluliiketoiminnan osalta ja odotamme tilanteen jatkuvan suurimman osan tätä vuotta. Näimme ensimmäisellä kvartaalilla merkittävän laskun palvelutilausten määrässä edelliseen vuoteen verrattuna ja odotamme laskun jatkuvan toisella neljänneksellä. Identiteetinhallintaan liittyvien palveluiden näkymä on heikentynyt suhteessa enemmän verrattuna palvelunhallintaan, joka on pääliiketoimintaamme. Hidastuva tilauskertymä näkyy ennustettua hitaampana palveluliikevaihdon kasvuna. Koska palveluliiketoimintamme myyntikate on positiivinen, aiheuttaa tämä painetta myös kannattavuudellemme. Ja vaikka SaaS-liiketoimintamme odotetaan kasvavan hyvin tänäkin vuonna, markkina pysyy epävarmana niin SaaS- kuin palveluliiketoiminnan osalta.

Meidän täytyy jatkaa viisi vuosineljännestä jatkunutta positiivista tuloskehitystä varmistaaksemme Efecten menestyksen ja kestävän kehityksen. Ympäristössä, jossa liikevaihdon kasvu hidastuu, tarkoittaa tämä kustannustason sopeuttamista vastaavalla tavalla. Tämän vuoksi olemme aloittaneet lukuisia kustannussäästötoimenpiteitä tarkastelukauden aikana. Olemme kiihdyttäneet ponnistuksia huhtikuun aikana ja jatkamme näin tulevaisuudessakin. Kaikkien kustannussäästötoimenpiteiden tarkoituksena on tarvittavien lyhyen tähtäimen säästöjen toteuttaminen siten, että jatkamme pitkän tähtäimen menestyksen kannalta tarvittavia investointeja.

Tuotekehitysinvestoinnit

Jatkamme päättäväisesti merkittäviä investointeja tuotekehitykseen myös tänä vuonna. Eurooppalaisena vaihtoehtona alamme globaaleille pelureille olemme usein Daavid, joka kilpailee valtavia summia tutkimukseen ja kehitystyöhön sijoittavia globaaleja Goljatteja vastaan. Meidän täytyy olla fiksuja, tehokkaita ja ajatella pitkällä tähtäimellä jatkaaksemme menestystarinaamme suomalaisen ohjelmistotuoteliiketoiminnan rakentamisessa ja pysyäksemme kannattavina pitkällä tähtäimellä.

Olemme tänä vuonna hakeneet ja saaneet kahdella eri päätöksellä julkista rahoitusta tuotekehityksemme tueksi. Nopeasti muuttuvassa ja globaalissa markkinassa toimivana kasvuyrityksenä, tämän rahoituksen rooli on meille merkittävä. Sen avulla voimme kiihdyttää tutkimus- ja kehityshankkeitamme, joiden tavoitteena on varmistaa asemamme huippukilpailukykyiset tuotteet omaavana eurooppalaisena vaihtoehtona.

Ensimmäinen päätös koskee projektia, joka on otsikoitu “Tukiäly tukipalveluagenttien avustamiseksi” (Augmentented intelligence for Support Agent Assistance). Aloitimme tämän tutkimusprojektin vuoden 2019 puolella ja jätimme rahoitushakemuksen helmikuun alkupuolella. Huhtikuun alussa Business Finland myönsi projektille rahoitusta yhteensä 220.000 euroa. Toinen päätös koskee projektia, joka on otsikoitu ”Toiminnan uudelleenjärjestely Efecten baseline-ohjelmistoratkaisun ja modernisoidun käyttöliittymän kehittämiseksi”. Projekti vastaa pandemian myötä muuttuneeseen markkinatilanteeseen, jossa asiakkaiden ostokäyttäytyminen myös yritysohjelmistojen puolella siirtyy aiempaa enemmän etusijassa verkossa tapahtuvaksi. Tämä kasvattaa click-try-buy -tyyppisen myyntimallin merkitystä ja kiihdytämme ponnistuksiamme kehittääksemme tarjoamaamme tähän suuntaan. Business Finland päätti myöntää viime viikolla projektille rahoitusta 100.000 euroa koronavirustilanteeseen liittyvästä ohjelmastaan (kehitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteessa).

Muut kehitykset

Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 105 (104). Henkilöstöstä 87 oli Suomessa (83), 11 Saksassa (12) ja 7 Ruotsissa (9). Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella 105 (103).

Yhtiöllä ei ollut korollista lainaa katsauskauden lopussa. Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 4,5 miljoonaa euroa (3/2019: 5,7 miljoonaa euroa).

Pitkän ajan taloudelliset tavoitteet

Efecten tavoitteena on yli 20 prosentin keskimääräinen vuosittainen SaaS-liikevaihdon orgaaninen kasvu vuosina 2020 - 2023. Voimakkaat panostukset kansainvälistymiseen ja tuotekehitykseen alentavat liikevoittoamme lähivuosina, mutta strategiakauden loppua kohden yhtiö tavoittelee kaksinumeroista liikevoittoprosenttia.

Näkymät vuodelle 2020

Vuonna 2020 SaaS-liikevaihdon odotetaan kasvavan 15-25% ja kannattavuuden parantuvan vertailukaudesta

Seuraava tulosjulkistus

Efecte julkistaa 26.8.2020 puolivuotiskatsauksen 1-6/2020.

Lisätietoja:

Talousjohtaja Taru Mäkinen, +358 40 507 1085

Toimitusjohtaja Niilo Fredrikson, +358 50 356 7177





Efecte Oyj

Efecte auttaa palveluorganisaatioita digitalisoimaan ja automatisoimaan työtään. Eurooppalaiset asiakkaamme käyttävät pilvipalveluitamme toimiakseen ketterämmin, parantaakseen loppukäyttäjäkokemusta ja säästääkseen kustannuksissa. Ratkaisuitamme käytetään muun muassa IT-palvelunhallintaan ja tiketöintiin sekä työtekijäkokemuksen, liiketoiminnan työnkulkujen ja asiakaspalvelun parantamiseen. Olemme eurooppalainen vaihtoehto alamme globaaleille pelureille. Pääkonttorimme sijaitsee Suomessa ja alueelliset toimipisteemme Saksassa ja Ruotsissa. Efecte on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.