RECORDATI: L’ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO DEL 2019. DIVIDENDO DI € 1,00 PER OGNI AZIONE (+8,7% vs 2018).

L’Assemblea approva il bilancio 2019: ricavi netti consolidati € 1.481.8 milioni (+9,6% vs 2018), EBITDA (1) € 544,0 milioni (+9,0%), utile operativo € 465,3 milioni (+5,2%), utile netto € 368,9 milioni (+18,1%), che comprende un beneficio fiscale straordinario di € 27,0 milioni derivante dal “Patent box” concordato con le autorità fiscali italiane nel mese di dicembre 2019. Escluso questo beneficio l’utile netto sarebbe di € 341,9 milioni (+9,4%).

€ 544,0 milioni (+9,0%), utile operativo € 465,3 milioni (+5,2%), utile netto € 368,9 milioni (+18,1%), che comprende un beneficio fiscale straordinario di € 27,0 milioni derivante dal “Patent box” concordato con le autorità fiscali italiane nel mese di dicembre 2019. Escluso questo beneficio l’utile netto sarebbe di € 341,9 milioni (+9,4%). Approvata la distribuzione di un dividendo di € 1,00 per ciascuna azione (+8,7% vs 2018), di cui € 0,48 già pagato nel mese di novembre 2019.

Incrementato il numero di Amministratori da undici a dodici; nominati Amministratori Francesco Balestrieri, Giorgio De Palma, Guido Guidi e Piergiorgio Peluso (indipendente).

Alfredo Altavilla nominato Presidente non esecutivo del Consiglio di Amministrazione; Guido Guidi nominato Vice Presidente; Michaela Castelli nominata Lead Independent Director.

Nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022.

Conferito l’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2028 alla EY S.p.A..

Approvata la Politica in materia di remunerazione e preso atto favorevolmente dei compensi per l’esercizio 2019.

Rinnovata l’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie.

Ricavi consolidati nel primo trimestre 2020: € 429,2 milioni (+12,1% vs primo trimestre 2019) e comprendono acquisti anticipati da parte di grossisti e farmacie per fare fronte all’emergenza da Covid-19 stimati in circa € 20 milioni, che si prevede verranno riassorbiti nel secondo trimestre.



Milano, 29 aprile 2020 – In data odierna si è tenuta l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Recordati S.p.A..

L’Assemblea degli Azionisti di Recordati S.p.A. ha approvato il bilancio 2019 della società redatto in conformità ai principi contabili IFRS. Alla stessa sono stati presentati il bilancio consolidato del Gruppo, anch’esso redatto in conformità ai principi contabili IFRS, nonché la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2019 ai sensi del D. Lgs. 254/16 del 30 dicembre 2016. Nelle tabelle allegate sono sintetizzati i risultati dei bilanci 2019 già illustrati nel comunicato stampa del 18 marzo 2020. Nel 2019 i ricavi consolidati di Recordati sono stati pari a € 1.481.8 milioni (+9,6% vs 2018), l’EBITDA (1) è stato pari a € 544,0 milioni (+9,0%), l’utile operativo è stato pari a € 465,3 milioni (+5,2%), l’utile netto è stato pari a € 368,9 milioni (+18,1%), che comprende un beneficio fiscale straordinario di € 27,0 milioni derivante dal “Patent box” concordato con le autorità fiscali italiane nel mese di dicembre 2019. Escluso questo beneficio l’utile netto sarebbe stato di € 341,9 milioni (+9,4%). I ricavi internazionali hanno rappresentato il 81,0% dei ricavi complessivi.

L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato, su proposta del Consiglio di Amministrazione la distribuzione agli azionisti di un dividendo pari a € 0,52, a saldo dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2019 di € 0,48, per ciascuna delle azioni in circolazione alla data di stacco cedola (n. 25), il 18 maggio 2020 (con pagamento il 20 maggio 2020 e record date il 19 maggio 2020), escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data. Il dividendo complessivo per azione dell’esercizio 2019 ammonta perciò a € 1,00 per azione (€ 0,92 per azione nel 2018).

(1) Utile netto prima delle imposte, degli oneri e proventi finanziari netti, degli ammortamenti e delle svalutazioni di immobili, impianti e macchinari e attività immateriali.

Ulteriori delibere rilevanti

Integrazione del Consiglio di Amministrazione

L’Assemblea degli Azionisti di Recordati S.p.A. ha approvato l’incremento del numero degli Amministratori da undici a dodici ed, essendo divenute efficaci le dimissioni rese in data 18 marzo 2020 da Flemming Ørnskov, Søren Vestergaard-Poulsen e Francisco Javier de Jaime Guijarro, su proposta dell’azionista di maggioranza FIMEI S.p.A., ha nominato nuovi Amministratori Francesco Balestrieri, Giorgio De Palma, Guido Guidi e Piergiorgio Peluso, i quali rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione vigente, ovvero sino all’Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

Tra i nuovi amministratori, Piergiorgio Peluso si è qualificato indipendente ai sensi del D.Lgs 58/1998 (TUF) e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana Spa, adottato dalla Società.

Il curriculum vitae degli amministratori è disponibile sul sito della Società www.recordati.it nella sezione relativa all’odierna Assemblea (nell’ambito della Sezione Investors).

I neoamministratori hanno dichiarato di non possedere azioni Recordati.

L’Assemblea degli Azionisti ha altresì approvato la proposta del socio di controllo FIMEI S.p.A. di attribuire a ciascuno dei neonominati consiglieri, ad eccezione del consigliere Giorgio De Palma che ha dichiarato di non voler percepire alcun compenso, un compenso pari a € 60.000 lordi annui (in linea con quello attribuito agli altri amministratori dall’Assemblea del 5 Febbraio 2019) salvi gli ulteriori compensi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, per gli amministratori investiti di particolari cariche (inclusa la partecipazione ai comitati che saranno costituiti in seno al Consiglio di Amministrazione) ai sensi dell’art. 2389, comma 3, del Codice Civile.



Infine, l’Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di autorizzare l’esonero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dal divieto di concorrenza previsto dall’art. 2390 del codice civile con riferimento agli incarichi da essi ricoperti in altre società e resi noti alla data odierna.

Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2028

L’Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022 (e quindi sino all’Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022); sono stati eletti: Livia Amidani Aliberti (Sindaco Effettivo), Ezio Simonelli (Sindaco Effettivo), Patrizia Paleologo Oriundi (Sindaco Supplente), tratti dalla lista dell’azionista di maggioranza FIMEI S.p.A.; Antonio Santi (Presidente) e Andrea Balelli (Sindaco Supplente), tratti dalla lista presentata da altri azionisti – un gruppo di SGR e investitori istituzionali – che detengono lo 0,795% del capitale sociale. L’Assemblea ha inoltre approvato la remunerazione del Collegio Sindacale.

I profili professionali dei componenti il nuovo Collegio Sindacale sono reperibili sul sito della Società www.recordati.it nella sezione relativa all’odierna Assemblea (nell’ambito della Sezione Investors).

L’Assemblea degli Azionisti ha, altresì, conferito l’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2028 alla EY S.p.A.

Politica in materia di remunerazione e resoconto sui compensi per il 2019

L’Assemblea ha approvato la Politica in materia di remunerazione per il 2020 ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 e ha preso atto favorevolmente del resoconto sui compensi relativo all'attuazione nell'esercizio 2019 della politica approvata dall'Assemblea degli azionisti dell’11 aprile 2019, entrambi parte della Relazione sulla Remunerazione che è disponibile sul sito internet aziendale, nella sezione relativa all’odierna Assemblea (nell’ambito della Sezione Investors) nonché nella sezione relativa alle Relazioni sulla Remunerazione (nell’ambito della Sezione Corporate Governance).

Rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie

L’Assemblea degli Azionisti ha autorizzato l’acquisto e disposizione di azioni proprie fino all’Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2020. Si precisa che tale proposta risponde, in coerenza con gli scorsi esercizi, a molteplici scopi:

(i) finalità connesse all’adempimento di obbligazioni derivanti dai piani di stock option già adottati dalla Società e agli altri eventuali piani di stock option che dovessero essere in futuro approvati;

(ii) finalità di natura industriale, in quanto l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie, ove concessa, potrà consentire di realizzare operazioni quali la vendita, il conferimento e la permuta di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o la conclusione di accordi con partner strategici che rientrino negli obiettivi di espansione del Gruppo;

(iii) finalità di sostegno alla liquidità delle azioni ordinarie Recordati, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni del titolo ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l’andamento del mercato.

Il numero massimo di azioni acquistabili, è 5.000.000 e, comunque, in misura tale che in qualunque momento il valore nominale complessivo delle azioni proprie possedute dalla Società non abbia mai a superare la quinta parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni eventualmente possedute dalle società controllate, per un potenziale esborso massimo di € 200.000.000, ad un prezzo minimo non inferiore al valore nominale dell’azione Recordati (€ 0,125) e ad un corrispettivo massimo non superiore alla media dei prezzi ufficiali di Borsa delle cinque sedute precedenti l’acquisto, aumentata del 5%. Gli eventuali acquisti potranno essere effettuati anche mediante il conferimento di appositi incarichi ad intermediari specializzati e dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme di legge applicabili ed eventualmente avvalendosi delle prassi ammesse da Consob in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE n. 596/2014, ove applicabili. Alla data del 28 aprile 2020 la Società detiene in portafoglio n. 4.167.302 azioni proprie, corrispondenti all’1,993% del capitale sociale.

Consiglio di Amministrazione post Assemblea

Al termine dell’Assemblea si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione che ha nominato Alfredo Altavilla, Presidente non esecutivo, Guido Guidi, Vice Presidente e Michaela Castelli, Lead Independent Director.

Tra i tre neoamministratori che non hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza, il Consiglio di Amministrazione ha qualificato Giorgio De Palma quale amministratore esecutivo ai sensi del Codice di Autodisciplina vigente, in quanto ricopre un incarico direttivo in CVC Capital Partners, riguardando tale incarico anche Recordati.

Sulla base della dichiarazione resa dal neo nominato Amministratore Piergiorgio Peluso e delle informazioni a disposizione della Società, il Consiglio di Amministrazione ha, poi, valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza, sia ai sensi del D. Lgs. 58/1998 sia del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate adottato da Borsa Italiana, in capo allo stesso.

Sulla base delle dichiarazioni rese dai Sindaci e delle informazioni a disposizione della Società, il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, proceduto a verificare la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina in capo ai componenti del Collegio Sindacale, confermando tale qualifica in capo a tutti i membri del Collegio Sindacale, condividendo l’esito delle verifiche sulla sussistenza di tali requisiti svolte dal Collegio Sindacale dopo la nomina.

Il Consiglio ha, poi, preso atto delle dimissioni del Consigliere Jo Le Couilliard quale membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e ha nominato Piergiorgio Peluso in sua sostituzione. Il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità è quindi composto dagli Amministratori indipendenti e non esecutivi Michaela Castelli, Presidente, Silvia Candini e Piergiorgio Peluso. Invariata la composizione del Comitato per la Remunerazione (Jo Le Couilliard, Presidente, Silvia Candini e Michaela Castelli).

Da ultimo, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, ha confermato l’Organismo di Vigilanza ex D. lgs. 231/2001 nella sua composizione uscente (Silvano Corbella, Presidente e Andrea Scafidi, componenti esterni e Giovanni Minora, responsabile Audit & Compliance di Recordati, componente interno).

Primi tre mesi 2020

I ricavi consolidati del Gruppo nel primo trimestre 2020 sono pari a € 429,2 milioni, in crescita del 12,1% con rispetto al primo trimestre dell’anno precedente. Questo risultato comprende acquisti anticipati da parte di grossisti e farmacie per fare fronte all’emergenza da Covid-19 stimati in circa € 20 milioni, che si prevede verranno riassorbiti nel secondo trimestre.

Recordati (Reuters RECI.MI, Bloomberg REC IM), fondata nel 1926, è un gruppo farmaceutico internazionale, quotato alla Borsa Italiana (ISIN IT 0003828271), con più di 4.300 dipendenti, che si dedica alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti farmaceutici. Ha sede a Milano, e attività operative in tutti i paesi Europei, compresa la Russia, in Turchia, Nord Africa, Stati Uniti d’America, Canada, Messico, alcuni paesi del Sud America, Giappone e Australia. Un’efficiente rete di informatori scientifici del farmaco promuove un’ampia gamma di farmaci innovativi, sia originali sia su licenza, appartenenti a diverse aree terapeutiche compresa un’attività specializzata nelle malattie rare. Recordati si propone come partner di riferimento per l’acquisizione di nuove licenze per i suoi mercati. Recordati è impegnata nella ricerca e sviluppo di farmaci innovativi e in particolare di terapie per malattie rare. I ricavi consolidati nel 2019 sono stati pari a € 1.481,8 milioni, l’utile operativo è stato pari a € 465,3 milioni e l’utile netto è stato pari a € 368,9 milioni.

Per ulteriori informazioni:

Sito Recordati: www.recordati.it

Investor Relations Ufficio Stampa

Marianne Tatschke Studio Noris Morano

(39)0248787393 (39)0276004736, (39)0276004745

e-mail: investorelations@recordati.it e-mail: norismorano@studionorismorano.com



Questa comunicazione contiene valutazioni e ipotesi su fatti futuri ("forward-looking statements" nel significato di cui all’U.S. Private Securities Litigation Reform Act del 1995) che riflettono la migliore stima in base a quanto attualmente noto. Tali valutazioni e ipotesi, tuttavia, dipendono anche da numerosi fattori esterni, fuori dal controllo della società, e da avvenimenti incerti, che sono soggetti a numerosi rischi. I risultati futuri potrebbero differire anche sensibilmente da quanto espresso o deducibile da questa comunicazione. Le citazioni e descrizioni di “specialità etiche Recordati”, soggette a prescrizione medica, vengono date solo per informare gli azionisti sull’attività della Società e non hanno alcun intendimento né di promuovere né di consigliare l’uso delle specialità stesse.





GRUPPO RECORDATI

Sintesi dei risultati consolidati,

secondo principi contabili internazionalmente riconosciuti (IAS/IFRS)

(in migliaia di €)

CONTO ECONOMICO 2019 2018* Variazione % RICAVI NETTI 1.481.848 1.352.235 9,6 Costo del venduto (436.901) (395.569) 10,4 UTILE LORDO 1.044.947 956.666 9,2 Spese di vendita (372.803) (333.497) 11,8 Spese di ricerca e sviluppo (129.681) (109.693) 18,2 Spese generali e amministrative (72.783) (67.722) 7,5 Altri (oneri)/proventi netti (4.414) (3.535) 24,9 UTILE OPERATIVO 465.266 442.219 5,2 (Oneri)/Proventi finanziari netti (21.122) (24.284) (13,0) UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE** 444.144 417.935 6,3 Imposte (75.278) (105.513) (28,7) UTILE NETTO DI GRUPPO 368.866 312.422 18,1 Attribuibile a: Gruppo 368.825 312.376 18,1 Azionisti Terzi 41 46 (10,9)

* Il Gruppo ha adottato per la prima volta il principio contabile IFRS 16 al 1 gennaio 2019 utilizzando il metodo retroattivo modificato. Secondo questo metodo le informazioni comparative non sono modificate e l’eventuale effetto cumulativo della prima applicazione, non significativo per il Gruppo, è contabilizzato negli utili portati a nuovo.

** Le imposte dell’esercizio 2019 includono come evento non ricorrente il beneficio fiscale per “Patent box”: € 27,0 milioni relativi agli esercizi precedenti ed € 8,3 milioni relativi al 2019

UTILE NETTO PER AZIONE 2019 2018 Variazione % Base € 1,800 € 1,529 17,7 Diluito € 1,764 € 1,494 18,1

L’utile netto per azione base è calcolato sul numero medio di azioni in circolazione nei rispettivi periodi, pari a n. 204.959.193 per il 2018 e n. 204.379.165 per il 2019. Tali valori sono calcolati deducendo le azioni proprie in portafoglio, la cui media è pari a n. 4.165.963 per il 2019 e n. 4.745.991 per il 2018.

L’utile netto per azione diluito è calcolato tenendo conto delle opzioni assegnate ai dipendenti.

COMPOSIZIONE RICAVI NETTI 2019 2018 Variazione % Totale ricavi 1.481.848 1.352.235 9,6 Italia 287.289 273.197 5,2 Internazionali 1.194.559 1.079.038 10,7







GRUPPO RECORDATI

Sintesi dei risultati consolidati,

secondo principi contabili internazionalmente riconosciuti (IFRS)

(in migliaia di €)

ATTIVITA’ 31.12.2019 31.12.2018* Immobili, impianti e macchinari 133.342 103.582 Attività immateriali 1.161.760 672.106 ** Avviamento 577.973 577.786 ** Altre partecipazioni e titoli 38.566 20.773 Crediti 16.426 5.860 Attività fiscali differite 71.513 81.227 ** TOTALE ATTIVITA’ NON CORRENTI 1.999.580 1.461.334 Rimanenze di magazzino 226.885 206.084 Crediti commerciali 296.961 245.742 Altri crediti 79.949 38.462 Altre attività correnti 7.683 5.193 Strumenti derivati valutati al fair value (cash flow hedge) 9.949 6.414 Investimenti finanziari a breve termine e disponibilità liquide 187.923 198.036 TOTALE ATTIVITA’ CORRENTI 809.350 699.931 TOTALE ATTIVITA’ 2.808.930 2.161.265

* Il Gruppo ha adottato per la prima volta il principio contabile IFRS 16 al 1 gennaio 2019 utilizzando il metodo retroattivo modificato. Secondo questo metodo le informazioni comparative non sono modificate e l’eventuale effetto cumulativo della prima applicazione, non significativo per il Gruppo, è contabilizzato negli utili portati a nuovo.

** Valori rideterminati in seguito alla modifica dell’allocazione del prezzo di acquisizione di Tonipharm S.a.s.

GRUPPO RECORDATI

Sintesi dei risultati consolidati,

secondo principi contabili internazionalmente riconosciuti (IFRS)

(in migliaia di €)

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ 31.12.2019 31.12.2018* Capitale sociale 26.141 26.141 Riserva sovrapprezzo azioni 83.719 83.719 Azioni proprie (93.480) (145.608) Riserva per strumenti derivati valutati al fair value (5.357) (8.399) Differenza da conversione dei bilanci in valuta estera (146.866) (154.146) Altre riserve 64.651 43.081 Utili indivisi 999.708 897.990 Utile 368.825 312.376 Acconto sul dividendo (98.764) (91.761) Patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante 1.198.577 963.393 Patrimonio netto attribuibile a partecipazioni di terzi 234 193 TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.198.811 963.586 Finanziamenti – dovuti oltre un anno 937.344 640.647 Fondo trattamento di fine rapporto e altri benefici 20.557 19.547 Passività per imposte differite 43.172 43.486 ** Altri debiti 22.292 3.257 TOTALE PASSIVITA’ NON CORRENTI 1.023.365 706.937 Debiti commerciali 175.481 165.020 Altri debiti 185.706 85.534 Debiti tributari 21.094 42.149 Altre passività correnti 12.543 19.359 Fondi per rischi e oneri 17.933 21.446 Strumenti derivati valutati al fair value (cash flow hedge) 10.788 9.746 Finanziamenti – dovuti entro un anno 149.817 130.583 Debiti verso banche e altri 13.392 16.905 TOTALE PASSIVITA’ CORRENTI 586.754 490.742 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ 2.808.930 2.161.265

* Il Gruppo ha adottato per la prima volta il principio contabile IFRS 16 al 1 gennaio 2019 utilizzando il metodo retroattivo modificato. Secondo questo metodo le informazioni comparative non sono modificate e l’eventuale effetto cumulativo della prima applicazione, non significativo per il Gruppo, è contabilizzato negli utili portati a nuovo.

** Valori rideterminati in seguito alla modifica dell’allocazione del prezzo di acquisizione di Tonipharm S.a.s.

RECORDATI S.P.A.

Sintesi dei risultati,

secondo principi contabili internazionalmente riconosciuti (IFRS)

(in migliaia di €)

2019 2018 Variazione % Totale ricavi netti 446.883 450.741 (0,9) Utile operativo 132.065 152.175 (13,2) Utile prima delle imposte 240.781 263.896 (8,8) Utile netto 241.092 217.330 10,9





31.12.2019 31.12.2018 Attività non correnti 1.597.320 1.253.889 Attività correnti 391.986 310.340 TOTALE ATTIVITÀ 1.989.306 1.564.229 Patrimonio netto 435.426 336.058 Passività non correnti 991.794 707.431 Passività correnti 562.086 520.740 TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO 1.989.306 1.564.229

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Luigi La Corte dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Allegato