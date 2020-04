ROMA, April 29, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un altro carico di slot machine di qualità approda sulla piattaforma online di NetBet , dopo una nuova intesa nata tra il casinò italiano e la compagnia produttrice di giochi Booming Games.



Design moderno, grafica nitida e funzionalità intuitive sono il brillante biglietto da visita presentato dalla Booming Games. Un proveditore che ne ha fatta di strada all’interno del competitivo mercato dell’iGaming. Con un’offerta in continua espansione tra Europa ed Asia, si appresta a diventare uno dei nuovi leader mondiali dei produttori di giochi online.

Terza acquisizione del mese per il nostro casinò, che aggiunge al proprio catalogo un altro fornitore di successo. A pochi mesi dal suo ventesimo compleanno, NetBet si ripropone nuovamente come una delle scelte più valide del mondo delle case gioco virtuali. Una questione di quantità, ma soprattutto di qualità per la nostra piattaforma online, che apre le sue porte solo a partner con un certo livello di esperienza come Booming Games. L’ennesima annessione alla nostra lista è sinonimo di quanto NetBet stia investendo sul mercato italiano, che al momento si distingue come uno tra i più vibranti.

Claudia Georgevici, PR Manager di NetBet prosegue poi: “Un altro tassello che aggiunge ancora più prestigio alla nostra offerta. Booming Games si sta rivelando come una delle compagnie di produzione più dinamiche del momento. Siamo convinti che questa collaborazione possa andare lontano”.

Contatti: pr@netbet.it