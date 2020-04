L'application de visionneuse mobile MindManager Go pour iOS et Android permet aux utilisateurs d'afficher, de parcourir et de filtrer les maps en fonction des balises, des icônes, etc.

OTTAWA, 29 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- MindManager pour Mac 13 fournit une plate-forme centrale qui permet aux équipes de prendre le contrôle visuel de leurs projets, tâches et données afin d’assurer le succès de l’entreprise. Fort d’outils conçus pour transformer les informations en diagrammes visuels intuitifs, ainsi que d’applications mobiles permettant de capturer des informations et d’afficher des maps à tout moment, MindManager® favorise une meilleure prise de décision avec un flux d’idées fluide.



« Cette version accroît considérablement les fonctions de MindManager pour Mac en lui conférant des capacités étendues de visualisation, productivité et gestion de projets. Inspirées des indications de notre communauté, ces modifications fournissent de nouveaux outils permettant d’harmoniser les informations, d’augmenter la productivité et d’exécuter des plans d’action. De plus, les utilisateurs Mac disposeront de nouvelles expériences spécifiques à leur plate-forme favorite, y compris l’accès à iCloud, la prise en charge de Sidecar et plus encore », indique Blair Young, Directeur de la gestion des produits pour MindManager.

MindManager pour Mac permet aux utilisateurs de dégager l’essentiel de leurs données afin d'atteindre leurs objectifs commerciaux. Cette version renforce les fonctionnalités de base dans les domaines de la gestion de projet et de la productivité et prend également en charge des fonctionnalités spécifiques à macOS.

Des outils de gestion de projet améliorés

Nouveau - Diagrammes de Gantt : les utilisateurs peuvent facilement planifier, coordonner et exécuter des projets grâce à la nouvelle fonction de Gantt, qui donne la possibilité d’ajouter, de modifier et de visualiser les éléments de projet, de définir des dates importantes, d’afficher des chemins critiques, de consolider les tâches, etc.

les utilisateurs peuvent facilement planifier, coordonner et exécuter des projets grâce à la nouvelle fonction de Gantt, qui donne la possibilité d’ajouter, de modifier et de visualiser les éléments de projet, de définir des dates importantes, d’afficher des chemins critiques, de consolider les tâches, etc. Nouveau - Coût des projets : il est maintenant facile et rapide d’ajouter des coûts individuels aux maps de projets. Les chiffres peuvent être facilement actualisés et les sommes calculées afin de disposer d’une visibilité instantanée. Pour gérer les exceptions et garantir le respect du budget, il est possible de personnaliser les SmartRules™ qui sont déclenchées lorsque les coûts sont supérieurs aux paramètres définis.

il est maintenant facile et rapide d’ajouter des coûts individuels aux maps de projets. Les chiffres peuvent être facilement actualisés et les sommes calculées afin de disposer d’une visibilité instantanée. Pour gérer les exceptions et garantir le respect du budget, il est possible de personnaliser les SmartRules™ qui sont déclenchées lorsque les coûts sont supérieurs aux paramètres définis. Nouveau - Vue Balise : pour acquérir une visibilité de la progression et du statut des tâches individuelles, les utilisateurs ont la possibilité d’afficher leurs projets sous la forme d’une vue composée de colonnes de type Kanban.

Accès aux données et informations sur toutes les plates-formes

Nouveau - Prise en charge de MindManager Snap : l’outil de capture MindManager Snap facilite la capture d’images, de liens et de notes de texte directement à partir du bureau, du navigateur Chrome ou d’un appareil mobile iOS ou Android de l’utilisateur. Le contenu capturé est stocké de façon sécurisée dans une file d’attente basée sur le Cloud et peut être ajouté ultérieurement aux maps par glisser-déposer dans MindManager pour Mac 13.

l’outil de capture MindManager Snap facilite la capture d’images, de liens et de notes de texte directement à partir du bureau, du navigateur Chrome ou d’un appareil mobile iOS ou Android de l’utilisateur. Le contenu capturé est stocké de façon sécurisée dans une file d’attente basée sur le Cloud et peut être ajouté ultérieurement aux maps par glisser-déposer dans MindManager pour Mac 13. Nouveau - Prise en charge de MindManager Go (pour iOS et Android) : les utilisateurs peuvent afficher, parcourir et filtrer le contenu des maps selon les balises, les icônes, etc. sur leur iPhone, iPad ou appareil Android.

Expériences uniques disponibles uniquement sous Mac

Nouveau - Prise en charge iCloud : stocker et accéder aux maps à l’aide d’un compte iCloud est désormais possible.

stocker et accéder aux maps à l’aide d’un compte iCloud est désormais possible. Nouveau - Prise en charge de macOS Catalina Sidecar : les utilisateurs peuvent étendre leur bureau ou en afficher une image en miroir sur leur iPad pour leurs réunions et présentations.

les utilisateurs peuvent étendre leur bureau ou en afficher une image en miroir sur leur iPad pour leurs réunions et présentations. Amélioration - Prise en charge de la Touch Bar : travaillez plus vite en appliquant facilement des balises aux sujets à l’aide de la Touch Bar sur MacBook Pro.

Les améliorations apportées aux outils de mappage et de visualisation permettent de créer plus efficacement et intuitivement des diagrammes et des maps

Gérez les diagrammes de façon plus efficace grâce à de nouvelles fonctions de tri, un contrôle par glisser-déposer amélioré et de nouvelles images miniatures.

Les améliorations apportées aux outils de création de diagrammes simplifient l’élaboration de flux visuels qui optimisent la forme et la clarté des processus complexes.

Prix et disponibilité

MindManager pour Mac 13 est disponible dès à présent en français, anglais, et allemand. Le prix de vente conseillé pour une licence perpétuelle individuelle est de 418,80€. Le prix de mise à jour est fixé au prix de vente conseillé de 214,80€. Les prix sont exprimés toutes taxes comprises et son applicables en France.

Des informations produit supplémentaires et le détail des prix régionaux pour les licences individuelles sont accessibles sur www.mindmanager.com/fr .

Pour découvrir MindManager gratuitement, téléchargez la version d’essai gratuit de 30 jours : www.mindmanager.com/mindmanager-mac.

Les applications mobiles MindManager Go and MindManager Snap pour iOS et Android sont disponibles en téléchargement via l’ App Store et Google Play . L’extension MindManager Snap Chrome pour poste de travail est disponible via le Chrome Web Store .

À propos de MindManager

Le logiciel MindManager aide les individus, les équipes et les entreprises à travailler plus rapidement et plus efficacement en simplifiant le recueil, l’organisation et le partage des informations. En transformant les idées dispersées et les données complexes en maps visuelles interactives, MindManager favorise une compréhension plus claire et un meilleur contrôle des échéances, des tâches et de l’environnement de travail. Des millions d'utilisateurs dans le monde choisissent MindManager pour brainstormer, planifier des projets et transmettre des connaissances. MindManager fait partie du portefeuille d’applications Corel. www.mindmanager.com/fr .

Toute la gamme de produits Corel fournit aux millions de travailleurs du savoir connectés du monde entier les outils dont ils ont besoin pour atteindre de nouveaux niveaux de productivité. Corel est l'un des principaux éditeurs de logiciels dont les marques figurent parmi les plus connues dans l'industrie et permettent aux individus et aux équipes de créer, collaborer et livrer des résultats exceptionnels. Notre succès est porté par notre engagement inébranlable à offrir une vaste gamme d’applications innovantes, notamment CorelDRAW®, ClearSlide®, MindManager®, Parallels® et WinZip®, conçues pour inspirer nos utilisateurs et les aider à atteindre tous leurs objectifs. Pour en savoir plus sur Corel, rendez-vous sur le site www.corel.com/fr .

© 2020 Corel Corporation. Corel MindManager, le logo MindManager, Mindjet, SmartRules, CorelDRAW et WinZip sont des marques de commerce ou déposées de Corel Corporation au Canada, aux États-Unis et dans d'autres pays. ClearSlide est une marque de commerce ou déposée de ClearSlide Inc. au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Parallels est une marque commerciale ou une marque déposée de Parallels International GmbH au Canada, aux États-Unis et dans d’autres pays. iCloud, iPad, iPhone, Mac, macOS, Sidecar et Touch Bar sont des marques de commerce d'Apple Inc. Tous les autres noms de produits et toutes les autres marques commerciales, déposées ou non, sont mentionnés uniquement à des fins de référence et demeurent la propriété exclusive de leur détenteur respectif. Brevets : www.corel.com/patent .

Lucy Screnci

lucy.screnci@corel.com

www.mindmanager.com

