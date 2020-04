MONTRÉAL, 29 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Géoméga Inc. (« Géoméga » ou la « Société ») (TSX: V.GMA) annonce aujourd'hui conformément à la décision no 2020-PDG-0023 de l'Autorité des marchés financiers Décision générale relative à la prolongation des délais concernant certaines obligations d'information continuer et de prospectus applicables aux émetteurs et aux agences de notation désignées, Ontario Instrument 51-502 Exemption temporaire de certaines exigences en matière de financement des entreprises de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, ordonnance générale 51-517 Exemption temporaire de certaines exigences en matière de financement des entreprises de l'Alberta Securities Commission et BC Instrument 51-515 Exemption temporaire de certaines exigences en matière de financement des entreprises des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique Commission (collectivement, les « ordonnances d'exemption générales »), qui ont été adoptées dans le but de fournir certains allégements sur les dépôts et autres obligations aux émetteurs à la lumière des défis posés par la pandémie de COVID-19, qu'elle retardera le dépôt et la livraison de certains de ses documents d'information continue.

La Société se fie aux ordonnances d'exemption générales pour retarder (i) le dépôt de ses états financiers intermédiaires et le rapport de gestion connexe pour la période de neuf mois terminée le 29 février 2020 (collectivement, les « documents intermédiaires requis ») et (ii) le respect des exigences de livraison des lois sur les valeurs mobilières applicables relatives aux dépôts intermédiaires requis. Les dirigeants et administrateurs de la Société et certaines autres personnes resteront soumis à une interdiction de négociation en vertu de laquelle ces personnes ne pourront négocier aucun titre de la Société jusqu'à la fin du deuxième jour de bourse complet suivant le jour où les documents intermédiaires requis seront déposés sur SEDAR et qu’un communiqué de presse correspondant est publié par la Société.

La Société a l'intention d'effectuer les dépôts intermédiaires requis d'ici le 13 mai 2020.

À l'exception de ce qui a déjà été divulgué dans les communiqués de presse de la Société, il n'y a eu aucun développement important depuis la date de dépôt des derniers états financiers de la Société.

À propos de Géoméga ( www.Géoméga.ca )

Basé à Boucherville et à Saint-Bruno, Ressources Géoméga a développé la « technologie ISR » exclusive et respectueuse de l’environnement qui permet de recycler les éléments de terres rares provenant de l’industrie des aimants permanents avec comme objectif de produire quatre éléments de terres rares à forte demande et à fort prix (ÉTRFF - en particulier Nd, Pr, Tb, Dy).

La Société progresse vers la production initiale à partir de son usine de démonstration dans le but d’approvisionner l’Amérique du Nord et dans d’autres parties du monde en ÉTRFF.

Géoméga est également propriétaire du gisement de carbonatite de terres rares de Montviel et détient plus de 16,8 millions d'actions, représentant environ 19% des actions émises et en circulation de Kintavar Exploration Inc. (KTR.V), une société d'exploration minière qui fait avancer le projet de cuivre stratiforme Mitchi en Québec.

Pour plus de détails, contactez:

Kiril Mugerman

Président & CEO

Géoméga

450-641-5119 ext. 5653

kmugerman@Géoméga.ca



