April 29, 2020 11:50 ET

Paris, 29 April 2020

Disclosure of trading in own shares

Disclosure of trading in own shares on 24 April 2020

Authorisation granted by the Annual General Meeting of 23 April 2020

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché BOUYGUES 969500MOCLNQFNZN0D63 24/04/2020 FR0000120503 5000 26,89 XPAR





Couverture (attribution salariée) Bouygues 969500MOCLNQFNZN0D63 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-04-24T07:02:01Z FR0000120503 26,89 EUR 500 XPAR OD_5jAl0El-00 ATTRIBUTION DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX Bouygues 969500MOCLNQFNZN0D63 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-04-24T07:02:01Z FR0000120503 26,89 EUR 500 XPAR OD_5jAl0Em-00 ATTRIBUTION DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX Bouygues 969500MOCLNQFNZN0D63 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-04-24T07:02:01Z FR0000120503 26,89 EUR 500 XPAR OD_5jAl0En-00 ATTRIBUTION DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX Bouygues 969500MOCLNQFNZN0D63 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-04-24T07:02:01Z FR0000120503 26,89 EUR 500 XPAR OD_5jAl0Eo-00 ATTRIBUTION DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX Bouygues 969500MOCLNQFNZN0D63 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-04-24T07:02:01Z FR0000120503 26,89 EUR 275 XPAR OD_5jAl0Ep-00 ATTRIBUTION DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX Bouygues 969500MOCLNQFNZN0D63 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-04-24T07:02:01Z FR0000120503 26,89 EUR 225 XPAR OD_5jAl0Ep-02 ATTRIBUTION DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX Bouygues 969500MOCLNQFNZN0D63 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-04-24T07:02:01Z FR0000120503 26,89 EUR 293 XPAR OD_5jAl0Eq-00 ATTRIBUTION DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX Bouygues 969500MOCLNQFNZN0D63 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-04-24T07:02:01Z FR0000120503 26,89 EUR 225 XPAR OD_5jAl0Er-00 ATTRIBUTION DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX Bouygues 969500MOCLNQFNZN0D63 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-04-24T07:02:01Z FR0000120503 26,89 EUR 275 XPAR OD_5jAl0Er-02 ATTRIBUTION DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX Bouygues 969500MOCLNQFNZN0D63 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-04-24T07:02:01Z FR0000120503 26,89 EUR 225 XPAR OD_5jAl0Es-00 ATTRIBUTION DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX Bouygues 969500MOCLNQFNZN0D63 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-04-24T07:02:01Z FR0000120503 26,89 EUR 500 XPAR OD_5jAl0Et-00 ATTRIBUTION DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX Bouygues 969500MOCLNQFNZN0D63 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-04-24T07:02:01Z FR0000120503 26,89 EUR 99 XPAR OD_5jAl0a3-00 ATTRIBUTION DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX Bouygues 969500MOCLNQFNZN0D63 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-04-24T07:02:01Z FR0000120503 26,89 EUR 382 XPAR OD_5jAl0qC-00 ATTRIBUTION DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX Bouygues 969500MOCLNQFNZN0D63 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-04-24T07:02:01Z FR0000120503 26,89 EUR 1 XPAR OD_5jAl0uO-00 ATTRIBUTION DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX

BOUYGUES SA

A French Société Anonyme with share capital of €379,828,120

Registered office: 32, avenue Hoche, 75008 Paris, France

Reg No. 572 015 246 Paris - I.E. FR 29 572 015 246

