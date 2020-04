Aide financière non-remboursable de 3 000 000 $ via le programme Technoclimat de Transition énergétique Québec



Financement de 1 994 405 $ clôturé avec Investissement Québec via deux offres de prêt

Augmentation de 5 % de la subvention initiale de 4 250 000 $ de Technologies du développement durable Canada, représentant un montant additionnel de 212 500 $

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS, Québec, 29 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nouveau Monde Graphite (« Nouveau Monde » ou « NMG ») (TSXV : NOU ; OTCQX : NMGRF ; Francfort : NM9) annonce l’obtention de leviers financiers non-dilutifs totalisant 5 206 905 $ permettant l’avancement de sa stratégie d’affaires. Sous forme de subventions et de prêts, ces sommes seront notamment investies dans la mise sur pied d’une usine de démonstration de purification du graphite afin de qualifier les produits à valeur ajoutée (« PVA ») de Nouveau Monde comme matériel d’anode pour les batteries lithium-ion.

Nouveau Monde a ainsi conclu avec Transition énergétique Québec (« TEQ »), une société d’État du gouvernement du Québec, les termes d’une aide financière non-remboursable maximale de

3 000 000 $ par l’entremise de son programme Technoclimat en vue de l’optimisation d’un four de purification pour son usine pilote de production de graphite purifié. Le procédé de transformation thermo-chimique développé par NMG, une nouvelle technologie d’épuration écologique qui utilise l’hydroélectricité renouvelable du Québec, permettra de produire de manière durable et responsable un graphite de haute pureté pour le marché en croissance des batteries lithium-ion.

À cette aide financière s’ajoute un financement de 1 994 405 $ clôturé avec Investissement Québec via deux offres de prêt à être déboursées selon les besoins de liquidité de NMG, le tout sujet à la réalisation des conditions contenues aux offres de prêt. L’offre de prêt d’un montant de 641 090 $ porte intérêt au taux préférentiel actuellement de 2,45 %, majoré de 0,07 % alors que l’offre de prêt d’un montant de 1 353 315 $ porte intérêt au taux préférentiel actuellement de 2,45 % sans majoration. Les intérêts seront payés sur une base mensuelle pendant la durée du terme alors que le remboursement du capital s’effectuera au plus tard à l’échéance du terme, soit le 30 juin 2021. Afin de garantir ses obligations au terme des offres de prêt, Nouveau Monde a consenti deux hypothèques de premier rang d’un montant total de 1 994 405 $, grevant l’universalité de ses créances incluant l’universalité de ses crédits d’impôt.

Enfin, suite à la clôture en 2019 d'une subvention de 4 250 000 $ de Technologies du développement durable Canada (« TDDC »), ladite fondation financée par le gouvernement canadien a augmenté de 5 % son engagement initial envers le projet de construction d’une installation de purification de graphite à valeur ajoutée et de commercialisation des PVA, en raison de l'incidence de la COVID-19 sur les entreprises canadiennes. Cette subvention supplémentaire qui représente un montant additionnel de 212 500 $ a été reçue à la fin mars 2020.

« La confiance témoignée par les gouvernements du Québec et du Canada envers notre projet atteste de la robustesse de notre stratégie d’affaires et d’un partenariat rehaussé entre le secteur public et l’industrie pour développer une économie verte et durable au pays », commente Eric Desaulniers, président et chef de la direction de Nouveau Monde. « Il a toujours été impératif pour notre équipe de placer le développement durable, l’innovation et la saine gouvernance au cœur de nos priorités afin de créer de la valeur tant sur le marché que dans notre société. »

Portrait du marché

Le graphite sphérique est un composant essentiel dans la fabrication des batteries lithium-ion utilisées dans les véhicules électriques, le stockage d’énergie et les applications de produits grand public. Pour être utilisé comme matériel d’anode dans ces batteries, le concentré de graphite naturel doit être purifié afin de contenir moins de 500 ppm d’impuretés. Les procédés de purification actuels nécessitent l’usage d’une importante quantité de produits hautement nocifs à l’environnement naturel et humain.

Les données publiées en avril 2020 par Benchmark Mineral Intelligence démontrent que 100 % de la production mondiale du graphite sphérique purifié provient présentement de la Chine. Une fois en production commerciale, Nouveau Monde sera le seul producteur de graphite sphérique purifié à l’extérieur de l’Asie, idéalement situé pour approvisionner les manufacturiers de batteries en Amérique du Nord et en Europe. Qui plus est, en commercialisant des produits de graphite à faible empreinte environnementale, Nouveau Monde compte assainir cette chaîne de valeur.

À propos de Nouveau Monde Graphite

Nouveau Monde Graphite développe le projet minier de graphite Matawinie, situé à Saint-Michel-des-Saints, à 150 km au nord de Montréal, QC. À la fin 2018, la Société a publié une étude de faisabilité qui révèle un fort potentiel économique avec une production prévue de 100 000 tonnes de concentré de graphite par année, d'une pureté moyenne de 97 %, sur une période de 26 ans. Présentement, Nouveau Monde exploite une usine de démonstration où elle produit un concentré de graphite en paillettes pour acheminer à des clients potentiels nord-américains et internationaux en vue de la qualification de ses produits. Dans une perspective d'intégration verticale et de développement durable au sein du marché des véhicules électriques, Nouveau Monde prévoit la mise en place d'une usine de transformation secondaire du graphite à grande échelle, répondant aux besoins de l'industrie en pleine expansion des batteries lithium-ion. Dédié à des normes élevées en matière d'énergie renouvelable et de durabilité, le projet de graphite de la Matawinie sera le premier du genre à être exploité comme une mine entièrement électrique avec une faible empreinte carbone.

