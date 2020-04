- .

Chiffre d’affaires : 63,5 millions d’euros (- 6 %)*

Résultat opérationnel : 5,1 millions d’euros (- 39 %)*

Résultat net : 3,4 millions d’euros (- 41 %)

Cash-flow libre : 3,7 millions d’euros

Trésorerie nette : 124 millions d’euros

*Variations à données comparables

En millions d’euros 1er janvier – 31 mars 2020 2019 Chiffre d’affaires 63,5 67,0 Variation à données comparables (en %)(1) -6% Résultat opérationnel 5,1 7,9 Variation à données comparables (en %)(1) -41% Marge opérationnelle (en % du CA) 8,0% 11,8% Résultat net 3,4 5,7 Variation à données réelles (en %) -41% Cash-flow libre 3,7 9,8 Capitaux propres(2) 186,9 177,6 Trésorerie nette(2) 124,0 113,5

Données comparables : chiffres 2020 traduits aux cours de change 2019 Au 31 mars 2020 et 31 décembre 2019

Paris, le 29 avril 2020. Le Conseil d’administration de Lectra, réuni ce jour sous la présidence de Daniel Harari, a examiné les comptes consolidés du premier trimestre 2020, non revus par les Commissaires aux comptes.

(Sauf indication contraire, les variations sont à données comparables. L’impact de l’acquisition de Retviews sur les comptes du premier semestre n’étant pas significatif, les variations à données comparables neutralisent uniquement l’effet de la variation des parités de change).

L’épidémie de COVID-19 et ses conséquences ont marqué le premier trimestre. Ayant débuté en Chine au mois de décembre 2019, la crise sanitaire s’est rapidement étendue en mars au monde entier, provoquant une crise économique mondiale d’une ampleur sans précédent.

Dès le début de la crise, le Groupe a pris les mesures d’hygiène et de distanciation nécessaires pour préserver la santé de ses employés, de ses clients, de ses fournisseurs et de ses autres parties prenantes. Un dispositif de télétravail a été immédiatement mis en place pour tous les collaborateurs dont la présence sur site n’est pas requise, en France comme dans les pays dont le gouvernement recommande ou impose ce principe.

En parallèle, le Groupe a maintenu la continuité de l’ensemble de ses activités. Il a en particulier poursuivi la fabrication des équipements ainsi que des consommables et pièces détachées et a continué de les livrer dans le monde entier. Le service après-vente de ses solutions a également été assuré auprès de ses clients restant en activité.



Recul du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel

Dans ce contexte particulier et inédit, le chiffre d’affaires (63,5 millions d’euros) diminue de 6 % par rapport au premier trimestre 2019. À données réelles, il recule de 5 %.

Commandes et chiffre d’affaires des licences perpétuelles de logiciels, des équipements et de leurs logiciels et des services non récurrents

Les commandes de licences perpétuelles de logiciel, d’équipements et de leurs logiciels et de services non récurrents (19,3 millions d’euros) diminuent de 28 %. Le ralentissement des commandes a été particulièrement sensible au mois de mars. Les commandes de licences perpétuelles de logiciel (2,7 millions d’euros), d’équipements et de leurs logiciels (13,5 millions d’euros), et de formation et de conseil (2,6 millions d’euros) reculent de respectivement 26 %, 30 % et 21 %.

Le chiffre d’affaires des licences perpétuelles de logiciel, des équipements et de leurs logiciels et des services non récurrents (22,0 millions d’euros) baisse de 15 % (- 14 % à données réelles).

Commandes de logiciels sous forme d’abonnements - Chiffre d’affaires des contrats récurrents, consommables et pièces

La valeur annuelle des commandes de nouveaux abonnements logiciels s’élève à 0,6 million d’euros, en progression de 52 % par rapport au premier trimestre 2019.

Le chiffre d’affaires des contrats récurrents (25,0 millions d’euros), un des piliers du modèle économique du Groupe qui représente un facteur de protection et permettra d’atténuer les conséquences de la crise du COVID-19 sur son chiffre d’affaires et ses résultats, progresse de 5 %.

Le chiffre d’affaires des consommables et pièces (16,5 millions d’euros), qui subit la baisse d’activité des clients du Groupe, diminue de 7 %.

Résultat opérationnel et résultat net

Le résultat opérationnel (5,1 millions d’euros) recule de 39 % (- 35 % à données réelles).

La marge opérationnelle (8,0 %) est en retrait de 4,2 points à données comparables (- 3,8 points à données réelles).

Le résultat net (3,4 millions d’euros) diminue de 41 % à données réelles.

Cash-flow libre positif – un bilan particulièrement solide

Le cash-flow libre s’établit à 3,7 millions d’euros (9,8 millions d’euros au premier trimestre 2019).

Les capitaux propres s’élèvent à 186,9 millions d’euros.

La trésorerie disponible et la trésorerie nette atteignent 124,0 millions d’euros.

Évolution prévisible de l’activité – Perspectives 2020

Dans son rapport financier 2019, publié le 11 février 2020, Lectra avait développé sa vision de long terme et sa nouvelle feuille de route pour la période 2020-2022.

Le Groupe évoquait déjà les incertitudes liées à l’épidémie de COVID-19, dont l’impact ne se faisait alors sentir qu’en Chine, et avait décidé de ne pas formuler de perspectives chiffrées pour 2020, dans l’attente d’une meilleure visibilité.

Depuis, la crise sanitaire s’est transformée en pandémie, provoquant un ralentissement majeur et rapide de l’activité économique mondiale.

Si la plupart des objectifs de la feuille de route stratégique 2020-2022 demeurent d’actualité, en particulier l’accélération vers l’Industrie 4.0, les objectifs de croissance au terme de cette période devront nécessairement tenir compte des conséquences de la crise du COVID-19.

De ce fait, le Groupe actualisera ses objectifs lorsqu’il considèrera que la visibilité sera redevenue suffisante.

Perspectives 2020

L’année 2020 sera marquée par la crise du COVID-19 et ses conséquences.

Pour faire face aux impacts de cette épidémie, Lectra dispose d’un bilan particulièrement solide, d’une trésorerie nette positive de 124 millions d’euros au 31 mars 2020, et d’un modèle économique qui a fait ses preuves, avec notamment une part récurrente de son chiffre d’affaires très importante. Le Groupe considère donc qu’il est financièrement armé pour faire face à une diminution temporaire ou plus durable de son activité.

Si le Groupe a mis en œuvre des mesures de contrôle de ses frais généraux, il a toutefois décidé de ne pas avoir recours au dispositif d’activité partielle et de ne solliciter aucune aide du gouvernement français, compte tenu de la solidité de sa situation financière, de sa capacité de résilience et de ses perspectives à moyen-terme. Il entend ainsi maintenir la totalité de son effort de R&D, qui mobilise aujourd’hui 377 personnes, et disposer pour l’après crise d’équipes prêtes et motivées. Lectra soutient également l’effort collectif face à cette crise en découpant bénévolement des masques et des équipement médicaux de protection.

À ce stade, les conséquences de cette crise, si elles sont déjà visibles sur l’activité et les comptes du premier trimestre, sont difficiles à mesurer pour le reste de l’année. Néanmoins le deuxième trimestre devrait être le plus impacté et enregistrer un fort recul du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel.

À l’issue de cette crise, l’activité du Groupe devrait enregistrer un rebond dont la date et l’ampleur restent difficiles à estimer en raison des incertitudes liées à l’évolution de la pandémie. Les trois marchés stratégiques du Groupe, la mode, l’automobile et l’ameublement, passeront probablement par une phase de consolidation et de restructuration. En fonction, notamment, de l’évolution de l’environnement macro-économique les entreprises opérant sur ces marchés pourraient être conduites à réduire temporairement leurs investissements et leurs dépenses d’exploitation.

Dans ce contexte particulièrement incertain, le Groupe, au travers des décisions qu’il a prises, démontre quotidiennement son attachement à ses responsabilités sociales, sociétales et environnementales.

Les marchés de Lectra correspondent à des besoins pérennes des consommateurs, mondialement. Le Groupe, qui préserve ses atouts et bénéficie d’une très grande solidité financière, demeure donc confiant sur ses perspectives de croissance à moyen terme.

Le rapport financier 2019 de Lectra, ainsi que le rapport du Conseil d’administration et les états financiers du premier trimestre 2020, sont disponibles sur lectra.com. L’Assemblée générale mixte se tiendra à huis clos le 30 avril 2020. Les résultats financiers du deuxième trimestre et du premier semestre 2020 seront publiés le 27 juillet 2020, après la clôture d’Euronext-Paris.





