Comptes 2019 en ligne avec le plan 2020-2021

Dardilly, le 29 avril 2020

Avertissement : les comptes sont établis selon le référentiel français, conformément aux règles et méthodes relatives aux comptes consolidés, approuvés par arrêté du 22 juin 1999 portant homologation du règlement 99-02 du Comité de Règlementation Comptable.

En K€ 2016 2017 2018 2019 2019* Chiffre d’affaires 1 310 5 748 10 449 15 987 15 987 Valeur ajoutée -1 946 -141 3 224 9 071 9 389 EBITDA (Résultat d’exploitation avt amort.) -6 060 -7 416 -6 079 -4 914 -3 431 Résultat d’exploitation -8 147 -9 244 -7 846 -6 396 -4 913 Résultat net -9 113 -10 427 -10 387 -10 080 -8 594 Capitaux propres & assimilés 8 438 9 576 12 177 9 734 9 734 Trésorerie 3 325 2 088 2 512 2 043 2 043

* chiffres retraités des charges non récurrentes (derniers impacts du plan 2018 - 2019 et des premières mesures du plan 2020 - 2021)

Le Conseil d’administration du 28 avril 2020 a examiné et arrêté les comptes de l’exercice 2019.

Les idées - forces à retenir concernant les comptes 2019 :

Le chiffre d’affaires consolidé progresse de + 53% à 16 M€. En considérant les chiffres sur 12 mois de ATM Group (acquis en cours d’exercice) , le volume d’activité du Groupe atteint 20 M€, conformément à l’objectif annoncé (multiplié par 15 en 3 ans).

En considérant les chiffres sur 12 mois de ATM Group (acquis en cours d’exercice) Retraité des charges non récurrentes, l’EBITDA s’établit à - 3,4 M€ (perte divisée par 2), en ligne avec l’ambition d’atteindre l’équilibre à ce niveau cette année.

Le résultat net 2019 intègre 3 665 K€ de dotations aux amortissements et 1 356 K€ de résultat exceptionnel, soit 5 021 K€ de charges calculées ou liées aux réorganisations.





Les éléments structurants pour 2020 :

Delta Drone est désormais clairement organisé en 2 branches d’activité, les solutions professionnelles (ISS SPOTTER pour le secteur de la sécurité, COUNTBOT pour les inventaires en entrepôt, ATMOS pour l’entertainment, SAFESPRAYBOT pour la décontamination et la désinfection et ROCKETMINE pour les mines) et les services associés (qui constituent une chaîne de valeur complète).

(ISS SPOTTER pour le secteur de la sécurité, COUNTBOT pour les inventaires en entrepôt, ATMOS pour l’entertainment, SAFESPRAYBOT pour la décontamination et la désinfection et ROCKETMINE pour les mines) (qui constituent une chaîne de valeur complète). Delta Drone est très présent au niveau international : Europe, Proche-Orient, Afrique, Australie.

Europe, Proche-Orient, Afrique, Australie. Delta Drone dispose d’une forte capacité d’innovation et de R&D renforcée par le rapprochement en cours avec ParaZero : il va disposer de 2 bureaux d’études, l’un basé à Nantes, l’autre à Tel-Aviv (Israël), au cœur du principal foyer d’innovation technologique mondial.

renforcée par le rapprochement en cours avec ParaZero : il va disposer de 2 bureaux d’études, l’un basé à Nantes, l’autre à Tel-Aviv (Israël), au cœur du principal foyer d’innovation technologique mondial. La structure actionnariale est consolidée et sécurisée grâce à l’entrée d’un actionnaire de référence (Ott Ventures).

grâce à l’entrée d’un actionnaire de référence (Ott Ventures). Le Groupe dispose des moyens pour autofinancer son développement et a mis en œuvre des mesures permettant de sécuriser ses ressources financières pour affronter la crise sanitaire actuelle et surtout la période qui suivra.

et a mis en œuvre des Le plan de marche est en ligne avec le plan 2020 - 2021 qui repose sur trois axes majeurs : un CA consolidé de 30 M€, une marge d’exploitation positive de 10 % et 30 % d’activité hors de France.

Compte de résultat consolidé

En K€ 2016 2017 2018 2019 Chiffre d’affaires 1 310 5 748 10 449 15 987 Autres produits 1 455 2 123 877 1 561 Charges d’exploitation 4 711 8 012 8 102 8 477 Achats 98 1 508 3 073 3 208 Autres charges externes 4 452 6 324 4 826 4 844 Valeur ajoutée -1946 -141 3 224 9 071 Personnel 4 114 7 275 9 303 13 985 Dotations aux amortissements 2 087 1 828 1 767 1 995 Résultat d’exploitation -8 147 -9 244 -7 846 -6 396 Résultat courant avant IS -8 187 -9 499 -8 270 -6 396 Résultat exceptionnel 82 325 -680 -1 356 Impôts différés nets -82 -105 -49 -194 Résultat net -8 187 -9 279 -9 000 -7 946 Dot. amortissements des écarts d’acquisition 926 1 148 1 387 1 670 Résultat net consolidé -9 113 -10 427 -10 387 -10 080 Résultat net part Groupe -8 995 -9 987 -10 341 -9 539

Le chiffre d’affaires consolidé intègre le sous-groupe ATM depuis le 1 er juin 2019 (7 mois). En considérant le CA réalisé par ATM sur 12 mois, le volume d’activité atteint 20 M€.

juin 2019 (7 mois). En considérant le CA réalisé par ATM sur 12 mois, le volume d’activité atteint 20 M€. Les « autres charges externes » incluent 318 K€ de charges désormais sans objet, liées notamment aux loyers et autres charges associées afférents aux sites fermés ou cédés.

Les « frais de personnel » incorporent 1 165 K€ de coûts liés à des salariés ayant quitté l’entreprise ou en cours de départ.

Le résultat exceptionnel est négatif, à -1 356 K€, essentiellement dû à la constatation de moins-values latentes sur titres et valeurs mobilières.

Bilan consolidé

En K€ 2018 2019 2018 2019 Ecarts d’acquisition 3 978 4 452 Capital social 8 817 2 031 Immo. incorporelles 2 439 2 410 Réserves consolidées 9 991 13 520 Immo. corporelles 2 426 1 584 Résultat net -10 341 -9 539 Immo. financières 2 669 3 153 Autres fonds propres 3 710 3 722 Actif immobilisé 11 511 11 683 Capitaux propres 12 177 9 734 Stock et créances 7 187 7 873 Provisions 1 096 637 Trésorerie 2 512 2 043 Passif exigible 7 520 11 228 Total Actif 20 794 21 599 Total Passif 20 794 21 599

La réduction du capital social résulte de l’abaissement de la valeur nominale de l’action. Cette opération a été réalisée au travers d’une réduction de capital par l’apurement d’une partie des pertes antérieures.

Les « autres fonds propres » intègrent 3,4 M€ d’emprunts convertibles (OCEANE et ORNAN). Ils ont été convertis en totalité au cours du 1 er trimestre 2020.

trimestre 2020. Le passif exigible comprend des dettes financières à hauteur de 2 378 K€, dont 543 K€ exigible à moins d’un an.

La trésorerie nette au 31 décembre 2019 s’établit à 2 043 K€, contre 2 512 K€ à fin 2018.

Tableau des flux de trésorerie

En K€ 2018 2019 Capacité d’autofinancement -6 519 -5 541 Flux de trésorerie / activités -7 532 -3 768 Flux de trésorerie / opérations d’investissement -3 909 -6 900 Flux de trésorerie / opérations de financement 11 863 9 978 Variation de la trésorerie 422 -690 Trésorerie à l’ouverture 2 084 2 507 Trésorerie à la clôture 2 507 1 817

L’analyse des mouvements de trésorerie traduit la mutation en cours : le niveau de flux de trésorerie généré par les activités s’améliore, il permet une baisse des flux liés aux opérations de financement, malgré l’accroissement des flux liés aux opérations d’investissement qui soutiennent la stratégie de croissance dynamique du Groupe. L’ensemble de ces mouvements de trésorerie permet de conserver une trésorerie en fin d’exercice proche de 2 M€.

Les comptes 2019 détaillés sont disponibles sur le site www.deltadrone.com

Tirage d’une tranche d’ORNAN de 1 M€ de valeur nominale conformément au contrat de financement conclu le 7 avril 2020

Conformément à la délégation de compétence conférée au Conseil d’Administration par l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de Delta Drone (la « Société ») le 24 avril 2020 aux termes de sa 6e résolution, le Conseil d’Administration a, le 28 avril 2020 :

approuvé le principe d’une émission de 1 000 bons d’émission (les « Bons d’Emission »), lesquels donneront lieu, sur exercice, à l’émission de 1 000 obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles (les « ORNAN ») assorties de bons de souscription d’actions (les « BSA »), au profit du fonds d’investissement YA II PN, LTD (l’ « Investisseur »), fonds géré par la société de gestion américaine Yorkville Advisors, représentant un financement obligataire d’un montant nominal total maximum de 10 M€, et

délégué au Président Directeur Général le pouvoir de décider le lancement de cette opération, d’en arrêter les termes définitifs, d’émettre les Bons d’Emission et de procéder à l’émission des ORNAN avec BSA attachés.

Faisant usage de la subdélégation qui lui a été accordée par le Conseil d’Administration du 28 avril 2020, le Président Directeur Général a décidé ce jour le lancement de cette opération, d’en arrêter les termes définitifs, d’émettre lesdits Bons d’Emission et de procéder au tirage de la première tranche d’ORNAN avec BSA attachés.

Les principales caractéristiques des Bons d’Emission, des ORNAN et des BSA (dont les termes et conditions détaillés sont disponibles sur le site internet de la Société ( www.deltadrone.com ) dans l’onglet « Investisseurs ») ont fait l’objet d’un communiqué de presse en date du 7 avril 2020.

Conformément aux dispositions du contrat de financement conclu le 7 avril 2020 avec l’Investisseur, une première tranche d’ORNAN avec BSA attachés de 1 M€ de valeur nominale a été souscrite ce jour, correspondant à l’émission au profit de l’Investisseur de 100 ORNAN auxquelles sont attachés 22 058 823 BSA.

Perspectives 2020

L’impact de la crise sanitaire actuelle et la présentation de la situation actuelle ont fait l’objet d’un commentaire détaillé il y quelques jours (Cf. communiqué du 27 avril 2020).

Il est aujourd’hui prématuré d’évaluer quel sera l’impact de la période « post-crise » sur le cadencement de la marche des affaires au cours des prochains mois. En tout état de cause, l’exercice 2020 pourrait être atypique, sans pouvoir encore en dessiner les contours précis.

Dans ce contexte très particulier, Delta Drone poursuit l’exécution de son plan 2020 - 2021, en mettant tout en œuvre pour atteindre les ambitions fixées.

La date de l’Assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes se tiendra le 15 juin 2020.

