Paris, le 29 avril 2020

Information financière du 1 er trimestre 2020 : Chiffre d’affaires 1 de 61,7 M€ (+ 2,5%)

Un début d’année contrasté porté par une bonne activité des ventes de vrac



Publication des résultats annuels 2019 décalée au 29 mai 2020 au plus tard



Report de l’Assemblée Générale au 31 juillet 2020





NB : Toutes les croissances de chiffres d’affaires mentionnées dans ce communiqué sont à taux de change et à périmètre constants, sauf mention contraire.

Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext : MBWS) annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires non audité du 1er trimestre 2020, couvrant la période du 1er janvier au 31 mars 2020.

Andrew Highcock, Directeur Général de Marie Brizard Wine & Spirits, commente : « Dans un contexte marqué par l’expansion de la pandémie du Covid-19, nous engageons tous nos efforts pour protéger nos collaborateurs et partenaires dont la santé et la sécurité sont prioritaires. Les impacts de cette crise sanitaire sur l’activité à partir de mi-mars sont visibles pour nos activités Marques et devraient perdurer au moins au deuxième trimestre. Dans un climat global difficile qui évolue rapidement, nous restons prudents sur les perspectives jusqu’à ce que la visibilité s’améliore. Nous sommes confiants dans la pertinence de nos axes stratégiques destinés à restaurer la profitabilité pérenne de notre activité et poursuivons leur mise en œuvre avec détermination. »

1er Trimestre 2020 - Chiffres par cluster





en M€ T1 2019



Croissance organique Effet de change T1 2020 Croissance organique (hors effet de change) Croissance publiée (inc. effet de change) Activités marques 43,2 -3,6 0,1 39,6 -8,5% -8,3% WEMEA 24,1 -2,3 0,0 21,9 -9,3% -9,3% France 20,4 -1,9 0,0 18,6 -9,2% -9,2% Reste du cluster 3,7 -0,4 0,0 3,3 -10,3% -10,3% CEE 14,4 -2,8 0,0 11,6 -19,7% -19,9% Pologne2 7,7 -1,9 0,0 5,7 -25,4% -25,7% Reste du cluster 6,8 -0,9 0,0 5,9 -13,4% -13,4% Amériques 4,1 1,5 0,1 5,7 35,2% 37,2% Asie Pacifique 0,5 0,0 0,0 0,4 -1,8% -1,8% Autres activités 1 17,0 5,1 0,0 22,1 29,9% 29,8% MDD 17,0 5,1 0,0 22,1 29,9% 29,8% TOTAL MBWS (1) 60,2 1,4 0,0 61,7 2,4% 2,5%

DETAIL DE L’ACTIVITE PAR CLUSTER

WEMEA : une activité impactée par les premiers effets de la pandémie mondiale, la stratégie commerciale centrée sur la rentabilité en France et des difficultées persistantes du segment des BABV3





Sur le premier trimestre 2020, le chiffre d’affaires du cluster WEMEA s’établit à 21,9 M€, en recul de -9,3% par rapport à celui de 2019. Il reflète principalement l’évolution des ventes en France, à 18,6 M€, dont le retrait (-9,2%) est lié à la tendance baissière des marchés des spiritueux et des BABV. A ces effets, s’ajoute l’impact marqué des mesures de confinement, incluant une réduction de l’activité promotionnelle, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le Groupe s’est concentré sur ses marques principales, William Peel et Sobieski, s’alignant ainsi sur les priorités de ses clients.

La marque Fruits & Wine a pâti de la poursuite du recul du marché des BABV au premier trimestre 2020, le confinement ayant accentué cette tendance baissière à partir de la mi-mars, mais aussi des effets de la politique de valorisation adoptée depuis début 2019.

Le chiffre d’affaires du reste du cluster s’élève à 3,3 M€, accusant un recul de -10,3% qui s’explique largement par le changement de mode de distribution adopté au cours du deuxième trimestre 2019 en Espagne et par les premiers effets de la crise du Covid-19. Globalement, l’impact de la pandémie sur le niveau des ventes dans l’ensemble des pays de l’Europe de l’Ouest s’est fait ressentir assez rapidement au mois de mars, notamment sur le marché anglais et de façon plus marquée en Scandinavie, le Danemark ayant été l’un des premiers pays en Europe à mettre en place des mesures strictes de confinement.

Europe Centrale et de l’Est (CEE) : un cluster marqué avant tout par l’impact de la hausse des taxes au 1er trimestre

Le chiffre d’affaires du premier trimestre du cluster CEE s’établit à 11,6 M€, en recul de -19,7%, par rapport à un premier trimestre 2019 qui était soutenu par une bonne dynamique en Pologne.

En Pologne, les volumes ont été en retrait en ce début d’année, conséquence de la demande particulièrement forte observée en fin d’année 2019 de la part des distributeurs désireux de constituer des stocks en prévision de l’augmentation de 10 % des droits d’accises sur les spiritueux au 1er janvier 2020.

Cet effet mécanique s’est ajouté à l’impact de la crise du Covid-19, sensible à partir de mars. Le chiffre d’affaires de la Pologne, comprenant uniquement l’activité Marques, s’établit à 5,7 M€ au 1er trimestre 2020, accusant un recul de -25,4% par rapport à la même période 2019. Le Groupe a par ailleurs maintenu une gestion rigoureuse des contrats commerciaux dans un contexte de marché de la Vodka qui demeure toujours difficile. L’ensemble de ces facteurs a également impacté les ventes à Sobieski Trade, cédé en novembre 2019 et désormais retraité en «activité cédée» en application de la norme IFRS 5.

Le reste du cluster enregistre au 1er trimestre 2020 un chiffre d’affaires de 5,9 M€ (- 13,4%). Les ventes en Lituanie ont été impactées par l'augmentation des droits d'accises de 10,5% à partir du 1er mars 2020, les changements législatifs réduisant les possibilités de constituer en amont des stocks de précaution. En Bulgarie, le 1er trimestre a été marqué par un recul des ventes à la fois au marché domestique et à l’exportation, pour partie imputable au Covid-19.

Amériques : un cluster en forte croissance, porté par le nouveau partenariat de distribution aux Etats-Unis

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020 du cluster Amériques atteint 5,7 M€, ressortant en croissance de +35,2% par rapport aux trois premiers mois de 2019.

Le début d’année a été marqué aux Etats-Unis par les effets de la mise en place du nouveau partenariat de distribution avec Sazerac. Cette évolution des ventes est également en ligne avec le marché américain qui a bénéficié d’une forte croissance en off-trade pendant la période de début de confinement. Au Brésil, alors que l’activité était bien orientée jusqu’à fin février, le mois de mars a été impacté par l’arrivée du Covid-19, entrainant des décalages de commandes par les clients grossistes.

Asie-Pacifique

Sur le premier trimestre 2020, le chiffre d’affaires du cluster Asie-Pacifique s’élève à 0,4 M€, soit -1,8% par rapport aux trois premiers mois de 2019. L’expédition sur le trimestre des commandes retardées au 4ème trimestre 2019 a masqué les impacts du Covid-19 sur ces marchés.



Autres activités

A la suite de l’application de la norme IFRS 5 relative à Sobieski Trade, le chiffre d’affaires des Autres Activités représente l’activité MDD. Il enregistre une progression de près de 30% sur le premier trimestre 2020, à 22,1 M€, qui reflète des ventes de vrac en Pologne et Lituanie. Depuis le début de la crise, le Groupe a en effet reçu de nouvelles commandes d’achat de son distillat et alcool rectifié en vrac pour la production de désinfectants et a souhaité participer, à sa mesure, à l’effort de soutien collectif en faisant don d’une partie de la fabrication à des personnes nécessiteuses.

EVENEMENTS POST CLÔTURE : NOUVEAU CALENDRIER FINANCIER - POINT SUR L’ACCORD CONCLU LE 20 DÉCEMBRE 2019 ENTRE MBWS ET COFEPP - DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE POUR LA TENUE DE L’AG

Nouveau calendrier financier

Compte tenu du contexte lié à la pandémie du Covid-19, la date de publication des résultats annuels 2019 de Marie Brizard Wine & Spirits a été reportée au 29 mai 2020 au plus tard. Le Groupe mettra également à disposition son document d’enregistrement universel, incluant son rapport financier annuel, d’ici fin mai au plus tard.

Point sur l’accord conclu le 20 décembre 2019 entre MBWS et COFEPP

Conformément à l’accord signé en date du 20 décembre 2019, auquel a adhéré MBWS France, COFEPP a conclu avec MBWS et MBWS France une première avance en compte courant d’un montant de 15 M€ dont (i) 7,6 M€ mis à disposition de MBWS France le 20 janvier 2020 afin de renforcer sa trésorerie jusqu’à mi-mars 2020 (cf communiqué du 17 janvier 2020) et (ii) 7,428 M€ mis à la disposition de MBWS, le 5 février 2020, afin de financer l’acquisition, par une filiale française de MBWS, de 68% du capital de la société lituanienne Vilnius Degtine auprès de MBWS Polska, permettant à cette dernière de faire face à ses besoins de trésorerie à bref délai.

Pour mémoire, l’accord signé avec COFEPP le 20 décembre dernier prévoit également une seconde avance en compte courant d’un montant de 17 millions d’euros (rémunérée au taux annuel capitalisé EURIBOR 3 mois avec un floor à zéro + 425 bps), qui devait être mise à disposition de MBWS au cours du premier trimestre 2020 (l’« Avance n°2 »), sous condition notamment de (i) l’accord de principe des créanciers publics sur un moratoire portant sur une partie des dettes fiscales et sociales du Groupe, (ii) la modification d’un contrat de fourniture vrac de Scotch Whisky conclu avec un fournisseur de MBWS et (iii) la stabilité des besoins de trésorerie estimés pour 2020.

Les conditions suspensives de l’Avance n°2 ne sont pas levées à ce jour et demeurent toujours incertaines, les discussions se poursuivent entre la Société et COFEPP sur les modalités éventuelles de financement intermédiaire du Groupe à bref délai.

Délai supplémentaire pour la tenue de l’AG

Par ailleurs, prenant acte du retard dans la publication de ses comptes annuels 2019, des incertitudes sur le calendrier de mise à disposition de l’Avance n°2 et, de manière plus générale, des incidences de la pandémie du Covid-19 sur les assemblées générales annuelles d’approbation des comptes, le Groupe a décidé, en application des termes de l’ordonnance n°2020-318 du 25 mars 2020, de reporter son assemblée générale annuelle, prévue initialement le 25 juin 2020, au 31 juillet 2020. Le Groupe souhaite en outre faciliter le dialogue avec ses actionnaires en privilégiant une réunion physique, si elle est possible, plutôt qu’une assemblée tenue à huis clos.

GESTION DU COVID-19

Marie Brizard Wine & Spirits suit de près l'évolution de la pandémie du Covid-19, avec comme priorité absolue, d’assurer la sécurité et la santé de ses collaborateurs et de ses partenaires, et la continuité de son activité.

Des mesures de précaution et d’hygiène très strictes ont été mises en place sur ses sites, en ligne avec les recommandations de l’OMS et celles des instances gouvernementales des pays où le Groupe opère. Ainsi, MBWS a restreint l’accès aux sites exclusivement aux collaborateurs exerçant des fonctions critiques à la continuité d’activité, et dont les missions ne peuvent être réalisées en télétravail.

Le Groupe assure un suivi continu de la situation afin d’adapter ces mesures en fonction de l'évolution de la pandémie. A ce jour, aucun site majeur du Groupe en France n’est impacté.

Toutefois, les restrictions imposées pour empêcher la propagation du virus Covid-19 impactent depuis la mi-mars l’activité du Groupe, affectant les ventes de nos marques. Avec le prolongement des mesures de confinement, ces effets marqués devraient perdurer au moins sur le deuxième trimestre.

Compte tenu du contexte d’incertitude lié au Covid-19, le Groupe a engagé des initiatives pour limiter les effets de la pandémie en prenant des mesures pour contenir sa base de coûts et en adoptant une politique stricte de préservation et de maîtrise de sa trésorerie et d’évaluation de ses besoins additionnels éventuels.

Le Groupe reste pleinement engagé dans son plan de transformation à moyen terme visant à réduire ses coûts et retrouver une rentabilité pérenne.

A propos de Marie Brizard Wine & Spirits

Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. De la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755 au lancement de Fruits and Wine en 2010, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines.

L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Krupnik, Fruits and Wine, Marie Brizard et Cognac Gautier.

Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.





1 Application de la norme IFRS 5 relative à la cession de Sobieski Trade le 15 novembre 2019 (pour mémoire, chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019 de 23,8M€)

2 Chiffre d’affaires incluant les ventes de MBWS Polska à Sobieski Trade de 2,4 M€ au T1 2019 et à Alco Trade (ex. ST) de 0,2M€ au T1 2020

suite à l’application de la norme IFRS 5.

3 Boissons Aromatisées à base de vin





