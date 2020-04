MONTRÉAL, 29 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS est fière d’offrir jusqu’à 15 000 accès à un plan de données pour faciliter le retour en classe pour des élèves au Québec à compter du 4 mai prochain. Cette initiative va favoriser la poursuite des apprentissages et assurer ainsi un accès LTE pour les familles.



TELUS démontre à nouveau son désir de combler la fracture numérique tout en offrant aux jeunes une chance égale de réussir, et ce, dans un contexte où la qualité de nos réseaux et la diligence de nos équipes va favoriser l’apprentissage, l'habileté de rester en contact avec leurs proches et la capacité pour les jeunes et les familles de rester bien informés malgré le confinement.

« Cette crise de santé publique nous permet de démontrer le rôle indispensable de nos réseaux ainsi que notre volonté à maintenir des liens de connexions pour permettre à tous de rester virtuellement connecté avec leur famille et leurs proches, tout en permettant à nos jeunes de pouvoir acquérir des connaissances et poursuivre leur apprentissage en toute sécurité », a souligné François Gratton, vice-président à la direction, président de groupe TELUS et chef de la direction TELUS Québec.

Notre appui aux étudiants du Québec s'ajoute aux différents programmes de TELUS, tel que le programme Mobilité pour l’avenir de TELUS, offert en collaboration avec des Centres jeunesses du Québec, qui vise à aider des centaines de jeunes de 18 ans en leur fournissant gratuitement un téléphone mobile et un forfait de données pendant deux ans afin qu’ils restent connectés. Il permet aux jeunes adultes vulnérables de maintenir un lien vital avec les personnes, l’information et les occasions qui comptent le plus pour eux.

Les autres programmes Branchés pour l’avenir de TELUS sont les suivants :

TELUS collabore au programme Familles branchées du gouvernement du Canada et offre un service Internet haute vitesse large bande aux familles à faible revenu admissibles pour seulement 10 $ par mois, et à 0 $ pour 60 jours durant la pandémie.

Santé pour l’avenir , un programme qui permet aux cliniques mobiles de TELUS de fournir des soins de santé primaires directement aux sans-abri dans les centres urbains du Canada, incluant à Montréal.

Technologies pour l'avenir , un programme qui aide les Canadiens vivant avec un handicap à utiliser les téléphones intelligents et les tablettes grâce à des solutions technologiques personnalisées contribuant à leur autonomie.

TELUS a aussi lancé une nouvelle extension du programme Mobilité pour l'avenir afin d'aider les travailleurs des hôpitaux dans les régions les plus touchées par la COVID-19 au Canada

Pour rester au courant des mesures prises par TELUS durant la pandémie de COVID-19, visitez telus.com/covid19 .

À propos de TELUS

TELUS (TSX :T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies de l’information et des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 14,7 milliards de dollars et à 15,2 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. À TELUS, nous exploitons notre technologie de pointe pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. TELUS Santé est le fournisseur de TI le plus important dans le secteur de la santé au Canada, et TELUS International fournit les solutions de processus opérationnels les plus novatrices qui soient à de grandes entreprises bien établies à l’échelle mondiale.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les Canadiens pour un monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 700 millions de dollars et 1,3 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Twitter (@TELUSnews) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

